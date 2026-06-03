Для полноценного отдыха и против выгорания. В Госдуме предложили добавить россиянам неделю отпуска

Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Госдуме предложили добавить россиянам еще 7 дней отпуска — увеличить стандартный ежегодный отпуск с 28 до 35 календарных дней. Потому что выходные внутри отпуска — это «съеденные» дни отдыха.

Автор инициативы, которая пока нигде не рассматривалась, — депутат Николай Новичков. Он объяснил ее тем, что человек берет отпуск на 2 недели, а 4 дня из них автоматически превращаются в обычные субботы и воскресенья. А дополнительная неделя отпуска позволит полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание.

Отпуск по-русски: вроде отдыхаешь, но устал еще больше

Отпуск в России превратился в странный гибрид между больничным и удаленкой. Ну правда, сколько раз вы слышали от знакомых: «Я в отпуске, но на связи» или «Я в отпуске, но работаю».

А теперь представьте человека, который работает в сменном графике, на заводе, в логистике, в медицине, на производстве. У него отпуск — это не размеренный кайф с ноутбуком у моря. Это попытка буквально восстановить организм. Именно на это делает ставку Новичков: дополнительные дни должны помочь людям «не выгорать окончательно».

Но огромная часть людей вообще живет вне нормального трудового законодательства. Председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина отметила в разговоре с MSK1.RU, что инициатива депутата Новичкова хорошая — но касается далеко не всех.

Митина обращает внимание на то, что рынок труда давно развалился на несколько параллельных миров. Есть классический сотрудник, который устроен по Трудовому кодексу. У него отпуск, больничный, табель, отдел кадров.

А есть другая Россия: фрилансеры, самозанятые, курьеры платформ, проектные сотрудники, люди на временных контрактах. И вот у них отпуск выглядит примерно так: не работаешь — не получаешь денег.

Дарья Митина подчеркивает: Трудовой кодекс на огромный сегмент новой занятости просто не распространяется. А значит, обсуждение дополнительных отпусков — это разговор прежде всего про тех, кому еще повезло остаться внутри «классической» системы.

Парадокс: одни перерабатывают, другие — недорабатывают

Стандартный отпуск в 30 (а то и больше) дней существует во многих странах, особенно европейских с их сильным профсоюзным законодательством. Французы, например, отдыхают 5 недель в году, а греки — 20 дней. А вот в США, наоборот, такого стандарта вообще нет ни на уровне государства, ни даже в отдельных штатах — всё прописано в каждом конкретном контракте.

Ну а в России, выходит, ситуация всё более разномастная. Одни работают по 12 часов без нормального отдыха. Другие живут от проекта до проекта. Третьи формально в отпуске, но фактически ждут загрузки.

Рынок труда стал настолько неравномерным, что средняя температура по больнице давно ничего не объясняет, говорит Митина.

Новичков считает, что дополнительные дни нужны для предотвращения профессионального выгорания. «Выгорание» в России давно перестало быть модным словом из презентаций HR-отделов. И дополнительные 7 дней действительно могли бы стать не роскошью, а попыткой вернуть человеку нормальный ритм существования.