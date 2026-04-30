«Курс на потепление»: подробный прогноз погоды на первые майские выходные

Какая погода будет в мае Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Майские праздники уже на подходе, и, чтобы отдых точно удался, предлагаем узнать, какой погоды ожидать в ближайшие дни. Специалист метеоцентра «Метео» Александр Ильин подготовил для 76.RU актуальный и подробный прогноз для жителей Центральной России.

«В праздничные дни, особенно в выходные, погода круто возьмет курс на потепление, и прекратятся осадки», — поделился синоптик.

Прогноз для Ярославской области можно смотреть в данных для северных регионов ЦФО.

Прогноз по дням

1 мая ожидается умеренно прохладная погода. В Центральном федеральном округе температура воздуха составит от +6 до +9 °С в северных районах, а в центральной части и на юге Черноземья: в Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Курских областях — до +9…+10 °С.

«В ночные часы не исключено, что где-то еще местами могут пройти небольшие осадки в смешанной фазе, так как температура воздуха будет находиться в пределах от -2 до +2 °С», — пояснил синоптик Александр Ильин.

В субботу, 2 мая, температура заметно повысится. По словам эксперта, на большей части территории Центральной России ожидается +9…+13 °С. В то же время в западных и северо-западных районах, включая отдельные территории Смоленской и Тверской областей, возможно потепление до +16…+18 °С.

«Будет преобладать погода с переменной облачностью и без осадков. Небольшие дожди возможны лишь локально, например на юго-востоке Костромской области», — отметил эксперт.

Настоящая весна наступит 3 мая. В этот день ожидается ясная и тепла погода.

«На большей части Центрального федерального округа 3 мая будет +13…+18 °С, в том числе такие же значения прогнозируются и для столичного региона. В отдельных районах на западе Смоленской области воздух может прогреваться до +20…+22 °С», — отметил синоптик.

Александр Ильин также подчеркнул, что в северо-западных районах Центрального федерального округа будет теплее, чем в южных, таких как Курская, Воронежская, Тамбовская и Белгородская области. По его словам, там в майские праздники температура составит около +13…+15 °С.

«Что касается ветра, то каких-то серьезных тенденций для порывов не просматривается. В районах от Москвы до Владимира его скорость составит 5–10 м/с, а на юге будет слабее — около 2–5 м/с», — отметил синоптик.

Погода на 9 мая

Говоря о долгосрочном прогнозе, специалист отметил, что начало следующей недели — с 6 мая — будет по-летнему теплым.

«Температура воздуха составит +18…+23 °С без существенных осадков. Однако затем температурный фон снова понизится, и к концу рабочей недели будет уже +9…+14 °С», — уточнил он.

Синоптик предупреждает, на вторые майские выходные, с 9 по 11 мая, экстремального тепла ждать не стоит. Температура в Центральной России будет чуть выше +10 °С. При этом сильных дождей не прогнозируется, хотя, по словам специалиста, в конце рабочей недели местами они всё же возможны.

«К 9 мая Московский регион от дождей освободится. На юге Центрального федерального округа влияние атмосферного фронта сохранится, и там осадки еще вероятны», — заключил Ильин.