Дроны ударили по промзоне, пострадали жилые дома, обломки упали у школы: всё об атаке на Ленинградскую область

Беспилотники атаковали Ленинградскую область. Обломки упали на территорию школы, пострадали дома. Подробности о налете рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Атака пришлась на промзону Киришей. Обломки беспилотников повредили несколько жилых домов, в некоторых квартирах выбило стекла. Сейчас специальная комиссия фиксирует повреждения на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной. Замену окон оплатят из резервного фонда правительства Ленинградской области.
Обломки также упали в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3. Там начался пожар. Его уже потушили. К счастью, здание учебного заведения не пострадало, уточнил губернатор.
«Проводятся следственные мероприятия. Пострадавших нет. Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются», — написал Дрозденко.
Беспилотную опасность в Ленинградской области объявили в 02:06 (мск). Во время атаки сбили 62 дрона. Всего за ночь с 20:00 до 08:00 (мск) над Россией уничтожили 494 беспилотника.