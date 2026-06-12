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Лето «Пожароопасность 5 класса»: ярославцев экстренно предупредили об аномальной жаре

«Пожароопасность 5 класса»: ярославцев экстренно предупредили об аномальной жаре

Какой будет погода в ближайшие дни

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В ярославском МЧС предупредили об аномальной жаре | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ярославском МЧС предупредили об аномальной жаре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ярославском МЧС предупредили об аномальной жаре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В МЧС Ярославской области экстренно предупредили об аномальной жаре 13 июня. Столбики термометров подскачут до +30 градусов.

По прогнозу министерства, из-за жары повышается риск ЧП, вплоть до:

  • отключения электроэнергии в результате перегрева оборудования;

  • роста пожаров;

  • угнетения и гибели сельхозкультур;

  • гибелью людей в реках.

— Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается местами по Ярославской области в период с 13 по 15 июня. Запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор, — сообщили в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Существует пять классов пожарной опасности:

  • 1 класс — опасности нет;

  • 2 класс — малая пожарная опасность;

  • 3 класс — средняя пожарная опасность;

  • 4 класс — высокая пожарная опасность;

  • 5 класс — чрезвычайная пожарная опасность.

Погода по дням на выходные

В субботу 13 июня по прогнозу сервиса «Погода 76.RU» ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура в Ярославле опустится до +18 градусов, днем поднимется до +26 °C.

В воскресенье 14 июня обещают дождь. Ночью столбики термометров покажут +17 градусов, днем +21 °C.

Ранее мы публиковали результаты санитарно-эпидемиологической проверки воды на ярославских официальных пляжах.

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Алёна Троицкая
корреспондент
Жара Прогноз Лето РСЧС Пожароопасность
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