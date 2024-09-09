«Универсальных решений нет»: как дефицит водителей автобусов в Ярославле отразится на жизни горожан

Водители не идут на работу Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле и Рыбинске наблюдается тренд с нехваткой водителей общественного транспорта. Дефицит в нашем регионе подтвердили порталу 76.RU в областном министерстве транспорта. Мы спросили о проблеме также у руководства рыбинского автотранспортного предприятия и транспортного эксперта.

— Фактическое выполнение пробега за июль месяц в рамках брутто-контрактов составило 90,2%, по межмуниципальным маршрутам Ярославской области — 96,5%. Основная причина невыполнения предусмотренных расписанием рейсов — нехватка квалифицированного водительского состава, которая наблюдается по всей отрасли пассажирских перевозок, — рассказали в пресс-службе минтранса.

Разбираемся вместе с транспортным аналитиком, что привело к дефициту кадров и как бороться со сложившейся ситуацией.

Брутто-контракты — контракты, по которым с перевозчиками будут рассчитываться за наезженные километры. Иными словами, сначала перевозчик месяц работает и тратит свои деньги на обслуживание автобусов, зарплату водителям, бензин и прочее, еще и выручку с билетов отдает заказчику (в бюджет). А потом уже получает деньги по факту выполненных работ — наезженных километров.

«Недокомплект сказывается на выпуске»

О нехватке квалифицированных кадров в Ярославле заявлял еще весной заместитель министра транспорта Ярославской области Алексей Болотов:

— В Ярославле остро стоит проблема с нехваткой квалифицированных водителей автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. Недокомплект водительского состава негативно сказывается на выпуске подвижного состава на линию и выполнении рейсов, предусмотренных расписанием, что приводит к увеличению интервалов движения на маршрутах, — ранее обозначил Алексей Болотов.

Спустя четыре месяца проблема не исчезла. В последнее время многие ярославцы стали всё чаще обращать внимание на исчезновение автобусов — интервалы огромные, в салонах давка. Помимо неудобства пассажиров, появляется нагрузка на имеющийся штат. И это после транспортной реформы, во время которой власти обещали решить неудобства. Транспорт нередко ходит с увеличенными интервалами — это заметно по приложению.

К примеру, вечером жители Суздалки не могут добраться до дома: на 13-м маршруте работает по несколько автобусов.

Вечером на маршруте № 13 порой работает мало автобусов Источник: «ЯО Транспорт»

В Ярославле, по данным транспортного эксперта, больше всего водителей нехватает ППК (она же «ПитерАвто») и «СтарТрансу».

ООО «Первая пассажирская компания» работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191;

ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. Подробную информацию о перевозчиках и контрактах, которые они выиграли, мы писали в этом материале.

— Насколько мне известно, самый острый дефицит среди водителей в Ярославле у двух крупных федеральных транспортных компаний: холдинга НТА (ППК) и группы компании Ранд-Транс (Стар-Транс). При этом у ярославских перевозчиков не сказать что есть сильный дефицит. Как показывает практика, местные перевозчики стараются идти на встречу к своим водителям: начиная от составления удобного графика, заканчивая организацией работы на самом предприятий, — рассказал Владислав Булгаков.

Сколько всего автобусов работает в Ярославле Узнать По данным минтранса, по условиям контрактов на разных маршрутах предусматривается работа автобусов малого, среднего и большого классов в зависимости от пассажиропотока. На брутто-контрактах малый класс представлен микроавтобусами ГАЗ GAZelle City; средний — автобусами Volgabus 4298, ЛиАЗ-4292, МАЗ-206; большой — автобусами Lotos-105, ЛиАЗ-5292, МАЗ-203, НефАЗ-5299 и электробусами ЛиАЗ-6274, ежедневно предусмотрен выход на городские маршруты 34 электробусов и 539 автобусов; на маршруты Ярославского района — 86 автобусов. На нетто-контрактах малый класс представлен микроавтобусами ГАЗ GAZelle Next Citiline и автобусами ПАЗ-3203; средний — автобусами ПАЗ-3204, ПАЗ-4234, КАвЗ-4238; большой — автобусами ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, НефАЗ-5299, Yutong ZK6122H9, планируемый ежедневный выпуск — 186 автобусов.

