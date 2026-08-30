«У девочек попка больше»: как выбрать самый спелый и сладкий арбуз — советы продавцов

Этот арбуз потом отправился в редакцию 63.RU Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Арбузный сезон в разгаре! За тех, кто уже попробовал бахчевые, мы рады, а тех, кто всё еще не решается, тоже понимаем: дело серьезное и даже сложное. Как выбрать самый вкусный арбуз? За ответом на этот вопрос журналисты 63.RU пошли к продавцам арбузов — кому, как не им, знать о полосатых всё.

Звонкий и с пятнышком

Хозяин палатки на Владимирской торгует здесь уже 25 лет. Прямо в момент нашего прихода сюда приехала груженая арбузами «Газель». «Это судьба!» — подумали мы и пошли расспрашивать.

Это полосатый рай! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Хозяин точки Шамиль сказал, что продавщица Александра — мастер выбирать арбузы, поэтому доверил этот процесс ей. Тут-то мы и узнали о главных признаках хорошего арбуза.

Вы только представьте, как он пахнет… Нет, благоухает! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Во-первых, желтое пятно. Оно должно быть прям желтое. Во-вторых, звук: он должен быть звонким, как барабан. А сухой хвостик — не показатель того, что арбуз хороший, хоть многие так и думают. Хвостик показывает на то, свежесрезанный он или лежавший. Важно смотреть на то, чтобы арбуз был не битый, не мятый, звонкий и с пятнышком, — проинструктировала журналистов спец по полосатым ягодам.

Вот тут большая попка — это «девочка» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нам дали еще одну важную рекомендацию: перед тем, как стучать по арбузу, нужно его поднять. Тогда результаты звукового теста будут более точными.

— Глухой звук означает, что арбуз будет рыхлым в местах, где расположены семечки, — объяснила нам Александра.

Вот эти коричневато-серые пятна называются «пчелиными паутинками» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В палатке два вида арбузов: астраханские и соль-илецкие сорта «Барбетта». Первые — классические, с толстой кожурой и достаточно крупными семенами. Соль-илецкие же арбузы тонкокорые, с мелкими семечками, похожие на дачные сорта «Огонек». И те, и другие — вкусные (если уметь выбирать). Астраханские более сладкие.

Слева — «девочка», справа — «мальчик» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Арбузы летом привозят в таком порядке: сначала из Казахстана, потом из Узбекистана, затем начинается сезон ягод из Астрахани. После них идут соль-илецкие и камышинские.

У соль-илецких арбузов тоненькая корочка, поэтому они хранятся не очень долго Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Спросили мы и про цены: почему астраханский арбуз стоит 35 рублей за килограмм, а соль-илецкий — 45?

— Просто дело в загрузке. Закупка из Астрахани больше, вот мы целую «Газель» купили оптом. А соль-илецкие — они маленькие, их самих меньше. Плюс срок хранения короче у сорта «Барбетта». Потому что они тонкокорые, — объяснил хозяин торговой точки.

Астраханские арбузы крупнее Источник: Роман Данилкин / 63.RU Малышей из Соль-Илецка проще дотащить до дома Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Соль-илецкие арбузы называют «девушкиными» или «бабушкиными». Именно женщины охотнее всего покупают эти ягоды из-за их компактного размера.

Александра проверяет арбузы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Еще один критерий сладкого арбуза — его… пол. Да, эти плоды делятся на «мальчиков» и «девочек».

— «Девочки» всегда слаще. А вот как понять… Посмотреть на попку. Если она большая, то перед нами «девочка». Если маленькая, то, соответственно, «мальчик». А еще у «девочек» меньше косточек, и они мелкие сами по себе, — немного смущаясь объяснила нам Александра.

Перед тем как стучать, арбуз нужно приподнять Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Газель» только-только привезла свежую партию арбузов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Запоминаем критерии, которые нам назвали в этой торговой точке:

звонкий звук, как у барабана;

большая попка;

ярко-желтое пятно.

Пчелиные паутинки

Следующий пункт назначения — рынок около станции метро «Гагаринская». Сначала мы подошли к одной палатке, но там продавец и хозяин поругались из-за того, кто будет рассказывать нам про выбор идеального арбуза. Причем формулировки были такие: «Он всю жизнь торгует, он лучше знает!», «Ну нет, ты лучше расскажешь!»

Посмотрите, какой компактный арбуз растет в Оренбургской области Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Поэтому мы нашли торговую точку, где арбузы и дыни продавали прямо из машины. Там стоял совсем молодой парень, скорее даже подросток. Но мы решили попытать счастья и спросили советов.

Процесс выбора Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Надо звук слушать. Глухой — такое себе, звонкий — хороший. Еще «девочки» слаще, чем «мальчики». Это у них надо дырочку смотреть на противоположной стороне от хвостика. Хвостик должен быть сухой. И «паутинка» — это такие коричневые сеточки или шероховатые полоски, — сообщил наш юный консультант.

Паутинки бывают тонкими и еле заметными. Лучше, чтобы они были ярче Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тут подороже Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Поиски идеального арбуза Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Так называемая пчелиная паутинка на корке арбуза появляется из-за многократных касаний пчел и других насекомых-опылителей к завязи цветка в период опыления. Пчелы летят только на самые сладкие и спелые цветы с большим количеством нектара.

Тут пришел продавец постарше и подтвердил слова юного коллеги. Вот такие критерии самого сладкого арбуза нам назвали на второй торговой точке:

сухой хвостик;

«пчелиные паутинки»;

«девочки» слаще «мальчиков»;

звонкий звук.

У этого хвостик свежий и зеленый Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Бледность — хороший признак

Здесь мы обратились в большой фруктово-овощной отдел всё с тем же вопросом.

Арбузная горка так и манит Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сразу хочется достать нож и услышать этот хруст Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Сначала слушаем звук. Громкий и звонкий — спелый и сладкий арбуз. Глухой — это уже немного переспевший плод. Но он будет слаще. Еще нужно его взвесить: тяжелый — свежий и сочный. Если он большой, но при этом легкий, то влага из него уже ушла, он стал рассыпчатый и менее сочный. Пятнышко есть или нет — не важно. Это просто место, на котором арбуз лежал, касался земли. Хвостик тоже значения не имеет: может быть, его издалека везли, и он высох. Еще «паутинки» хорошо — это значит, что арбуз сладкий, — описала идеальный плод наша собеседница.

Выбираем астраханские Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вот и «паутинка». Здесь она достаточно заметная: значит, пчелкам было вкусно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Также продавщица назвала еще один критерий, о котором нам раньше не говорили: цвет.

Хвостик, как нам сказали, ни о чем не говорит Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Если арбуз блеклый, значит, он лежал на солнышке, хорошо набрался сладости. Смотрите на бледные плоды, — порекомендовала продавщица.

Идеально желтое пятно. Но оно тоже ни о чем не говорит Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Арбуз может казаться бледным, но только потому, что лежал на самом солнцепеке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Третий набор критериев при выборе идеального сладкого арбуза звучит так:

наличие «пчелиных паутинок»;

звонкий и громкий звук;

достаточно большой вес;

бледный окрас.