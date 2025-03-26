«Активность начинается»: ярославцев предупредили о клещах. Как обезопасить себя

В Роспотребнадзоре сообщили, когда просыпаются клещи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Ярославской области предупредили об активности клещей. Как уточнили 76.RU в управлении Роспотребнадзора по региону, по данным на 16 марта среди ярославцев пока не было обращений по поводу укусов.

«Активность иксодовых клещей происходит, когда сходит снежный покров, среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +3 °C. Активность клещей начинается при температуре +10 °C», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Иксодовые клещи — это семейство клещей, среди которых есть особо опасные кровососущие переносчики серьезных инфекционных заболеваний. Самые распространенные заболевания, которые переносят клещи — клещевой энцефалит и боррелиоз.

В этом году клещи проснулись раньше обычного. О членистоногих в регионах Центральной России сообщали уже в конце января.

«При обнаружении клеща рекомендовано сразу удалить его, а затем доставить в лабораторию для исследования на инфекцию», — указали в Роспотребнадзоре.

Как защитить себя от клещей:

при посещении леса нужно носить закрытую, светлую одежду; рекомендовано проводить тщательный осмотр себя и домашних животных после прогулок; обрабатывайте одежду акарицидными средствами; в эндемичных районах рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Наиболее эндемичны по энцефалиту — Рыбинский, Ярославский, Некрасовский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль.

Ранее стало известно, что в регионе закончилась вакцина от клещевого энцефалита. Новая партия препарата для взрослых появится лишь в начале мая.

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что обеззараживать городские парки будут с 28 марта, а территории учреждений начнут обрабатывать с 1 апреля.