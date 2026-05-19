«Ты для них расходный материал»: россиянка рассказала об изнанке модельного бизнеса в Азии

У девушки необычный жизненный путь Источник: Городские медиа / NGS55.RU

Многие до сих пор считают, что работа модели — это просто красивые фото в эффектных образах и съемки на фоне интересных локаций. Но за картинкой часто скрываются совсем другие вещи: давление, одиночество и серьезные проблемы со здоровьем.

Корреспонденты NGS55.RU Анна Иванина и Евгений Софийчук поговорили с омичкой, которой удалось выйти на азиатский модельный рынок. Анжела Макарьева родилась в глубинке и до сих пор не верит, что стала лицом рекламных кампаний в Японии, Китае и Корее.

В 15 лет она столкнулась с тяжелым периодом: депрессией, булимией, компульсивными перееданиями и анорексией. Это заставило ее на время оставить карьеру, но около полутора лет назад она решила вернуться в профессию.