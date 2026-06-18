Для богатого урожая потребуется обычная трава: чем подкормить чеснок в июне

В июне чеснок стоит подкормить небольшой дозой азота, чтобы сберечь зелень Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Озимый чеснок на грядках уже давно радует глаз своим ростом и зеленью. И даже небольшое пожелтение пера в июне должно вызывать обоснованную тревогу у дачника. Если не принять вовремя меры и правильно не подкормить чеснок, то можно остаться и без урожая.

Чем подкормить чеснок в июне

Обильные дожди и поливы быстро вымывают азот из почвы, поэтому в начале лета чеснок нуждается в дополнительной подкормке. Внести удобрения с азотом нужно в первой декаде июня, желательно до 15 числа, но не ранее чем через две недели после майской подкормки.

«Чеснок подкармливаем при посадке осенью и в начале мая. Это две основные подкормки для роста пера. Но в июне можно также подкормить азотом, особенно если было много влаги, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сначала нужно полить грядку просто водой, а потому минут через 20-30 можно вносить удобрения. Поливать обильно, вечером».

Чем полить чеснок, чтобы не желтел

Чеснок в начале лета нуждается в азоте Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Перо чеснока желтеет чаще всего по двум причинам — из-за жары или нехватки азота с калием. В любом случае растениям требуется помощь. Нужно внести в малых дозах удобрения, которые содержат азот. Любые подкормки можно вносить не чаще одного раза в две недели.

Также чеснок может желтеть из-за слишком обильного внесения влаги. На грядке не должно быть болота. Оптимально поливать чеснок раз в 7-10 дней. В период обильных дождей полив важно вовремя сократить.

Луковая муха может уничтожать посадки не только лука, но и чеснока. Стоит выкопать одну головку, чтобы убедиться в причине пожелтения пера. Если завелся вредитель, то будут повреждены зубчики. В этом случае нужно полить грядку раствором аммиачной воды или нашатырного спирта. Весь поврежденный чеснок придется убрать с грядки.

Самый простой способ подкормки в июне — настой сброженной травы. Нужно развести его в пропорции 1 к 10. Для большей пользы добавить стакан древесной золы и обильно полить грядку. Так растения получат не только азот, но и калий.

Также можно взять нашатырный спирт. Здесь нужно быть аккуратными и не переборщить, иначе растения можно просто сжечь. На 10 литров воды добавить три столовых ложки нашатырного спирта, можно уменьшить количество ложек до двух. Работать нужно в перчатках, защищать глаза и нос.

Если нет возможности сделать настой сброженной травы или взять нашатырный спирт, то можно приготовить слабый раствор мочевины. На 10 литров воды потребуется около 10 грамм. Нужно дождаться полного растворения перед внесением удобрения.

Что делать со стрелками чеснока

Стрелки чеснока считаются деликатесом Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В июне озимый чеснок начинает выпускать стрелки — зеленые побеги, на вершине которого при вызревании получается бульбочка. Из нее потом можно взять семена для посева. Если нет желания их получить, то все стрелки нужно будет срезать.

«Они забирают питательные вещества от зубчиков, поэтому нужно как можно скорее после их появления обрезать, — советует агроном. — Если это не сделать, то зубчики будут мелкие и жесткие. Им просто не хватит питательных веществ и урожая чеснока не будет».

Можно надломить стрелки или обрезать секатором. Лучше всего, чтобы оставшийся пенек был высотой не более сантиметра. Стрелки чеснока считаются деликатесом — их можно тушить или мариновать.

Как ухаживать за чесноком

Чаще чем раз в неделю чеснок поливать не стоит Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

До третьей декады июня при жаркой погоде чеснок можно поливать раз в неделю, но постепенно интервал нужно удлинять до одного полива в 10-14 дней.

«Чаще чем раз в неделю поливать не стоит. Но это должен быть очень обильный полив, до тех пор как вода начнет чуть стоять в грядке. На следующий день землю обязательно подрыхлить, чтобы закрыть влагу», — подчеркнула Людмила Шубина.