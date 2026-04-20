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Весна На сколько пришло похолодание в Центральную Россию: ответ синоптиков

На сколько пришло похолодание в Центральную Россию: ответ синоптиков

Какой погоды ждать в Ярославской области до конца апреля

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В Центральной России задержалось похолодание | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Центральной России задержалось похолодание | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Центральной России задержалось похолодание

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Центральной России в ближайшие дни не предвидится существенного потепления.

«Большую часть рабочей недели по вине фронтальных разделов будет облачно и слякотно. И только в середине периода облака ненадолго поредеют и вероятность осадков сократится до минимума», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Ярославская область не станет исключением. На протяжении всей недели в регионе будет прохладно. Ночью температура будет опускаться до -3 градусов, днем подниматься не выше +13 градусов. Во второй части семидневки зарядят дожди. Возможен, снег.

«По всей видимости, прохладный температурный режим продержится до конца текущего месяца. Предварительно, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит», — предупредил жителей Центральной России в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климатической нормой в Ярославской области считается температура воздуха в апреле — +6,9 градуса.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области:

  • понедельник, 20 апреля: облачно с прояснениями, без существенных осадков, сильный ветер. Температура воздуха днем: +4…+9 градусов;

  • вторник, 21 апреля: облачно, днем местами возможен дождь, сильный ветер, температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: +6…+11 градусов;

  • среда, 22 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: +8…+13 градусов;

  • четверг, 23 апреля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +4 градуса, днем: +10 градусов;

  • пятница, 24 апреля: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +11 градусов;

  • суббота, 25 апреля: облачно, небольшой дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +13 градусов;

  • воскресенье, 26 апреля: облачно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +12 градусов.

Напомним, в МЧС предупредили ярославцев о сильном ветре 20 апреля.

Погоду на каждый день также можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
18
Гость
21 апреля, 08:26
есть желающие отключить тепло в домах ?
Гость
20 апреля, 20:24
Вот и апрель. Сугробы уже сошли. Только тепла не видно, Деревья стоят в раздумье. Город весь серый, В тоннах извечной пыли. Пусто пока что в скверах, И это сейчас разумно. В лужах купаются воробьи, Им холод - совсем не враг... Я одеваюсь теплее, И кутаюсь в длинный шарф...
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