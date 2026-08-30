«По местным не поймешь, что в их гараже стоит яхта»: как живет самый денежный регион России — он изображен на 5-тысячной купюре

Памятник Николаю Муравьеву-Амурскому — самому известному и любимому всеми россиянами графу. Его портрет в кошельке поднимает настроение всем без исключения Источник: Анна Шорина / 63.RU; коллаж Евгения Бикунова / Городские медиа

В редакцию наших коллег из 63.RU пришло письмо. Хабаровский край. Родина китов и самолетов. Федеральный пресс-тур. Покажут школы, детсады, заводы и бизнесменов на дальневосточном гектаре. Плюсы и минусы жизни в краю двухпроцентной ипотеки.

Коллеги взяли самоотвод. Один симулировал плоскостопие. Другой сказал, что боится высоты и красной икры. У третьего открылась аллергия на часовые пояса. Редактор на зуме предложил:

— Аня, — сказал он. — Поедешь в Хабаровский край. 30 журналистов со всей страны.

— Женя, за что? — спросила я.

— Ты написала заметку про то, что сызранские помидоры похожи на кинельчеркасские огурцы. Сельчанам не понравилось.

И я полетела в Хабаровск.

Пресс-тур организовала АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края Источник: Мария Романова / Городские медиа

30 журналистов встретились в Хабаровском аэропорту. Выглядели мы как делегация свидетелей экономического чуда.

При заселении в гостиницу организаторы дали подписать бумагу. «Правила поведения при встрече с медведем». Совет первый: быть громкими. Совет второй: держаться кучно. Совет третий: стоять плечом к плечу, создавая впечатление одного большого существа. Совет четвертый: если мишка жрет вас — бейте в нос Источник: Анна Шорина / 63.RU Представила, как 30 взрослых людей лежат пузом в грязи под елкой и коллективно тычут медведя в морду. Хороший план. Надежный Источник: Анна Шорина / 63.RU

Оставила вещи в номере и отправилась на набережную Амура. Вода мутная — как план начинающего инфобизнесмена. Донимала местных вопросом: «За что вы любите Хабаровск?»



Важно было честное мнение неподготовленных людей. Позже пристала с этим же вопросом к студентам Тихоокеанского госуниверситета. Ответы и тех, и других в этом видео:

Источник: Анна Шорина, Алексей Ногинский / 63.RU

Некоторые «местные» на набережной оказались не совсем местными. Так, Кристина приехала в Хабаровск с Урала 9 лет назад. Вслед за мужем. По ее наблюдениям, у дальневосточников особый флер.

— Большинство людей выглядит скромно. Подозрительно скромно. По человеку не поймешь, что в его гараже стоит яхта. А в реестрах — недвижимость от Хабаровска до Монако, — рассказывает она.

В рамках пресс-тура показывали три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре Источник: Мария Романова / Городские медиа

В гостиницу пришлось возвращаться бегом. У входа уже рычал мотором автобус. Первым делом прессу повезли не к медведям, а в Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Вуз — крупнейший научно-образовательный центр региона.

— В ТОГУ сейчас 2257 бюджетных мест. Это бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет, — без запинки сыпал цифрами ректор Юрий Марфин. — Плюс полторы тысячи на платной основе. 3859 студентов готовимся зачислить.

Мы слушали ректора. Пытались запомнить хотя бы одну цифру. Цифры прыгали в голове, как горбуша на нересте.

— Самые востребованные направления? — уточнила я.

— IT, юриспруденция, инженерия, — отчеканил Марфин. — Очень растет интерес к строительству.

Еще бы. Самые масштабные стройки страны — на Дальнем Востоке.

— Более 80% выпускников сразу трудоустраиваются в регионе, — добил нас ректор.

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Вуз играет в высшей образовательной лиге. Вместе с Московским авиационным институтом запустили программу для Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Кто-то же должен собирать самолеты, пока мы пишем про них репортажи.

Вместе с Высшей школой экономики и Альфа-Банком сделали магистратуру. Регион насыщается инвестициями. Нужны специалисты — считать эти деньги.

Вместе с МГИМО открыли бакалавриат по языковому сопровождению бизнеса в Северо-Восточной Азии. Теперь местные предприниматели смогут вежливо объяснить китайским партнерам, почему цена за куб древесины снова выросла, и цитировать Конфуция.

Мы вышли из университета, ошпаренные интеллектом. В автобусе уже ждал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Повез на экскурсию на север города в микрорайон Ореховая Сопка. Показать, где студенты и молодые специалисты до 35 лет могут снять жилье в 3 раза ниже рыночной стоимости. Это если попадут в федеральную программу льготной аренды.

