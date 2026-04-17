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Весна Выбираем лук-севок. На что обратить внимание при покупке — рекомендации агрономов

Выбираем лук-севок. На что обратить внимание при покупке — рекомендации агрономов

Также они рассказали, как его правильно хранить

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Не всегда удается получить высокий урожай. Частая причина&nbsp;— некачественный посадочный материал | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUНе всегда удается получить высокий урожай. Частая причина&nbsp;— некачественный посадочный материал | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Не всегда удается получить высокий урожай. Частая причина — некачественный посадочный материал

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

Для дачников пришло время покупки лука-севка. Его уже можно увидеть на витринах в магазинах.

Лук — это культура, которая выращивается практически в каждом огороде. Однако не всегда удается получить высокий урожай. Частой причиной неудач становится некачественный посадочный материал, поясняют специалисты.

Сейчас в магазинах продают лук-севок, его можно покупать и хранить в темном сухом месте. При длительном хранении он усыхает и теряет свою всхожесть. Как правильно выбрать лук, какой размер подходит для посадки, и как хранить, рассказывают агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

Какую фракцию выбрать для посадки?

Самые мелкие луковички размером до 1,5 сантиметра лучше использовать для подзимних посадок. При этом есть вероятность, что такой севок будет отставать в развитии по сравнению с более крупным примерно на 1–2 недели, предупреждают агрономы.

Луковицы размером от 1,5 до 2 сантиметров — оптимальный вариант для весенних посадок. Такая фракция формирует крупную луковицу. Севок размером более 2 сантиметров рекомендуется высаживать на неделю позже мелкого. Если такие крупные луковицы посадить весной, растения могут стрелковаться и потребуют более тщательного и постоянного ухода.

На что обратить внимание при покупке?

Агрономы рекомендуют осмотреть луковки. Они должны быть упругими, не сморщенными, без пятен, вмятин и запаха плесени.

Как хранить?

После покупки поместите семенной лук в коробку и просушите его возле батареи. Агрономы говорят, что хранить можно в кладовке или поставить под кровать при комнатной температуре. Не накрывайте лук — ему необходимо проветривание. Не надо хранить в холодильнике.

Агрономы рекомендуют высаживать лук-севок немного раньше, чем семейный, — как только почва достаточно прогреется.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
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Комментарии
4
Гость
17 апреля, 18:04
Главное дней через 10 после посадки полить тёплой водой из расчёта3 столовых ложки нашатырного спирта на 10 литров воды. А лук лучше брать ростовский. Кстати стыд и позор что ростовский лук трудно найти в магазинах
Гость
17 апреля, 10:04
Размер имеет значение! Надо запомнить рекомендации по выбору фракции для посадки.
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Гость
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