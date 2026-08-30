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Происшествия Атаки БПЛА Дроны ударили по промзоне, пострадали жилые дома, обломки упали у школы: всё об атаке на Ленинградскую область

Дроны ударили по промзоне, пострадали жилые дома, обломки упали у школы: всё об атаке на Ленинградскую область

Последствия пожара еще не известны

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Над Ленинградской областью сбили более 62 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНад Ленинградской областью сбили более 62 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Над Ленинградской областью сбили более 62 беспилотников (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали Ленинградскую область. Обломки упали на территорию школы, пострадали дома. Подробности о налете рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Атака пришлась на промзону Киришей. Обломки беспилотников повредили несколько жилых домов, в некоторых квартирах выбило стекла. Сейчас специальная комиссия фиксирует повреждения на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной. Замену окон оплатят из резервного фонда правительства Ленинградской области.

Обломки также упали в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3. Там начался пожар. Его уже потушили. К счастью, здание учебного заведения не пострадало, уточнил губернатор.

«Проводятся следственные мероприятия. Пострадавших нет. Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются», — написал Дрозденко.

Беспилотную опасность в Ленинградской области объявили в 02:06 (мск). Во время атаки сбили 62 дрона. Всего за ночь с 20:00 до 08:00 (мск) над Россией уничтожили 494 беспилотника.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Ленинградская область Школа Пожар
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Комментарии
3
Гость
20 минут
У нас уже экскурсии к местам хлопков.
Гость
22 минуты
Политех направлял выпускников в Кириши на нефтеперегонный, они возвращались из-за отсутствия жилья.
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Гость
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