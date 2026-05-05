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Весна На Ярославль обрушится гроза: предупреждение МЧС

На Ярославль обрушится гроза: предупреждение МЧС

Когда ждать стихии

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В Ярославской области прогнозируется гроза | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Ярославской области прогнозируется гроза | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославской области прогнозируется гроза

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение о грозе. По информации спасателей, непогода может обрушиться на регион в ближайшие 1-3 часа.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — добавили в МЧС.

Вероятность грозы сохранится до 21 часа 5 мая.

В МЧС сообщили, что стихия может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий — обрыва проводов, обрушения широкоформатных конструкций, башенных кранов и деревьев, возникновения природных пожаров.

При этом синоптики прогнозируют ночью и днем 6 мая облачную погоду, температуру воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +16…+21 градус.

В последующие дни станет чуть прохладнее. Вероятность грозы, по информации Ярославского ЦГМС, сохранится в отдельных районах области и 7 мая. Кроме того, в четверг ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, температура ночью +4…+9 градусов, днем: +15…+20 градусов.

В пятницу, 8 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью и днем временами дождь. Температура воздуха ночью: +4…+9 градусов, днем: +10…+15 градусов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение Гроза Ветер
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Комментарии
25
Гость
6 мая, 13:00
совсем ошизели уже?
Гость
6 мая, 07:54
У них там видно уже на автопилоте смс рассылаются, так от болды
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Гость
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