Стиль и красота

14-летний школьник открыл собственный бизнес в столице. Показываем, на чем он зарабатывает

Подросток всерьез увлекается модой

14-летний школьник создал свой бренд одежды

14-летний школьник создал свой бренд одежды

Мише Никольскому из Екатеринбурга всего 14 лет. Семь лет назад вместе с семьей он переехал в столицу, а три года назад парень увлекся модой — и родители его поддержали. Так и появился бренд одежды под названием 3DS. В марте он даже дебютировал на Московской неделе моды. Как ему это удалось, сколько стоят рубашки от юного дизайнера и поддерживают ли его родители, читайте в тексте E1.RU.

«Мое детство в Екатеринбурге прошло очень ярко и красиво. Остались хорошие друзья, это мое родное место. Это всё осталось в моей памяти, но сейчас бываю там не очень часто. Мои родители решили уехать в Москву, чтобы развиваться. Они не имеют отношения к моде», — рассказывает Миша.

Парень вместе с родителями переехал в Москву, когда ему было семь лет

До того, как начать свой путь в мир от кутюр Михаил два года профессионально занимался футболом. Он даже проходил подготовку в академии «Реал Мадрид» в Испании. Однако спортивную карьеру пришлось завершить — когда увлекся модой и дизайном одежды, времени стало не хватать.

«Я увлекся модой, когда мне было 11 лет. Я начал узнавать про существование разных брендов. Три года назад я создал свою первую вещь — это была базовая футболка, так как еще не понимал, что можно делать в этой индустрии. Сейчас моя одежда имеет концепцию и выглядит намного интереснее», — поделился подросток.

Такие вещи создает юный дизайнер

Цены, как видите, не самые низкие

Родители поддерживали мальчика в его новом увлечении, в том числе и финансово. По эскизу они вместе создали ту самую футболку, которая вошла в его первую коллекцию. Но, по словам Михаила, для создания бренда идея не менее важна, чем деньги:

«Я не пытаюсь с кем-то конкурировать, занимаю свою нишу. И, кстати, в Москве очень много брендов из Екатеринбурга. Название 3DS придумал давно. Изначально я назвал бренд 3 dotted stone, идея была связана с природой. Концепция была сырой, поэтому вскоре я сделал ребрендинг — и появилось название 3DS. Это про постгуманизм, про то, как человек взаимодействует с чем-либо в этом мире».

Парень сам придумал название и концепцию

Школьник рассказал, что на создание коллекций его вдохновляет практически всё: искусство, природа, его окружение и другие бренды. Сейчас 3DS активно развивается — пока в плюс выйти не удалось, но продажи растут: «Много блогеров носят этот бренд, но из звезд пока никого».

Бренд только начинает развиваться

Развитие бренда требует огромной концентрации, но, несмотря на это, Миша вполне успешно совмещает свое дело с учебой. После окончания школы он планирует поехать учиться в миланский Институт Марангони, который готовит дизайнеров и стилистов уже почти сто лет.

В этом году бренд впервые принял участие в Московской неделе моды. Михаил Никольский стал самым юным ее участником.

Как вам коллекции юного дизайнера?

Классно, молодец!
Не вижу ничего особенного

Обязательно почитайте, как дизайнеры из Московской области создали успешный бренд одежды с портретами Дмитрия Брекоткина. Они просто решили «приколоться», однако вскоре этот прикол дошел до самого артиста «Уральских пельменей».

Дарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Школьник Дизайнер Бренд Москва Бизнес Мода
Гость
1 час
Модели и выкройки из советских журналов мод 80-х годов + маркетинг = новый бренд. Тоже заняться что ли...
