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«Красный флаг»: в Ярославле проверили воду на официальных пляжах — результаты

В мэрии рассказали, прошли ли пробы санитарную проверку

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Ярославские пляжи не прошли санитарную проверку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославские пляжи не прошли санитарную проверку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославские пляжи не прошли санитарную проверку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле провели проверку воды на официальных пляжах. Оказалось, что ранее разрешенные места для купания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщили в мэрии города 11 июня.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что из трех официальных пляжей безопасен для купания только Дзержинский, находящийся на 1-й Норской набережной. Места на Тверицкой и Которосльной набережной проверку не прошли.

«Красный флаг на пляже — это однозначный сигнал о том, что купание категорически запрещено. По результатам последних проверок Роспотребнадзора, вода на официальных пляжах (Тверицкий, Дзержинский и пляж Подзеленье) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Купание в такой воде может привести к инфекционным и паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем», — предупредили сотрудники МКУ «Центр гражданской защиты».

Из-за несоответствия нормам на ярославских пляжах в мэрии порекомендовали воздержаться от купания, проинформировать об этом детей и следить за повторными проверками Роспотребнадзора.

Недавно мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.

Кроме того, мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пляж Купание Проверка Роспотребнадзор Лето Река
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Комментарии
5
Гость
31 минута
Это из года в год. И загрезнение только увеличивается
Гость
17 минут
Лучше бы про отсутствие мобильного интернета написали. Власть совсем уже обнаглела.
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Гость
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