А что в России?

Как отмечалось выше, проблема со штатом встречается по всей стране: в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и других городах. Люди не садятся за баранку даже несмотря на большие зарплаты. По данным транспортного аналитика Владислава Булгакова, в среднем нехватка составляет от 30% численности от необходимого количества водителей.

— Дефицит водителей на общественном транспорте, особенно среди тех, кто управляет городскими автобусами, — это неудивительная история. При этом отмечу, что эти 30% — на основе трехсменных графиков водителей автобусов, а также даже до 2022 года редко где встречалось, — рассказал в беседе с 76.RU транспортный аналитик Владислав Булгаков.

По словам эксперта, уже два года работодатели соревнуются в уровне заработной платы для привлечения сотрудников.

— С 2022 года началась гонка зарплат за рабочие специальности, и многие водители стали предпочитать уйти в грузоперевозки и другие более востребованные специальности, например курьеров. И к сожалению, в этой гонке зарплат работа в сфере общественного транспорта находится на низшем звене, — объяснил он. — Возможности повысить ее можно только одним способом — с помощью переработок, что сейчас большинство перевозчиков и делает. Просто так повысить зарплату перевозчик не может, он ограничен либо суммой контрактов, как на городских маршрутах в Ярославле, либо собранной выручкой, как на пригородных.

Неочевидные причины

От работы водителем общественного транспорта человека с категорией D также может отталкивать ответственность, которая падает на плечи.

— Также отмечу то, что водитель автобуса несет высокую ответственность. И имея при себе права категории D человек предпочтет работать на фуре дальнобойщиком. Во многом сейчас водить автобус предпочитают люди предпенсионного возраста, которым надоело работать в дальнобое, а вот молодежь увидеть за рулем автобуса — это сейчас большая удача, — рассказал транспортный аналитик. — Стимулирующие мероприятия для водителей прорабатываются не только на уровне перевозчиков, но и на уровне региона в целом.

Решение проблемы

В минтрансе отмечают: для привлечения персонала используются разные способы. В этом заинтересованы как перевозчики, так и областное правительство. К примеру, в Рыбинске ввели бесплатное обучение.

— В целях привлечения персонала перевозчики участвуют в ярмарках вакансий, размещают объявления о наборе водителей в СМИ, салонах автобусов, на стендах для объявлений, проводят бесплатное обучение на категорию D с дальнейшим трудоустройством, — рассказали 76.RU в министерстве транспорта. — В условиях невозможности обеспечения полного выпуска перевозчики в первую очередь стараются обеспечить перевозки по безальтернативным маршрутам, пассажиры которых в случае невыхода автобуса не смогут уехать на других маршрутах или с пересадкой.

Владислав Булгаков считает, что универсальных способов снижения дефицита кадров нет, в качестве альтернативы можно рассмотреть работу с мигрантами. Увеличение кадров в транспортной сфере не только снижает интервалы движения, но и сохраняет здоровье имеющегося коллектива — переработки серьезно сказываются на состоянии организма, а предрейсовые медосмотры не способны выявить серьезные заболевания, к примеру предынфарктное состояние.

— Касаемо того, как решать этот вопрос, то универсальных решений нет, но очевидно, что нужны люди, — пояснил эксперт. — Самый очевидный, хоть и непопулярный в обществе, — привлечение мигрантов из бедных стран. Но с мигрантами нужно работать, ибо, как показывает практика, большинство контор обучают их только в плане сдачи экзамена сотрудникам ГАИ, но никак не нормально инструктируют по тому, как правильно работать.