«Погода позволяет»: в мэрии Ярославля назвали дату начала обработки территорий от клещей

25 марта мэр Ярославля Артем Молчанов назвал сроки начала обработки территорий от клещей. На открытом совещании в мэрии приняли решение начать работы не позднее первого апреля. Глава города дал время на подписание нужных документов.
«Если где-то готовы раньше начинать, то погодные условия позволяют. С учетом температурных графиков в пятницу, вполне, можно начинать», — сообщил Артем Молчанов.
На открытом собрании сообщили, что парки и учебные учреждения обрабатывают свою территорию самостоятельно, заключая контракты.
«В социальных учреждениях идет заключение договоров, на акарицидную обработку своих территорий, я думаю работы начнутся 1 апреля» — заявила заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Волкова.
Ранее жители Ярославской области пожаловались, что не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. Стало известно, что препарат, который рассчитывался для осенне-зимней вакцинации взрослых закончился.