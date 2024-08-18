«Проблема всё та же»: ярославцы пожаловались на пропажу автобуса

Ярославцы пожаловались на пропажу автобуса Источник: Кирилл Поверинов











Ярославцы пожаловались на пропажу рейсов на популярном автобусном маршруте. Речь идет об автобусах № 93 (Очапки — Ярославль Главный).

— Проблема всё та же самая — невыход на заявленный маршрут автобуса (№ 93). В какие-то дни автобус приезжает в установленное время, а в какие-то дни вовсе не приезжает в заявленное время. Снова ожидающим пассажирам приходится вызывать такси и опаздывать на работу… Повторяется зимняя ситуация, когда автобус не приезжал в -20, люди долго ожидали на остановке, простуда ли и заболевали. Перевозчик не исправил ситуацию до сих пор — приезжает на свое усмотрение, — обратили внимание на проблему читатели 76.RU.

По словам ярославцев, автобусы работают не по обозначенному расписанию. В Министерстве транспорта порталу 76.RU подтвердили проблему.

— По 93-му маршруту за июль и прошедший период августа процент выполнения транспортной работы составил 95%. Есть срывы рейсов в отдельные дни, преимущественно по причине отсутствия водителей и разовых технических неисправностей, — сообщили 76.RU в Минтрансе.

Перевозчику будут назначены штрафы. В областном правительстве обратили внимание, что по каждому срыву применяются штрафные санкции и проводятся проверки.

На маршруте № 93 работает перевозчик ООО «СтарТранс». Он обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. Всего за семь лет транспортной реформы «СтарТранс» заработает 17 миллиардов рублей.