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В средней полосе России активизировались клещи. Стоит ли бояться ярославцам

Паразиты проснулись раньше времени из-за теплой погоды

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4 комментария

Почему в этом году клещи проснулись раньше обычного

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В Центральной России в январе проснулись клещи. Паразитов заметили в Москве и Подмосковье. Обычно клещи просыпаются ранней весной, когда средняя температура воздуха достигает плюсовых значений. В этом году из-за теплой погоды этот процесс начался раньше.

Мы решили узнать, были ли обнаружены январские клещи в Ярославле и области. Как сообщили 76.RU в Роспотребнадзоре, в регионе в 2025 году клещи пока не были зафиксированы.

— Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. В большинстве регионов страны сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Иксодовым клещам также свойственно торможение физиологических процессов, связанных с длиной светового дня и температурой, которое проявляется отсутствием агрессивности у голодных особей и отказом присасываться к хозяину, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иксодовые клещи — это семейство клещей, включающее в себя огромное количество разных видов, среди которых есть особо опасные кровососущие переносчики серьезных инфекционных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, подобная ситуация с ранним пробуждением клещей была зафиксирована зимой 2014 года. Тогда с начала февраля была плюсовая температура воздуха. Из-за этого клещи активизировались не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта.

— Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться, — отметили в Роспотребнадзоре. — Рекомендуем соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке: одежда не должна допускать заползания клещей; использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Во время СССР не было ни каких клещей.
Гость
1 час
Биодиверсия.. Кто-то их разбрасывает
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