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Лето Туристы отворачиваются от Крыма, а Анапа и Геленджик становятся главными бенефициарами сезона

Туристы отворачиваются от Крыма, а Анапа и Геленджик становятся главными бенефициарами сезона

Ситуация на руку и санаториям Белоруссии

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Туристы отворачиваются от Крыма, а Анапа и Геленджик становятся главными бенефициарами сезона | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТуристы отворачиваются от Крыма, а Анапа и Геленджик становятся главными бенефициарами сезона | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Россияне на фоне атак беспилотников на Крым, отключения там электричества и дефицита бензина массово отменяют отдых на полуострове. Бенефициарами пляжного отдыха на юге будут Анапа и Геленджик. А санаторный отдых без проблем оттянут на себя заведения Белоруссии и Кавказа, прогнозируют эксперты.

Три участника рынка, которые попросили себя не называть, рассказали «Фонтанке», что россияне массово отменяют бронирование туров в Крым из-за сложной ситуации в регионе.

Туристическая отрасль Крыма | Источник: КрымстатТуристическая отрасль Крыма | Источник: Крымстат

Туристическая отрасль Крыма

Источник:

Крымстат

По итогам 2025 года Крымстат отчитался о 52 млрд рублей выручки местными гостиницами, санаториями и турфирмами. Вопреки распространенному мнению, их доля в экономике полуострова невелика — всего 3,9% из общего оборота всех предприятий в 1,3 трлн. Даже если учесть, что какая-то часть услуг туристам предоставляется нелегально (а за последние годы это стало делать крайне трудно), — представление о том, что Крыму без туристов не прожить, преувеличено.

Напомним, 21 июня в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли 4 человека, а еще 28 граждан получили ранения. Были сбиты БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент, а также в районе Северной стороны и мыса Фиолент. Бензин в Крыму и Севастополе не продают, а часть потребителей какое-то время была обесточена из-за повреждения электросетей.

В связи с этим россияне, которые планировали провести отпуск в Крыму, резко меняют свои планы.

Что рассказывают

Довольно четко об отменах туров говорят в первую очередь сами крымские компании. «Всё так и есть, идет массовая аннуляция туров. По-другому, к сожалению, и быть не может», — честно сообщили представители крымской туристической компании «БЕРТА».

«Отказы есть, хотя кто-то пока сохраняет планы приехать», — отметили представители санатория им. Кирова в Ялте. Специалисты отеля Lexx в Коктебеле тоже пока уверяют, что массовых отмен бронирования номеров не наблюдается.

Генеральный директор турфирмы «Путешествие» Дмитрий Зеленин говорит, что среди петербуржцев спрос на оздоровление в Крыму сильно упал еще раньше, с тех пор, как остался фактически один поезд, идущий в Крым, в который «пытается влезть полгорода».

В компании «Бон Тур» рассказали, что в этом году в Крым везут два раза — в апреле и в октябре. «Апрельский тур прошел у нас удачно, было много желающих. На октябрь сформирована группа примерно из 10 человек, пока отказов бронирования не было», — рассказали представители турфирмы.

В свою очередь, представители Ассоциации туроператоров (АТОР) признают, что поток туристов в Крым снижается, но дают очень оптимистичные прогнозы. «С января по май 2026 года количество поездок в Крым выросло, но в июне мы видим, что турпоток в Крым замедляется. Однако в течение второй половины года мы предполагаем всё же выйти в прошлогодние объемы турпотока. Посмотрим, как будут дальше развиваться события», — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР.

Он отмечает, что в настоящее время около 75% посетителей Крыма едут туда на автомобилях и лишь 25% добираются на полуостров по железной дороге.

Ожидаем, что туристы, которые следуют в Крым на автомобиле, могут поменять планы, поскольку они не завязаны на билеты на поезд, и поехать отдыхать не в Крым, а в Геленджик или Анапу. И именно эти города и будут бенефициарами сложившейся сейчас ситуации в Крыму в части пляжного отдыха. Сочи мало выиграет от этой ситуации, потому что сюда туристы едут по железной дороге или самолетом.

Сергей Ромашкин

вице-президент АТОР

«Уже можно сказать, что спрос на отдых в Анапу после провального прошлого года заметно восстанавливается. Он вырос примерно на 40%, по сравнению с 2025 годом, но пока не достиг уровня удачного в части туристического сезона 2024 года. Также заметно увеличивается спрос на отдых в Геленджике», — заключает он.

В декабре 2024 года в Анапе произошла экологическая катастрофа. Тогда в Керченском проливе затонули два танкера. По официальным данным, в море попало свыше 2400 тонн мазута. Активные работы на побережье велись около года, откачка нефтепродуктов с танкеров продолжалась и в мае.

Весной этого года глава Анапы Светлана Маслова заявила о том, что на сегодняшний день отдых в Анапе — это безопасно. «С основной бедой мы справились, пляжи чистые. Сейчас мы просто возмещаем песок, который был вывезен с мазутом», — говорила она.

Другие участники рынка отмечают, что внутренний туризм падает в целом.

«На данный момент мы фиксируем падение объема внутреннего туризма на 25%, по сравнению с прошлым годом. Сильно упали курорты Сочи — на 30%. При этом Калининград вырос на 15%. Спад интереса к Сочи обусловлен, прежде всего, нестабильной работой аэропорта. Частые отмены рейсов заставляют пассажиров обращать внимание на другие направления», — говорит Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

Насколько мы любим Крым?

В прошлом году Крым посетило 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем в 2024 году, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В том числе в течение новогодних праздников в Крыму побывали около 300 тысяч человек.

Большинство туристов прибыло в республику автотранспортом по Крымскому мосту (61%) и через новые регионы России (15%), остальные воспользовались железнодорожным транспортом. 41% отдыхающих выбрали Южный берег Крыма, 33% — западное побережье, 14% — восточное, 12% — Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, говорил Аксенов.

Что касается в целом внутреннего туризма, то, по данным Минэкономразвития, в прошлом году турпоток по России в 2025 году составил 96 млн человек против 92 млн человек в 2024 году.

Изменение маршрутов

Некоторые участники рынка считают, что часть туристов может принять решение уехать в отпуск за границу вместо Крыма.

«Отдых в Крыму очень затратный именно из-за дорогой и неудобной логистики. Люди же едут отдыхать, а не преодолевать препятствия в виде длительной езды на поезде, часто в плацкарте. Поэтому часть россиян вполне может решить, что какая-нибудь Турция окажется лучше по логистике и примерно такой же по деньгам», — рассуждает представитель туристической компании «БЕРТА».

Окрепший рубль позволяет туристам чаще выбирать зарубежные направления для пляжного отдыха: Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам.

Олег Козырев

директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru

Что касается оздоровительного отдыха, то тут бенефициарами станут в первую очередь санатории Белоруссии. «Это неплохая замена отдыху в Крыму в части и цен, и сервиса», — считает Дмитрий Зеленин.

Кроме того, желающие поправить здоровье могут поехать на Кавказ — в Кисловодск, Минеральные воды, правда, там санатории дорогие, рассказали представители компании «Вита Трэвел».

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Крым Отдых Отмена Отдых в Крыму Дефицит бензина
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Комментарии
1
Гость
1 минута
надо выбирать более безопасную и дешёвую канализацию
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Гость
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