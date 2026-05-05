На Ярославль обрушится гроза: предупреждение МЧС

В Ярославской области прогнозируется гроза Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение о грозе. По информации спасателей, непогода может обрушиться на регион в ближайшие 1-3 часа.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — добавили в МЧС.

Вероятность грозы сохранится до 21 часа 5 мая.

В МЧС сообщили, что стихия может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий — обрыва проводов, обрушения широкоформатных конструкций, башенных кранов и деревьев, возникновения природных пожаров.

При этом синоптики прогнозируют ночью и днем 6 мая облачную погоду, температуру воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +16…+21 градус.

В последующие дни станет чуть прохладнее. Вероятность грозы, по информации Ярославского ЦГМС, сохранится в отдельных районах области и 7 мая. Кроме того, в четверг ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, температура ночью +4…+9 градусов, днем: +15…+20 градусов.