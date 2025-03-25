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Город «Погода позволяет»: в мэрии Ярославля назвали дату начала обработки территорий от клещей

«Погода позволяет»: в мэрии Ярославля назвали дату начала обработки территорий от клещей

Мэр дал время на подписание документов

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8 комментариев
В ближайшее время начнется обработка территорий от клещей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ ближайшее время начнется обработка территорий от клещей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В ближайшее время начнется обработка территорий от клещей

Источник:

25 марта мэр Ярославля Артем Молчанов назвал сроки начала обработки территорий от клещей. На открытом совещании в мэрии приняли решение начать работы не позднее первого апреля. Глава города дал время на подписание нужных документов.

«Если где-то готовы раньше начинать, то погодные условия позволяют. С учетом температурных графиков в пятницу, вполне, можно начинать», — сообщил Артем Молчанов.

На открытом собрании сообщили, что парки и учебные учреждения обрабатывают свою территорию самостоятельно, заключая контракты.

«В социальных учреждениях идет заключение договоров, на акарицидную обработку своих территорий, я думаю работы начнутся 1 апреля» — заявила заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Волкова.

Ранее жители Ярославской области пожаловались, что не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Стало известно, что препарат, который рассчитывался для осенне-зимней вакцинации взрослых закончился.

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Клещи Обработка территории Клещ Мэрия Парк
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Комментарии
8
с++
21 час
Батюшек надо просить, пущай святой водицей окропляют, от неё вся бесовская нечисть дохнет
Гость
25 марта, 14:04
Интересно они уже проснулись клещи, а власть до сих пор в зимнем периоде спячке
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