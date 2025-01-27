В средней полосе России активизировались клещи. Стоит ли бояться ярославцам

Почему в этом году клещи проснулись раньше обычного Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Центральной России в январе проснулись клещи. Паразитов заметили в Москве и Подмосковье. Обычно клещи просыпаются ранней весной, когда средняя температура воздуха достигает плюсовых значений. В этом году из-за теплой погоды этот процесс начался раньше.

Мы решили узнать, были ли обнаружены январские клещи в Ярославле и области. Как сообщили 76.RU в Роспотребнадзоре, в регионе в 2025 году клещи пока не были зафиксированы.

— Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность. В большинстве регионов страны сезон активности клещей начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Иксодовым клещам также свойственно торможение физиологических процессов, связанных с длиной светового дня и температурой, которое проявляется отсутствием агрессивности у голодных особей и отказом присасываться к хозяину, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иксодовые клещи — это семейство клещей, включающее в себя огромное количество разных видов, среди которых есть особо опасные кровососущие переносчики серьезных инфекционных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, подобная ситуация с ранним пробуждением клещей была зафиксирована зимой 2014 года. Тогда с начала февраля была плюсовая температура воздуха. Из-за этого клещи активизировались не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта.