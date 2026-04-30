Почти за неделю до 9 мая в Ярославле перекроют дороги: где

В Ярославле перекроют дороги из-за репетиций празднования 9 мая. Об этом сообщили в мэрии города.
Ранее сообщалось, что в День Победы ожидается проезд парадной колонны ретротехники, концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка».
В день праздника на улице усилят патрулирование, задействовав сотрудников силовых ведомств, частных охранных организаций, представителей общественных объединений и волонтеров.
Где будет не проехать
с 15:00 4 мая до 00:00 8 мая будут перекрыты участки улиц Кирова, Нахимсона, а также проезд на Советскую площадь. Кроме того, запрещается парковка автомобилей;
с 15:00 до 22:00 4, 5 и 7 мая ограничат движение на участках улиц: Советская (от Первомайской до Советской площади), Трефолева, Кедрова, Революционная, Кирова, Нахимсона, а также проезд на площадь Челюскинцев, Народный и Советский переулки. Стоянка авто в это период запрещена.
Ранее губернатор отмечал, что события на 9 Мая в области развернутся на 80 праздничных площадках во всех округах. Все массовые мероприятия будут завершены до до 22 часов. Мы показывали, какие праздничные украшения уже появились в Ярославле.
Также мы публиковали, где и когда в День Победы прогремит праздничный салют.