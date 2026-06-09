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Лето Обзор Черешня за тысячу, клубника — 800: ищем в Ярославле сезонные ягоды по адекватным ценам

Черешня за тысячу, клубника — 800: ищем в Ярославле сезонные ягоды по адекватным ценам

Это непросто

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Содержание
Цены на Угличском рынке пугают | Источник: Александр Куренной / 76.RU Цены на Угличском рынке пугают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Цены на Угличском рынке пугают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославль завезли сезонные ягоды: клубнику, вишню и черешню. «Арбузные» палатки, открывшиеся по всему городу, ломятся также от персиков и нектаринов. Мы посетили рынок, уличные ларьки и магазины, а также заглянули в онлайн-доставку, чтобы сравнить цены на летние лакомства.

Спойлер: найти что-то подешевле — задача непростая. Но есть и хорошие новости: в сравнении с июнем 2025 года ценник на ягоды почти не изменился.

Угличский рынок

Начнем с клубники. На рынке есть предложения в диапазоне 650-800 рублей за килограмм.

Клубнику продают как в упаковках по 0,5 кило, так и на развес в любом количестве | Источник: Александр Куренной / 76.RU Клубнику продают как в упаковках по 0,5 кило, так и на развес в любом количестве | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Клубнику продают как в упаковках по 0,5 кило, так и на развес в любом количестве

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ягоды красивые, но цена&nbsp;— нет | Источник: Александр Куренной / 76.RU Ягоды красивые, но цена&nbsp;— нет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ягоды красивые, но цена — нет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За вишню на рынке просят 700-1000 рублей за кило. Черешня находится в том же диапазоне цен — 800 рублей за килограмм.

Хочется побаловать себя летней ягодой&nbsp;— приготовьте деньги | Источник: Александр Куренной / 76.RU Хочется побаловать себя летней ягодой&nbsp;— приготовьте деньги | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хочется побаловать себя летней ягодой — приготовьте деньги

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Персики, абрикосы и нектарины занимают разный ценовой сегмент. Самые доступные — абрикосы и нектарины. За первые на рынке просят 450-500 рублей за кило. За персики, особенно плоские, можно отдать до 850 рублей за килограмм.

Абрикосы и нектарины доступнее персиков | Источник: Александр Куренной / 76.RU Абрикосы и нектарины доступнее персиков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Абрикосы и нектарины доступнее персиков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Что сегодня попробовать? | Источник: Александр Куренной / 76.RU Что сегодня попробовать? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что сегодня попробовать?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Магнит»

Клубнику в сетевом супермаркете, где мы были, ещё не завезли. Зато появилась черешня — ценник рыночный 799 рублей / килограмм.

В сетевом супермаркете цена на ягоду как на рынке | Источник: Александр Куренной / 76.RU В сетевом супермаркете цена на ягоду как на рынке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В сетевом супермаркете цена на ягоду как на рынке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато персики дешевые. Правда, насколько они дозрели&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RU Зато персики дешевые. Правда, насколько они дозрели&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато персики дешевые. Правда, насколько они дозрели — вопрос

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нектарины в супермаркете бюджетные, но еще твердые | Источник: Александр Куренной / 76.RU Нектарины в супермаркете бюджетные, но еще твердые | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нектарины в супермаркете бюджетные, но еще твердые

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Перекресток»

Клубника в супермаркете красивая, но цена&nbsp;— 799 рублей за килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU Клубника в супермаркете красивая, но цена&nbsp;— 799 рублей за килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Клубника в супермаркете красивая, но цена — 799 рублей за килограмм

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Черешня за 700 рублей килограмм. И её много | Источник: Александр Куренной / 76.RU Черешня за 700 рублей килограмм. И её много | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Черешня за 700 рублей килограмм. И её много

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нектарины в супермаркете тоже дешевле всех&nbsp;— 200 рублей / килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU Нектарины в супермаркете тоже дешевле всех&nbsp;— 200 рублей / килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нектарины в супермаркете тоже дешевле всех — 200 рублей / килограмм

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Овощной ларек

Цены в супермаркетах и стационарных овощных ларьках нередко бывают разными. Посмотрим, сколько просят за летние фрукты и ягоды в киоске на проспекте Толбухина.

Многие ярославцы любят овощные ларьки | Источник: Александр Куренной / 76.RU Многие ярославцы любят овощные ларьки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие ярославцы любят овощные ларьки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Персики по вполне приятной цене | Источник: Александр Куренной / 76.RU Персики по вполне приятной цене | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Персики по вполне приятной цене

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нектарины выглядят спелыми, но некоторые еще жестковаты | Источник: Александр Куренной / 76.RU Нектарины выглядят спелыми, но некоторые еще жестковаты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нектарины выглядят спелыми, но некоторые еще жестковаты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Два вида черешни, оба из Узбекистана | Источник: Александр Куренной / 76.RU Два вида черешни, оба из Узбекистана | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Два вида черешни, оба из Узбекистана

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Самая недорогая цена на клубнику, что мы видели | Источник: Александр Куренной / 76.RU Самая недорогая цена на клубнику, что мы видели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Самая недорогая цена на клубнику, что мы видели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда, в Кубани клубника стоит в три раза дешевле. Не верите? Смотрите обзор от наших коллег из 93.RU — «мед-клубника» — за 150 рублей.

