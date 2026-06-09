Черешня за тысячу, клубника — 800: ищем в Ярославле сезонные ягоды по адекватным ценам

В Ярославль завезли сезонные ягоды: клубнику, вишню и черешню. «Арбузные» палатки, открывшиеся по всему городу, ломятся также от персиков и нектаринов. Мы посетили рынок, уличные ларьки и магазины, а также заглянули в онлайн-доставку, чтобы сравнить цены на летние лакомства.
Спойлер: найти что-то подешевле — задача непростая. Но есть и хорошие новости: в сравнении с июнем 2025 года ценник на ягоды почти не изменился.
Угличский рынок
Начнем с клубники. На рынке есть предложения в диапазоне 650-800 рублей за килограмм.
За вишню на рынке просят 700-1000 рублей за кило. Черешня находится в том же диапазоне цен — 800 рублей за килограмм.
Персики, абрикосы и нектарины занимают разный ценовой сегмент. Самые доступные — абрикосы и нектарины. За первые на рынке просят 450-500 рублей за кило. За персики, особенно плоские, можно отдать до 850 рублей за килограмм.
«Магнит»
Клубнику в сетевом супермаркете, где мы были, ещё не завезли. Зато появилась черешня — ценник рыночный 799 рублей / килограмм.
«Перекресток»
Овощной ларек
Цены в супермаркетах и стационарных овощных ларьках нередко бывают разными. Посмотрим, сколько просят за летние фрукты и ягоды в киоске на проспекте Толбухина.
Правда, в Кубани клубника стоит в три раза дешевле. Не верите? Смотрите обзор от наших коллег из 93.RU — «мед-клубника» — за 150 рублей.
«Арбузная» палатка
Разноцветные палатки появляются на улицах Ярославля обычно в мае. Правда, некоторые из них за годы работы выгорели на солнце и выглядят не так аккуратно, как задумывалось. Но главное — что внутри. Ведь мы нашли клубнику всего за 395 рублей за кило!
Ценник на черешню сейчас везде почти одинаков — 700-900 рублей.
Правда, от палатки к палатке цены могут различаться. Разбег составляет примерно в 100 рублей.
«Пятерочка»
В большой «Пятерочке» в ТЦ «Флагман» не оказалось клубники. Здесь предлагают только абрикосы, персики и нектарины.
«Лента»
Заглянем в сетевой гипермаркет, почем тут ягоды? «Лента» доставкой клубнику не возит, зато черешню по 700 рублей — да.
«Яндекс Лавка»
Свежую клубнику через этот сервис тоже не закажешь. Черешня доступна, но цена кусается.