«У девочек попка больше»: как выбрать самый спелый и сладкий арбуз — советы продавцов

Арбузный сезон в разгаре! За тех, кто уже попробовал бахчевые, мы рады, а тех, кто всё еще не решается, тоже понимаем: дело серьезное и даже сложное. Как выбрать самый вкусный арбуз? За ответом на этот вопрос журналисты 63.RU пошли к продавцам арбузов — кому, как не им, знать о полосатых всё.
Звонкий и с пятнышком
Хозяин палатки на Владимирской торгует здесь уже 25 лет. Прямо в момент нашего прихода сюда приехала груженая арбузами «Газель». «Это судьба!» — подумали мы и пошли расспрашивать.
Хозяин точки Шамиль сказал, что продавщица Александра — мастер выбирать арбузы, поэтому доверил этот процесс ей. Тут-то мы и узнали о главных признаках хорошего арбуза.
— Во-первых, желтое пятно. Оно должно быть прям желтое. Во-вторых, звук: он должен быть звонким, как барабан. А сухой хвостик — не показатель того, что арбуз хороший, хоть многие так и думают. Хвостик показывает на то, свежесрезанный он или лежавший. Важно смотреть на то, чтобы арбуз был не битый, не мятый, звонкий и с пятнышком, — проинструктировала журналистов спец по полосатым ягодам.
Нам дали еще одну важную рекомендацию: перед тем, как стучать по арбузу, нужно его поднять. Тогда результаты звукового теста будут более точными.
— Глухой звук означает, что арбуз будет рыхлым в местах, где расположены семечки, — объяснила нам Александра.
В палатке два вида арбузов: астраханские и соль-илецкие сорта «Барбетта». Первые — классические, с толстой кожурой и достаточно крупными семенами. Соль-илецкие же арбузы тонкокорые, с мелкими семечками, похожие на дачные сорта «Огонек». И те, и другие — вкусные (если уметь выбирать). Астраханские более сладкие.
Арбузы летом привозят в таком порядке: сначала из Казахстана, потом из Узбекистана, затем начинается сезон ягод из Астрахани. После них идут соль-илецкие и камышинские.
Спросили мы и про цены: почему астраханский арбуз стоит 35 рублей за килограмм, а соль-илецкий — 45?
— Просто дело в загрузке. Закупка из Астрахани больше, вот мы целую «Газель» купили оптом. А соль-илецкие — они маленькие, их самих меньше. Плюс срок хранения короче у сорта «Барбетта». Потому что они тонкокорые, — объяснил хозяин торговой точки.
Соль-илецкие арбузы называют «девушкиными» или «бабушкиными». Именно женщины охотнее всего покупают эти ягоды из-за их компактного размера.
Еще один критерий сладкого арбуза — его… пол. Да, эти плоды делятся на «мальчиков» и «девочек».
— «Девочки» всегда слаще. А вот как понять… Посмотреть на попку. Если она большая, то перед нами «девочка». Если маленькая, то, соответственно, «мальчик». А еще у «девочек» меньше косточек, и они мелкие сами по себе, — немного смущаясь объяснила нам Александра.
Запоминаем критерии, которые нам назвали в этой торговой точке:
звонкий звук, как у барабана;
большая попка;
ярко-желтое пятно.
Пчелиные паутинки
Следующий пункт назначения — рынок около станции метро «Гагаринская». Сначала мы подошли к одной палатке, но там продавец и хозяин поругались из-за того, кто будет рассказывать нам про выбор идеального арбуза. Причем формулировки были такие: «Он всю жизнь торгует, он лучше знает!», «Ну нет, ты лучше расскажешь!»
Поэтому мы нашли торговую точку, где арбузы и дыни продавали прямо из машины. Там стоял совсем молодой парень, скорее даже подросток. Но мы решили попытать счастья и спросили советов.
— Надо звук слушать. Глухой — такое себе, звонкий — хороший. Еще «девочки» слаще, чем «мальчики». Это у них надо дырочку смотреть на противоположной стороне от хвостика. Хвостик должен быть сухой. И «паутинка» — это такие коричневые сеточки или шероховатые полоски, — сообщил наш юный консультант.
Так называемая пчелиная паутинка на корке арбуза появляется из-за многократных касаний пчел и других насекомых-опылителей к завязи цветка в период опыления. Пчелы летят только на самые сладкие и спелые цветы с большим количеством нектара.
Тут пришел продавец постарше и подтвердил слова юного коллеги. Вот такие критерии самого сладкого арбуза нам назвали на второй торговой точке:
сухой хвостик;
«пчелиные паутинки»;
«девочки» слаще «мальчиков»;
звонкий звук.
Бледность — хороший признак
Здесь мы обратились в большой фруктово-овощной отдел всё с тем же вопросом.
— Сначала слушаем звук. Громкий и звонкий — спелый и сладкий арбуз. Глухой — это уже немного переспевший плод. Но он будет слаще. Еще нужно его взвесить: тяжелый — свежий и сочный. Если он большой, но при этом легкий, то влага из него уже ушла, он стал рассыпчатый и менее сочный. Пятнышко есть или нет — не важно. Это просто место, на котором арбуз лежал, касался земли. Хвостик тоже значения не имеет: может быть, его издалека везли, и он высох. Еще «паутинки» хорошо — это значит, что арбуз сладкий, — описала идеальный плод наша собеседница.
Также продавщица назвала еще один критерий, о котором нам раньше не говорили: цвет.
— Если арбуз блеклый, значит, он лежал на солнышке, хорошо набрался сладости. Смотрите на бледные плоды, — порекомендовала продавщица.
Третий набор критериев при выборе идеального сладкого арбуза звучит так:
наличие «пчелиных паутинок»;
звонкий и громкий звук;
достаточно большой вес;
бледный окрас.
А вы по каким признакам выбираете арбуз?