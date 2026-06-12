«Красный флаг»: в Ярославле проверили воду на официальных пляжах — результаты

Ярославские пляжи не прошли санитарную проверку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле провели проверку воды на официальных пляжах. Оказалось, что ранее разрешенные места для купания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщили в мэрии города 11 июня.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что из трех официальных пляжей безопасен для купания только Дзержинский, находящийся на 1-й Норской набережной. Места на Тверицкой и Которосльной набережной проверку не прошли.

«Красный флаг на пляже — это однозначный сигнал о том, что купание категорически запрещено. По результатам последних проверок Роспотребнадзора, вода на официальных пляжах (Тверицкий, Дзержинский и пляж Подзеленье) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Купание в такой воде может привести к инфекционным и паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем», — предупредили сотрудники МКУ «Центр гражданской защиты».

Из-за несоответствия нормам на ярославских пляжах в мэрии порекомендовали воздержаться от купания, проинформировать об этом детей и следить за повторными проверками Роспотребнадзора.

Недавно мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.