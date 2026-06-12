«Пожароопасность 5 класса»: ярославцев экстренно предупредили об аномальной жаре

В МЧС Ярославской области экстренно предупредили об аномальной жаре 13 июня. Столбики термометров подскачут до +30 градусов.
По прогнозу министерства, из-за жары повышается риск ЧП, вплоть до:
отключения электроэнергии в результате перегрева оборудования;
роста пожаров;
угнетения и гибели сельхозкультур;
гибелью людей в реках.
— Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается местами по Ярославской области в период с 13 по 15 июня. Запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор, — сообщили в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Существует пять классов пожарной опасности:
1 класс — опасности нет;
2 класс — малая пожарная опасность;
3 класс — средняя пожарная опасность;
4 класс — высокая пожарная опасность;
5 класс — чрезвычайная пожарная опасность.
Погода по дням на выходные
В субботу 13 июня по прогнозу сервиса «Погода 76.RU» ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура в Ярославле опустится до +18 градусов, днем поднимется до +26 °C.
В воскресенье 14 июня обещают дождь. Ночью столбики термометров покажут +17 градусов, днем +21 °C.
Ранее мы публиковали результаты санитарно-эпидемиологической проверки воды на ярославских официальных пляжах.