«Препарат закончился»: ярославцы не могут вакцинироваться от энцефалита. Что ответили в Минздраве

Когда можно будет сделать прививку от инфекции, которую переносят клещи в Ярославской области Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Жители Ярославской области пожаловались, что не могут сделать прививку от клещевого энцефалита. О проблеме написали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

— Три месяца назад обратились в ФАП деревни Шубино Угличского района за прививкой от клещей. Сказали, пока вакцины нет, ждите, вызовем. Уже клещи проснулись, а прививки до сих пор нет. Помогите, пожалуйста, — написал ярославец Александр.

Ответ по поводу происходящего дали в Министерстве здравоохранения Ярославской области. Там пояснили, что привиться можно будет лишь в конце мая.

— В настоящее время препарат, закупленный для осенне-зимней вакцинации взрослых закончился. Предположительно вакцина появится в регионе во второй половине мая, — пояснили в Минздраве.

Самые распространенные заболевания, которые переносят клещи — клещевой энцефалит и боррелиоз. Первое встречается реже и от него можно защититься за счет прививки. Заболевание поражает центральную нервную систему, зачастую заканчивается параличом и смертью. Симптомы: лихорадка, интоксикация и поражения в головном и спинном мозге.

Боррелиоз встречается чаще и вакцины от него нет, так что лучше избегать встречи с клещами. Основным признаком боррелиоза, по словам специалистов, является образование на месте укуса кольцевидной эритемы — высыпания кольцевой формы. Также может проявиться увеличение лимфоузлов, боли в мышцах и суставах, поражение нервной, сердечно-сосудистой систем. Болезнь может протекать в скрытой форме.

Тем временем в январе этого года клещи проснулись в Центральной России. Паразитов заметили в Москве и Подмосковье. Они начали пробуждаться из-за теплой погоды, но в Ярославской области зафиксированы пока не были.