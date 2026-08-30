Дроны ударили по промзоне, пострадали жилые дома, обломки упали у школы: всё об атаке на Ленинградскую область

Над Ленинградской областью сбили более 62 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали Ленинградскую область. Обломки упали на территорию школы, пострадали дома. Подробности о налете рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Атака пришлась на промзону Киришей. Обломки беспилотников повредили несколько жилых домов, в некоторых квартирах выбило стекла. Сейчас специальная комиссия фиксирует повреждения на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной. Замену окон оплатят из резервного фонда правительства Ленинградской области.

Обломки также упали в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3. Там начался пожар. Его уже потушили. К счастью, здание учебного заведения не пострадало, уточнил губернатор.

«Проводятся следственные мероприятия. Пострадавших нет. Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются», — написал Дрозденко.