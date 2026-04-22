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Весна Сформируется снежный покров: Центральную Россию накроет арктический холод

Сформируется снежный покров: Центральную Россию накроет арктический холод

Какой погоды ждать в Ярославской области

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В Ярославской области еще больше похолодает | Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RUВ Ярославской области еще больше похолодает | Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

В Ярославской области еще больше похолодает

Источник:

Андрей Бок / FONTANKA.RU

В Центральной России ждут новую волну арктического вторжения. Об этом рассказали специалисты центра «Фобос» 22 апреля.

«Зима никак не хочет оставить в покое Европейскую Россию. Сегодня арктический фронт переместится дальше на восток. Но уже завтра облачные поля северного циклона накроют большую часть Русской равнины. И вместе с ненастьем в регион начнет пробиваться новая волна арктического вторжения», — рассказали в «Фобосе».

В ряде регионов Центральной России даже прогнозируют формирование снежного покрова.

«Шлейф снежного покрова протянется от Ярославской области через восток и юг Московской области, и далее небольшим снегом припорошит отдельные районы Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей», — сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В выходные чуть-чуть потеплеет. Но значительного роста температуры ни в конце этой, ни в начале следующей недели ждать не стоит.

Более того, несколько дней назад Евгений Тишковецсообщил, что холодным может быть даже Первомай.

Прогноз погоды в Ярославской области:

  • среда, 22 апреля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура днем: +9…+14 градусов;

  • четверг, 23 апреля: облачно, небольшой дождь, ночью возможен снег, ветер до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +3…+8 градусов;

  • пятница, 24 апреля: облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: -2…+3 градуса, днем: +4…+9 градусов;

  • суббота, 25 апреля: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: 0 градусов, днем +10 градусов;

  • воскресенье, 26 апреля: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4 градуса, днем +11 градусов.

Погоду на каждый день также можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
33
Гость
22 апреля, 23:52
Плохое поведение, плохая погода! Всё просто.
Гость
22 апреля, 22:55
Похоже до июня будем в куртках ходить
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Гость
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