Сочи по цене Турции? Где дешевле отдыхать в майские праздники и летом, на российских пляжах или за рубежом

Пляж в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Если вы еще не успели спланировать свой отдых на майские праздники и первую половину июня, туроператоры советуют поторопиться. В некоторых отелях на курортах черноморского побережья цены уверенно стремятся к заграничным, а бюджетные билеты разметают в считаные минуты после старта продаж. Куда выгоднее ехать в этом сезоне, читайте в материале 93.RU.

Отдых в Краснодарском крае: плюсы и минусы

Эксперты называют предстоящий туристический сезон необычным для региона: города показывают разную динамику и цены. Лидер по популярности у туристов — Анапа. Все ожидают официального открытия пляжей после мазутной катастрофы 2024 года, несмотря на то что совсем недавно в 11 километрах от побережья снова заметили пятно нефтепродуктов. Кроме того, волонтеры за двое суток обнаружили десятки птиц, перепачканных в мазуте.

Анапа Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Но тревожные новости не останавливают российских туристов — рост бронирований отелей на курорте по-прежнему составляет +40% по сравнению с прошлым годом, рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.

Какие цены на проживание?

Анапа — от 63 000 рублей за неделю на двоих;

Сочи — от 84 000 рублей за неделю на двоих;

Геленджик — от 71 400 рублей за неделю на двоих;

Крым — от 74 200 рублей за неделю на двоих.

Из-за того, что все ожидают открытия пляжей Анапы, в этом году всё меньше людей выбирают Сочи. Так, по данным АТОР, спрос на это направление снизился на 8–10% на майские праздники и начало лета. Эксперты объясняют это тем, что, пока высокий сезон не наступил, многие предпочитают короткие поездки — Анапа для этого подходит больше, чем Сочи.

В этом сезоне все ждут официального открытия пляжей Анапы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Анапа в основном питается автотуристами. Например, житель Краснодара может с легкостью приехать в Анапу за несколько часов и разместиться на два дня. Во-первых, это очень дешево, а во-вторых, очень надежно. Житель Краснодара в Сочи не поедет: дорого. Житель Москвы в Сочи не полетит: ненадежно. Надежность имеет критическую ценность, потому что, если мы полетим всего на несколько дней, мы не можем [позволить себе] потерять один из них в аэропорту, потому что его временно закрыли. Что тогда остается от отдыха? Европейская часть России перестала рассматривать Сочи, потому что нужно летать: аэропорты работают нестабильно», — рассказал 93.RU Ромашкин.

Курорты Черного моря, которые пока что демонстрируют стабильные показатели, — поселок Лазаревское и Геленджик. Цены там остались на уровне прошлого года. Однако в этом году спрос может упасть из-за коротких майских праздников.

Может, Азовское море?

По словам Сергея Ромашкина, главный показатель для отдыха в майские праздники и первую половину июня — это хорошие отели с бассейнами. Курорты Азовского моря похвастаться этим не могут.

Средняя глубина Азовского моря не превышает 7,5 метра Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Лето загружается хорошо, где-то +5% к прошлому году. Но, честно говоря, у меня большие сомнения, потому что в прошлом году Азов получил приток туристов из-за закрытой Анапы. В этом году, если всё-таки пляжи откроются, конечно, повторить рекорды прошлого года Азову будет невозможно. Анапа — сильнейший конкурент, и она, ну, давайте прямо скажем, более современно выглядит сейчас», — поясняет эксперт.

Стоит ли выбирать Крым для отдыха

Цены в Крыму выросли примерно на 10%, если сравнивать с прошлым сезоном, но туристов это не пугает — спрос с начала 2026-го растет и на майские праздники, и на лето.

В этом году Крым пользуется большим спросом у туристов Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«Это не история 2026 года, уже последние полтора года Крым идет в плюс. Причина не до конца понятна. Крым не самый дешевый, там тоже проблемы с логистикой, как у региона без аэропортов. Это органическая популярность, если можно так сказать. Крым — это очень известный бренд. Крым и не заметил того, что Анапа растет и готовится к открытию», — рассказал Сергей Ромашкин.

Эксперты предполагают, что часть туристов, которые хотели поехать в Анапу, в итоге отправятся в Крым. Поэтому есть вероятность, что этот сезон станет рекордным для Крыма — это может повлиять и на повышение цен.

Билетов на поезд нет?

Многие туристы привыкли добираться на курорты Кубани именно по железной дороге. Но каждое лето происходит одно и то же: в Сети пишут, что билеты размели задолго до начала сезона. По словам вице-президента АТОР, это правда, но лишь отчасти.

«Логика туристов, которые покупают билеты, она примерно такая: сначала покупаем быстрые поезда. Самый быстрый поезд из Москвы в Сочи идет сутки, сначала раскупают билеты на него. Потом покупают билеты на поезд, который идет 30 часов, он дешевле в полтора раза. Я бы так сказал: какие-то билеты всегда можно купить, но люди не хотят ехать по 40 часов в Сочи или Крым», — объясняет Сергей Ромашкин.

Самые лучшие места раскупают очень быстро Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Лучше всего, по словам эксперта, покупать билеты на старте продаж — они открываются обычно за 90 дней до даты поездки. На некоторые направления — за 45–60 дней. Лучшие места расходятся очень быстро, буквально за семь минут. На дополнительные поезда надеяться не стоит: их не будет. Летом железные дороги загружены по максимуму.

Правда ли, что поехать за границу дешевле?

С этим вопросом журналисты 93.RU пришли к вице-президенту АТОР по международному туризму и гендиректору туроператора Space Travel Артуру Мурадяну.

По его словам, лидер спроса у россиян на майские праздники и начало лета — побережье Турции, где уже в начале мая начинается высокий сезон. Второй по популярности — Египет. По бронированиям он будет даже опережать Турцию в первое время, там уже установилась довольно жаркая и «пляжная» погода. Ну а тройку лидеров закрывают направления Юго-Восточной Азии. В первую очередь это Вьетнам, далее Таиланд и остров Хайнань. Как уточнил эксперт, цены на отдых с прошлого года изменились незначительно.

Цены на отдых

Египет — от 95 000 рублей за неделю на двоих;

Турция — от 90 000 рублей на двоих в майские праздники;

Вьетнам — от 115 000 за неделю на двоих;

Таиланд — от 110 тысяч рублей на двоих.

Несмотря на текущую ситуацию на Ближнем Востоке, массовых отказов от отдыха там нет. Реализация туров и отдельных услуг в эти страны ограничена решением Минэкономразвития.

«Да, обстановка в ОАЭ сейчас спокойная, но мы рекомендуем придерживаться рекомендаций МИД РФ и трезво оценивать риски таких поездок. В случае обострения ситуации и очередной отмены рейсов туристы, которые отправятся в эти страны самостоятельно, фактически будут предоставлены сами себе», — рассказал Артур Мурадян.

Итог