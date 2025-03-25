«Период ненастья»: какой будет погода в последние дни марта в Центральной России

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, в последнюю неделю марта придет потепление. Вместе с ним ожидают дожди.
«Вместе с дождевыми тучами циклон принесёт на Русскую равнину тёплый атлантический воздух, поэтому температурный режим в регионе будет теплее обычного. Даже на севере столбики термометров сегодня поднимутся до 0…+5°. В средней полосе и на Северо-Западе прогнозируется +5…+10°, а в южных широтах и до +13…+18°», — рассказали в центре «Фобос».
В Москве температура в ближайшее время опустится до +8°.
— Однако период ненастья окажется недолгим. Со среды в разрывах туч вновь станет выглядывать солнце, и столбики термометров поползут вверх. В пятницу в мегаполисе будет +11…+13°, словно в середине апреля, — рассказали в «Фобосе».
Погода по дням
«Гидрометцентр России» прогнозирует 0° и дождь со снегом в ночь на 26 марта. Днем +
8°, облачно, но осадков не ожидают.
Ночью 27 марта +1° дождь со снегом, днем +9°. Небольшой дождь сохранится.
В ночь на 28 марта +1°, вновь ожидают небольшой дождь со снегом. Днем резко потеплеет до +13°, без осадков.
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью субботы, 29 марта, ожидается +4°, днем +9°, небольшие дожди.
Ночью 30 марта +3°, днем +10°, без осадков.
В понедельник 31 марта зарядят дожди. Ночью +4°, днем +13°.