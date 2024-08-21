Проклятый маршрут? Жители спального района оказались отрезаны от центра Ярославля

Ярославцы оказались отрезаны от жизни из-за автобуса, не соблюдающего расписание Источник: Кирилл Поверинов











Жители поселка Мирного Фрунзенского района Ярославля оказались отрезаны от города из-за некорректной работы общественного транспорта. Уставшие от ожидания ярославцы едва ли не с остановки позвонили в редакцию 76.RU, чтобы рассказать о проблеме.

— Оставляем жалобы по телефону 122 в течение двух месяцев. Автобус № 62 ездит [с перебоями], то сокращают рейсы, то могут не приехать, то могут приехать в любое время. Сейчас автобус уехал в 09:10, следующий автобус только в 10:00. Мы жалобы отправляем, а на нас никто не реагирует. На номер 122 мы каждый день звоним, — начал читатель 76.RU Сергей.

Автобус № 62 курсирует по маршруту 15-й мкр — улица 1-я Технологическая.

«Приходится идти пешком»

По словам мужчины, транспорт ходит не по расписанию. Такое длится уже несколько месяцев. Жильцы практически ежедневно оставляют жалобы по номеру 122, однако, по их словам, изменений нет.

— 62-й маршрут — единственный. Интервалы маршрута — 1,5 часа. Он с 1-й Технологической ездит в Брагино. То их нет. Вот пример: сегодня утром в 09:10 автобус отъехал, в 09:30 и 09:50 он должен быть, но его нет. В приложении показывает, что будет только в 10:00, — добавил Сергей. — Вот жалуемся, жалуемся. Звонишь, но как об стенку горох.

Кто перевозчик Узнать Маршрут № 62 обслуживает «Первая пассажирская компания», она же «ПитерАвто». ППК пришла в Ярославль из Санкт-Петербурга в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым вместе с «Ранд-транс» («Автомиг») и ПАО «Группа Автолайн».



Владельцем является петербуржец Леонид Бондаренко, сделавший бизнес на транспорте. Он имеет доли в компаниях-перевозчиках и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company) Волгоградской области, где собирают одноименные автобусы и троллейбусы.



Сейчас «ППК» работает в Ярославле на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет компания получит 14 миллиардов рублей.

Ситуация усугубляется вечерами, транспорт в отдаленной точке спального района появляется крайне редко.

— Вечером вообще уехать нельзя. Я провожал сестру. Автобус по расписанию должен был приехать в 22:00, он приехал только в половине 12-го. Раньше хоть 63-й автобус был, когда больницу закрыли. А сейчас с июня, когда сократили 63-й маршрут, вообще пешком ходи, — продолжил читатель.

Ходить пешком придется много. Альтернативный способ уехать из дома в центр города — остановка «Улица Гоголя».

— Нам приходится пешком идти от Пожарского до Гоголя, если с ребенком идешь — 40 минут, а так, когда один, полчаса идти. Расстояние ведь немаленькое! Вы представьте, что начнется после 1 сентября, — волнуется ярославец.

В сентябре 2023 года маршрут автобуса № 63 изменили для пациентов закрытой поликлиники на Московском проспекте, чтобы они смогли добираться из поселка Мирного в поликлинику № 3 клинической больницы № 2 на улице Попова. Перевозка не осуществляется с 1 июля 2024 года, причина — окончание госконтракта.

Распределение по плотности застройки

В Министерстве транспорта на вопрос портала 76.RU сообщили, что знают о нарушениях выполнения расписания. Однако они были только с 1 июля по 12 августа.

Всего, по данным властей, на маршруте работают 12 автобусов в будни и 10 автобусов в выходные дни. Интервал в часы пик — 13 минут, в межпиковые часы — 18–26 минут, а в выходные — от 20 до 30 минут.

— Выполнение рейсов по маршруту по отношению к плановому количеству составило 82%, доля рейсов, не выполненных по причине технической неисправности подвижного состава, отсутствия водителя по болезни, вследствие дорожно-транспортного происшествия, составила 18%, — сообщили в Министерстве транспорта.

При этом чиновники заверяют, количество автобусов может быть увеличено, если в этом будет необходимость:

— Подвижной состав распределен по плотности жилой застройки: это Дзержинский, Фрунзенский, Заволжский районы. ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» на постоянной основе проводит комплексный мониторинг пассажиропотоков и анализ обращений граждан. Так, в результате данной работы на маршрутах 4А, 6, 21, 22, 49, 65, 93, 94С было увеличено количество транспортных средств и количество рейсов. В настоящее время ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» продолжает мониторинг в целях необходимой коррекции параметров транспортной работы маршрутов.

Вероятно, единственный выход у ярославцев в поселке Мирный — ждать либо новой застройки для плотности, либо автобуса с плавающим расписанием на остановке.