RU76
Граница лета и осени: погода выходных в Центральной России

Граница лета и осени: погода выходных в Центральной России

Какой прогноз синоптики дали для Ярославской области

В Центральную Россию вернулось тепло. Столбики термометров в пятницу, 15 августа, дошли практически до июльских значений. В субботу, 16 августа, синоптики прогнозируют продолжение климатического лета.

«В субботу погодой будет управлять антициклон, так что будет солнечно и тепло», — рассказали в центре «Фобос».

А вот в воскресенье погодная ситуация изменится.

«В воскресенье в регион прорвутся поля фронтальной облачности, и под аккомпанемент дождей показания термометров понизятся сразу на 4–5°С», — предупредили специалисты «Фобоса».

Прогноз погоды в Ярославской области от Гидрометцентра России:

  • 16 августа, суббота: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем: +20…+25 градусов;

  • 17 августа, воскресенье: облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +16…+21 градус.

По прогнозам Гидрометцентра, облачная погода с дождями сохранится в Ярославской области на протяжении всей следующей недели, с 18 по 24 августа. Температура воздуха в дневные часы составит +18…+20 градусов.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
