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Весна «Период ненастья»: какой будет погода в последние дни марта в Центральной России

«Период ненастья»: какой будет погода в последние дни марта в Центральной России

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать

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3 комментария
Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, в последнюю неделю марта придет потепление. Вместе с ним ожидают дожди.

«Вместе с дождевыми тучами циклон принесёт на Русскую равнину тёплый атлантический воздух, поэтому температурный режим в регионе будет теплее обычного. Даже на севере столбики термометров сегодня поднимутся до 0…+5°. В средней полосе и на Северо-Западе прогнозируется +5…+10°, а в южных широтах и до +13…+18°», — рассказали в центре «Фобос».

В Москве температура в ближайшее время опустится до +8°.

— Однако период ненастья окажется недолгим. Со среды в разрывах туч вновь станет выглядывать солнце, и столбики термометров поползут вверх. В пятницу в мегаполисе будет +11…+13°, словно в середине апреля, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

«Гидрометцентр России» прогнозирует 0° и дождь со снегом в ночь на 26 марта. Днем +
8°, облачно, но осадков не ожидают.

Ночью 27 марта +1° дождь со снегом, днем +9°. Небольшой дождь сохранится.

В ночь на 28 марта +1°, вновь ожидают небольшой дождь со снегом. Днем резко потеплеет до +13°, без осадков.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью субботы, 29 марта, ожидается +4°, днем +9°, небольшие дожди.

Ночью 30 марта +3°, днем +10°, без осадков.

В понедельник 31 марта зарядят дожди. Ночью +4°, днем +13°.

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Комментарии
3
Гость
21 час
Типичная мордоровская погода 🤣
Гость
20 часов
Опять снег?☹️
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