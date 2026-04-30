Почти за неделю до 9 мая в Ярославле перекроют дороги: где

Где в Ярославле перекроют дороги перед 9 мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле перекроют дороги из-за репетиций празднования 9 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в День Победы ожидается проезд парадной колонны ретротехники, концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка».

В день праздника на улице усилят патрулирование, задействовав сотрудников силовых ведомств, частных охранных организаций, представителей общественных объединений и волонтеров.

Где будет не проехать

с 15:00 4 мая до 00:00 8 мая будут перекрыты участки улиц Кирова, Нахимсона, а также проезд на Советскую площадь. Кроме того, запрещается парковка автомобилей;

с 15:00 до 22:00 4, 5 и 7 мая ограничат движение на участках улиц: Советская (от Первомайской до Советской площади), Трефолева, Кедрова, Революционная, Кирова, Нахимсона, а также проезд на площадь Челюскинцев, Народный и Советский переулки. Стоянка авто в это период запрещена.

В мэрии показали, где будет не проехать с 4 по 8 мая Источник: Мэрия Ярославля

Ранее губернатор отмечал, что события на 9 Мая в области развернутся на 80 праздничных площадках во всех округах. Все массовые мероприятия будут завершены до до 22 часов. Мы показывали, какие праздничные украшения уже появились в Ярославле.