Ливень и гроза надвигаются на Ярославскую область: когда ждать стихию

Ярославцев предупредили о грозе и ливне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сильный дождь, ливень, в отдельных районах гроза надвигаются на Ярославскую область. Об этом жителей предупредили в Министерстве региональной безопасности. Непогода ожидается в период с 21:00 16 августа до 09:00 17 августа.

«При грозе возможно усиление юго-западного и западного ветра порывами до 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — проинформировали власти.

Напомним, синоптики обещали резкую смену погоды на стыке субботы и воскресенья, 16 и 17 августа. Если 16 августа в Ярославской области еще по-июльски тепло, то 17 августа новый циклон принесет в Центральную Россию дожди и похолодание. В ночь на воскресенье в Ярославской области Гидрометцентр прогнозирует +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

Облачную с дождями погоду синоптики обещают на протяжении всей следующей недели, с 18 по 24 августа. Температура воздуха в дневные часы составит +18…+20 градусов.