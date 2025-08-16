НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето Ливень и гроза надвигаются на Ярославскую область: когда ждать стихию

Ливень и гроза надвигаются на Ярославскую область: когда ждать стихию

Ярославцев предупредили о скорой непогоде

873
2 комментария
Ярославцев предупредили о грозе и ливне | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯрославцев предупредили о грозе и ливне | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославцев предупредили о грозе и ливне

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сильный дождь, ливень, в отдельных районах гроза надвигаются на Ярославскую область. Об этом жителей предупредили в Министерстве региональной безопасности. Непогода ожидается в период с 21:00 16 августа до 09:00 17 августа.

«При грозе возможно усиление юго-западного и западного ветра порывами до 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — проинформировали власти.

Напомним, синоптики обещали резкую смену погоды на стыке субботы и воскресенья, 16 и 17 августа. Если 16 августа в Ярославской области еще по-июльски тепло, то 17 августа новый циклон принесет в Центральную Россию дожди и похолодание. В ночь на воскресенье в Ярославской области Гидрометцентр прогнозирует +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

Облачную с дождями погоду синоптики обещают на протяжении всей следующей недели, с 18 по 24 августа. Температура воздуха в дневные часы составит +18…+20 градусов.

Узнать прогноз онлайн на каждый день можно в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
44 минуты
Вот и август – арбуз астраханский! Жёлтый лист пробирается в кроны, Солнца круг, словно бубен шаманский, Оживляет на клумбах бутоны. Грянет гром среди ясного неба, Рассекая нежданную тучу. Но внезапно закончится кара, Примиряя земное с небесным; Заиграет на струнах бульвара День, чаруя мотивом чудесным.
Гость
39 минут
У вас каждый день гроза в головах
