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Город Почти за неделю до 9 мая в Ярославле перекроют дороги: где

Почти за неделю до 9 мая в Ярославле перекроют дороги: где

Публикуем карту от мэрии

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Где в Ярославле перекроют дороги перед 9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГде в Ярославле перекроют дороги перед 9 мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где в Ярославле перекроют дороги перед 9 мая

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле перекроют дороги из-за репетиций празднования 9 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в День Победы ожидается проезд парадной колонны ретротехники, концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка».

В день праздника на улице усилят патрулирование, задействовав сотрудников силовых ведомств, частных охранных организаций, представителей общественных объединений и волонтеров.

Где будет не проехать

  • с 15:00 4 мая до 00:00 8 мая будут перекрыты участки улиц Кирова, Нахимсона, а также проезд на Советскую площадь. Кроме того, запрещается парковка автомобилей;

  • с 15:00 до 22:00 4, 5 и 7 мая ограничат движение на участках улиц: Советская (от Первомайской до Советской площади), Трефолева, Кедрова, Революционная, Кирова, Нахимсона, а также проезд на площадь Челюскинцев, Народный и Советский переулки. Стоянка авто в это период запрещена.

В мэрии показали, где будет не проехать с 4 по 8 мая | Источник: Мэрия ЯрославляВ мэрии показали, где будет не проехать с 4 по 8 мая | Источник: Мэрия Ярославля

В мэрии показали, где будет не проехать с 4 по 8 мая

Источник:

Мэрия Ярославля

Ранее губернатор отмечал, что события на 9 Мая в области развернутся на 80 праздничных площадках во всех округах. Все массовые мероприятия будут завершены до до 22 часов. Мы показывали, какие праздничные украшения уже появились в Ярославле.

Также мы публиковали, где и когда в День Победы прогремит праздничный салют.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
День Победы Ограничение проезда Мэрия
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Комментарии
17
Гость
1 мая, 17:05
Туда сейчас опасно ходить!
Гость
30 апреля, 15:47
Когда Ельцин приезжал в Ярославль на открытие памятника Ярославу Мудрому, он свободно ходил по площади среди народа. Ничего не перекрывали, никого не обыскивали. Тогда глава государства не боялся своего народа.
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Гость
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