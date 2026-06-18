Самые модные сарафаны лета-2026 — эти модели затмят любое платье

Не важно, какой у вас типаж внешности, выбору сарафана это не помеха Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Меньше всего летом хочется напрягаться и «душнить» со своим образом. Особенно когда на улице нет ни облачка, а температура подкрадывается к отметке «плавится асфальт». В это время макияж становится менее тяжелым, а пиджаки и колготки остаются в шкафу до прохладных времен. Но на этом апгрейд не должен заканчиваться. Летом можно смело менять платья на сарафаны. Стилист Влад Лисовец в своем блоге рассказал о моделях, которые, несмотря на расслабленный крой, будут выглядеть эффектно всё лето.

Если вы из тех, кто любит повторять: «Почему прошла мода эпохи Джейн Остин?», — то первый тренд точно по вашу душу. Этим летом в моде романтичные сарафаны с воланами и рюшами. Примеряя такие воздушные фасоны, которые напоминают распускающийся бутон цветка, главное — не переборщить. Стилист в качестве удачных моделей приводит сарафаны в нежных цветах: персиковом, сливочного масла.

В таком так и тянет бежать по полю в объятия мистера Дарси Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Если в сарафане вы чаще всего превращаетесь в героиню сериала «Доярка из Хацапетовки» (12+), то совсем отказываться от этого предмета гардероба не стоит. Летом 2026 года в тренде многослойность. Сарафан можно сочетать с джинсами, топами, майками и многим другим. Особенно удачно в таких комбинациях смотрятся прозрачные модели, которые можно дополнить акцентными аксессуарами.

— Не перебарщивайте с сельским стилем. Наоборот, дополните свой сарафан дерзкой модной обувью, оптикой, добавьте элегантную сумку, а не пляжный шопер, например, — рекомендует Влад Лисовец.

Когда в кофте или пиджаке жарко, но накинуть что-то поверх топа хочется, можно примерить сарафан Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Несколько месяцев мир моды всё больше поглощает «бабушкин» стиль. Мы уже рассказывали про принт, который заполонил магазины, а также про маникюр, который долгие годы считался устаревшим. Теперь очередь дошла до «садового» сарафана. Такие можно было раньше увидеть на деревенских девушках, но в новом сезоне в нем смело можно идти на свидание в бистро и появиться на мероприятиях. Главное, не пытаться его перегружать.

— С сарафаном забудьте про прически, используйте повязки, панамки, бейсболки или просто естественные распущенные волосы, никакой надуманности, — написал в своем блоге стилист.

К «садовым» сарафанам относятся модели в клетку, а также из джинсовой ткани и денима Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Летом в своем образе с сарафаном можно сделать отсылки не только к 1980-м или 2000-м, но и к 1960-м. В моде короткие модели в форме трапеции, как те, что в молодости носила Твигги или Катрин Денев. Так как крой у сарафана простой, стилист рекомендует примерить не только однотонные модели, но и с рисунком цветов или карманами.

Не забывайте про аксессуары, они скрасят любой образ Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Женственность совсем не равна короткой длине и приталенному силуэту. В моде осознанная естественная красота, когда ничего не нужно подчеркивать и можно просто быть собой. Среди трендовых моделей Влад Лисовец отметил объемные сарафаны. Они напоминают трапецию с расширением от самой груди.

В моде объемные сарафаны в длине макси Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Особенно актуально объемные сарафаны смотрятся с принтом: клетка, полоска или мелкий цветок. Их, как и предыдущие варианты, летом стилист не рекомендует перезагружать объемными прическами, а также тяжелым макияжем.

— Макияж должен соответствовать. Акцент лучше сделать на сияющую чистую кожу и румянец, — отмечает Влад Лисовец.