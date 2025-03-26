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Весна «Активность начинается»: ярославцев предупредили о клещах. Как обезопасить себя

«Активность начинается»: ярославцев предупредили о клещах. Как обезопасить себя

Публикуем советы Роспотребнадзора

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17 комментариев
В Роспотребнадзоре сообщили, когда просыпаются клещи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Роспотребнадзоре сообщили, когда просыпаются клещи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Роспотребнадзоре сообщили, когда просыпаются клещи

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили об активности клещей. Как уточнили 76.RU в управлении Роспотребнадзора по региону, по данным на 16 марта среди ярославцев пока не было обращений по поводу укусов.

«Активность иксодовых клещей происходит, когда сходит снежный покров, среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +3 °C. Активность клещей начинается при температуре +10 °C», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Иксодовые клещи — это семейство клещей, среди которых есть особо опасные кровососущие переносчики серьезных инфекционных заболеваний. Самые распространенные заболевания, которые переносят клещи — клещевой энцефалит и боррелиоз.

В этом году клещи проснулись раньше обычного. О членистоногих в регионах Центральной России сообщали уже в конце января.

«При обнаружении клеща рекомендовано сразу удалить его, а затем доставить в лабораторию для исследования на инфекцию», — указали в Роспотребнадзоре.

Как защитить себя от клещей:

  1. при посещении леса нужно носить закрытую, светлую одежду;

  2. рекомендовано проводить тщательный осмотр себя и домашних животных после прогулок;

  3. обрабатывайте одежду акарицидными средствами;

  4. в эндемичных районах рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Наиболее эндемичны по энцефалиту — Рыбинский, Ярославский, Некрасовский, Даниловский районы, города Рыбинск и Ярославль.

Ранее стало известно, что в регионе закончилась вакцина от клещевого энцефалита. Новая партия препарата для взрослых появится лишь в начале мая.

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что обеззараживать городские парки будут с 28 марта, а территории учреждений начнут обрабатывать с 1 апреля.

Согласно прогнозу, в эти выходные в Ярославской области ожидается потепление до +13 градусов.

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Клещи Роспотребнадзор Обработка от клещей Энцефалит
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Комментарии
17
Гость
4 часа
А вы заметили как, даже визуально, уменьшилась популяция мелких птиц ??! Куда подевались Воробьи, Синички и др. А ведь они и выполняли функцию борьбы с клещами. Уж не меры ли профилактики борьбы с клещами, придуманные человеком, обернулись негативом на мелких птах ?! Специалисты, зоологи активней включайтесь в эту важную работу - клещи уже в городе, а скоро появятся в квартирах.
Гость
3 часа
А кто в области отвечает за своевременную поставку вакцин в регион? У каждой проблемы есть имя и фамилия. Работник, в чьи должностные обязаноостм входит данный вопрос, привлечен к ответствености совместно с руководителем? Отсутствие вакцин весной в регионе уже второй год. У многих профессии есть необходимость работать в зоне лесонасаждений - электромонтеры, работники жд и прочие профессии. Какие меры приняли власти после прошлогоднего провала в этом вопросе? Почему второй год наступили на одни и теже грабли?
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