14-летний школьник открыл собственный бизнес в столице. Показываем, на чем он зарабатывает

14-летний школьник создал свой бренд одежды Источник: Михаил Никольский

Мише Никольскому из Екатеринбурга всего 14 лет. Семь лет назад вместе с семьей он переехал в столицу, а три года назад парень увлекся модой — и родители его поддержали. Так и появился бренд одежды под названием 3DS. В марте он даже дебютировал на Московской неделе моды. Как ему это удалось, сколько стоят рубашки от юного дизайнера и поддерживают ли его родители, читайте в тексте E1.RU.

«Мое детство в Екатеринбурге прошло очень ярко и красиво. Остались хорошие друзья, это мое родное место. Это всё осталось в моей памяти, но сейчас бываю там не очень часто. Мои родители решили уехать в Москву, чтобы развиваться. Они не имеют отношения к моде», — рассказывает Миша.

Парень вместе с родителями переехал в Москву, когда ему было семь лет Источник: Михаил Никольский

До того, как начать свой путь в мир от кутюр Михаил два года профессионально занимался футболом. Он даже проходил подготовку в академии «Реал Мадрид» в Испании. Однако спортивную карьеру пришлось завершить — когда увлекся модой и дизайном одежды, времени стало не хватать.

«Я увлекся модой, когда мне было 11 лет. Я начал узнавать про существование разных брендов. Три года назад я создал свою первую вещь — это была базовая футболка, так как еще не понимал, что можно делать в этой индустрии. Сейчас моя одежда имеет концепцию и выглядит намного интереснее», — поделился подросток.

Такие вещи создает юный дизайнер Источник: 3dsbrand.ru

Цены, как видите, не самые низкие Источник: 3dsbrand.ru

Родители поддерживали мальчика в его новом увлечении, в том числе и финансово. По эскизу они вместе создали ту самую футболку, которая вошла в его первую коллекцию. Но, по словам Михаила, для создания бренда идея не менее важна, чем деньги:

«Я не пытаюсь с кем-то конкурировать, занимаю свою нишу. И, кстати, в Москве очень много брендов из Екатеринбурга. Название 3DS придумал давно. Изначально я назвал бренд 3 dotted stone, идея была связана с природой. Концепция была сырой, поэтому вскоре я сделал ребрендинг — и появилось название 3DS. Это про постгуманизм, про то, как человек взаимодействует с чем-либо в этом мире».

Парень сам придумал название и концепцию Источник: Михаил Никольский

Школьник рассказал, что на создание коллекций его вдохновляет практически всё: искусство, природа, его окружение и другие бренды. Сейчас 3DS активно развивается — пока в плюс выйти не удалось, но продажи растут: «Много блогеров носят этот бренд, но из звезд пока никого».

Бренд только начинает развиваться Источник: Михаил Никольский

Развитие бренда требует огромной концентрации, но, несмотря на это, Миша вполне успешно совмещает свое дело с учебой. После окончания школы он планирует поехать учиться в миланский Институт Марангони, который готовит дизайнеров и стилистов уже почти сто лет.

В этом году бренд впервые принял участие в Московской неделе моды. Михаил Никольский стал самым юным ее участником.

Как вам коллекции юного дизайнера? Классно, молодец! Не вижу ничего особенного