Главное — не суетиться: когда и как сажать перец в теплицу

Перец лучше переносит переезд в теплицу, когда почва уже прогрелась, а ночи перестали пугать холодом Источник: GPT

Есть такой дачник — каждую весну он клянется ничего не сажать, только отдыхать. Но вот март, руки тянутся к семенам, а в голове только одно: «А перец-то я когда сеять буду?» Потому что без него — не сезон, а так, легкая разминка для души.

Когда сажать перец в теплицу

Перец в теплицу переселяется, когда на улице весна не по календарю, а по ощущениям. Это не тот парень, который выйдет «в майке» в начале апреля — он ценит комфорт.

В Средней полосе — ориентир примерно 20–27 мая, когда ночные температуры стабильно держатся выше +13… +15 °C, а днем в теплице — около +25 °C. В южных регионах можно стартовать уже с конца апреля. В северных краях — начало июня, если без дополнительного отопления.

Главное — чтобы почва прогрелась до +18… +20 °C, иначе перец просто обидится и будет стоять «в позе недоверия».

«Перец любит не даты, а стабильность. Лучше на неделю позже, чем на месяц без толку», — уверены опытные дачники.

Как сажать перец в теплицу

Шаг 1. Подготовка рассады

За 7–10 дней до высадки начинаем «прививать к теплице». Выносим днем, заносим на ночь. Это как отправить подростка к бабушке на лето — с любовью, но с расчетом.

Шаг 2. Почва и лунки

Перец не любит тяжелую и кислую землю. Добавьте перегной, золу и капельку любви. Лунки делаем по схеме:

35–40 см между растениями;

60 см между рядами;

сразу ставим колышек или натягиваем шпалеру — потом будет лень, а перец не прощает халатность.

Шаг 3. Температура

Ориентируемся не на календарь, а на термометр и здравый смысл:

воздух: днем +24… +28 °C, ночью не ниже +16 °C;

почва: +20 °C.

Шаг 4. Убедиться, что всё под контролем

Важно иметь в виду самые распространенные ошибки, чтобы потом не хныкать над грустными посадками:

Ранняя высадка — перец впадает в ступор, рост тормозится. Слишком много азота — получаете джунгли из листьев, а не урожай. Плотная посадка — душно, темно, перец болеет. Нет подвязки — куст ломается под собственной амбициозностью.

Рассада привыкает к новым условиям легче, если за неделю до высадки ее постепенно закалять Источник: GPT

А когда уже слишком поздно

Поздно — это не когда соседка уже всё высадила, а когда перец просто не успевает прижиться, зацвести и дать нормальный урожай до конца сезона. Для Средней полосы крайний разумный срок высадки в теплицу — примерно первая половина июня. Позже тоже можно попробовать, но ждать рекордов уже не стоит.

Почему так? У перца длинный вегетационный период. После переезда ему нужно время на адаптацию, рост корней, цветение и завязь. Если посадить слишком поздно, куст может выглядеть бодро и красиво, но плоды либо будут мелкими, либо не успеют налиться до холодных ночей.

К концу лета перепады температуры становятся сильнее: днем в теплице еще тепло, а ночью перец уже начинает «задумываться о жизни» и замедляет рост.

Если опоздали, выбирайте самые крепкие кусты, сажайте только в теплую почву, не перекармливайте азотом и помогайте растению мульчей, поливом и калийно-фосфорными подкормками. Урожай будет скромнее, зато без полного фиаско.

Уход за перцем в теплице

Мульча

Используем солому, скошенную траву (без семян!) или перегной. Укладываем слоем в 3–5 см вокруг каждого куста, но не вплотную к стеблю — пусть дышит. Мульча помогает удерживать влагу, снижает количество поливов и не дает сорнякам лезть «не в свое время». А еще — тепло держит, как одеяло для корней.

Полив

Перец — не как огурец, пить без меры не любит. Поливаем теплой водой (+22… +25 °C) строго под корень, 1–2 раза в неделю, в зависимости от погоды. Земля должна быть влажной, но не болотистой. Утренний полив — лучший вариант: перец успеет «переварить» влагу до ночи. Холодная вода из шланга — стресс и билет в депрессию для корней.

Стабильный полив, мульча и проветривание помогают перцу расти без лишних стрессов и капризов Источник: GPT

Проветривание

Теплица — не сауна, не нужно устраивать парник в парнике. Каждый день открывайте форточки или двери — особенно в теплую погоду. Главное — не делать сквозняков. Проветривание убирает лишнюю влагу из воздуха, а значит — меньше грибков и плесени, которые так любят духоту.

Подкормка

Через 2 недели после высадки: порадуйте перец калийно-фосфорным удобрением. Это поможет укрепить корневую систему и «включит» цветение. Можно использовать зольный настой или готовую смесь, например, монофосфат калия.