«Арбузная» палатка

Разноцветные палатки появляются на улицах Ярославля обычно в мае. Правда, некоторые из них за годы работы выгорели на солнце и выглядят не так аккуратно, как задумывалось. Но главное — что внутри. Ведь мы нашли клубнику всего за 395 рублей за кило!

Ценник на черешню сейчас везде почти одинаков — 700-900 рублей.

Кубанскую клубнику продают за 550, из Азербайджана всего за 395 рублей. Это палатка у магазина «Центр 7» на проспекте Толбухина | Источник: Александр Куренной / 76.RU Кубанскую клубнику продают за 550, из Азербайджана всего за 395 рублей. Это палатка у магазина «Центр 7» на проспекте Толбухина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кубанскую клубнику продают за 550, из Азербайджана всего за 395 рублей. Это палатка у магазина «Центр 7» на проспекте Толбухина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда, от палатки к палатке цены могут различаться. Разбег составляет примерно в 100 рублей.

В палатке на улице Свободы черешня&nbsp;— 700 рублей, клубника&nbsp;— 450 рублей за кило. | Источник: Александр Куренной / 76.RU В палатке на улице Свободы черешня&nbsp;— 700 рублей, клубника&nbsp;— 450 рублей за кило. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В палатке на улице Свободы черешня — 700 рублей, клубника — 450 рублей за кило.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Персики и нектарины в палатке выглядят мясистыми, и цена у них повыше&nbsp;— 300-450 рублей / килограмм. | Источник: Александр Куренной / 76.RU Персики и нектарины в палатке выглядят мясистыми, и цена у них повыше&nbsp;— 300-450 рублей / килограмм. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Персики и нектарины в палатке выглядят мясистыми, и цена у них повыше — 300-450 рублей / килограмм.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В палатке у ТЦ&nbsp;«Флагман» клубника ещё дороже&nbsp;— 549 рублей за килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU В палатке у ТЦ&nbsp;«Флагман» клубника ещё дороже&nbsp;— 549 рублей за килограмм | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В палатке у ТЦ «Флагман» клубника ещё дороже — 549 рублей за килограмм

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И черешня в проходном месте у Октябрьской площади тоже чуть дороже, чем в других палатках | Источник: Александр Куренной / 76.RU И черешня в проходном месте у Октябрьской площади тоже чуть дороже, чем в других палатках | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И черешня в проходном месте у Октябрьской площади тоже чуть дороже, чем в других палатках

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Пятерочка»

В большой «Пятерочке» в ТЦ «Флагман» не оказалось клубники. Здесь предлагают только абрикосы, персики и нектарины.

Абрикосы почти по 300 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RU Абрикосы почти по 300 рублей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Абрикосы почти по 300 рублей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нектарины по 199, но дозревшие надо поискать | Источник: Александр Куренной / 76.RU Нектарины по 199, но дозревшие надо поискать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нектарины по 199, но дозревшие надо поискать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Лента»

Заглянем в сетевой гипермаркет, почем тут ягоды? «Лента» доставкой клубнику не возит, зато черешню по 700 рублей — да.

Клубника продается в фасованной упаковке. Цена за килограмм переваливает за 1000 рублей | Источник: Лента, приложение Клубника продается в фасованной упаковке. Цена за килограмм переваливает за 1000 рублей | Источник: Лента, приложение

Клубника продается в фасованной упаковке. Цена за килограмм переваливает за 1000 рублей

Источник:

Лента, приложение

Зато стоимость черешни&nbsp;— как везде | Источник: Лента, приложение Зато стоимость черешни&nbsp;— как везде | Источник: Лента, приложение

Зато стоимость черешни — как везде

Источник:

Лента, приложение

«Яндекс Лавка»

Свежую клубнику через этот сервис тоже не закажешь. Черешня доступна, но цена кусается.

Килограмм «бычьего сердца»&nbsp;— почти 2000 рублей | Источник: Приложение «Яндекс Лавка»Килограмм «бычьего сердца»&nbsp;— почти 2000 рублей | Источник: Приложение «Яндекс Лавка»

Килограмм «бычьего сердца» — почти 2000 рублей

Источник:

Приложение «Яндекс Лавка»

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Черешня Клубника Ярославль Сезонные ягоды
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Комментарии
5
Гость
21 минута
Пенсионеры и большинство людей которые зарабатывают максимум полтинник наверное в очередь встали?
Гость
22 минуты
Представители глубинного народа могут бесплатно посмотреть?
Читать все комментарии
Гость
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