По дороге к новостройкам мэр заявил, что вернет Хабаровску статус Дальневосточной столицы. Сейчас это звание у Владивостока. Там море и саммиты. Но! Владивосток стоит на краю страны. Буквально свесил ноги в Тихий океан. А столица должна быть в центре. Логика мэра безупречна. Правда, центр Дальнего Востока всё равно упирается в Китай. Но это уже детали большой геополитики… Источник: Анна Шорина / 63.RU

— Это новые отремонтированные квартиры с мебелью и техникой. Участники программы заходят и живут, — глава Хабаровска улыбался так, будто лично красил тут стены.

Мы тоже улыбнулись. И зашли. В гости к счастливым новоселам. За аренду всего готовенького они платят втрое меньше рыночной ставки. Остальное за них покрывает бюджет. Ореховую Сопку осваивают по мастер-плану. Вместе с домами здесь строят и соцобъекты. В доказательство мэр повез нас в детский сад и лицей.

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Если снимать квартиру в Хабаровске без льготной программы, то однушка обойдется в среднем в 37 тысяч рублей в месяц.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Для тех, кто хочет и может платить за свое, есть программа «Дальневосточная и арктическая ипотека»: 2% годовых, минимальный взнос — от 20%, срок — до 20 лет. Сумма — 6 миллионов или 9, если площадь жилья превышает 60 квадратных метров. По этой схеме купили или построили себе жилье 189 тысяч семей. По всему Дальнему Востоку.

Вид на набережную Амура Источник: Анна Шорина / 63.RU

Хабаровский край — в тройке лидеров. Здесь двухпроцентные кредиты получили 27 тысяч жителей. Общая сумма — 144 миллиарда.

— Результат этой работы виден и в динамике рынка: с 2024 года стоимость жилья в новостройках ДФО впервые стала ниже среднероссийской, а в 2026 году разница достигла 22% в пользу Дальнего Востока, — сообщила 63.RU замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

На берегу Амура собираются построить Хабаровск-Сити. В проекте — 800 тысяч квадратов жилой застройки и еще 300 тысяч квадратов коммерческой Источник: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Кроме мэра Хабаровска, встречались и с губернатором края Дмитрием Демешиным. Журналистов собрали у него в резиденции. Стулья расставили прямо под кедрами и соснами.

Он сказал, что сам предложил уйти от заседаний в кабинетах и протокола. Показал щетину — как доказательство своего бунтарства. Тембром голоса напоминал молодого Льва Лещенко.

Губернатор вышел к прессе в джинсах и белой рубашке. Высокий, статный, бывший прокурор. А еще мастер спорта по боксу и многодетный отец (какой генофонд!) Источник: Артем Щуковский / T.me

— На Дальний Восток всегда ехали за романтикой и рублем. И рубля у нас здесь больше, чем в других местах, — зашел с козырей глава Хабаровского края. — Романтика тоже остается. Но люди тут практичные, предпочитают зарабатывать деньги. Хабаровчане — точно крепкие, точно волевые.

Журналисты закивали. Им бы кто подкинул романтики до зарплаты. Губернатор перешел к цифрам:

— У нас действует программа поддержки трудовых ресурсов. В этом году в край приедут 282 специалиста — работать на предприятиях региона. Это высший и средний инженерный состав. Люди, которые получают большие зарплаты. Поддерживаем в переезде и работников здравоохранения, образования, культуры.

По федеральной программе «Земский доктор» врачу дают 2 миллиона рублей. Плюс полмиллиона от края. И жилье от муниципалитета на время работы. Педагогов тоже поддерживают рублем сверх программы «Земский учитель».

Про зарплаты рабочих разговор отдельный.

— Если бульдозерист не боится работать вахтой в тайге, на горно-обогатительном комбинате он будет получать 400 тысяч рублей с учетом высокой разрядности, — привел пример Демешин. — Сварщик 6-го разряда, работающий со сложной сваркой, получит 500 тысяч рублей на той же вахте за 800 километров от Хабаровска. Слушайте, это великолепнейшая зарплата.

В докладах Хабаровскстата заработок дальневосточников выглядит поскромнее. Правда, и цифры там усредненные.

Четверть вакансий на Дальнем Востоке приходится на Хабаровский край. Второе место после Приморья.

— На конец июля на сервисе по поиску работы было открыто 11,3 тысячи вакансий, — поделились в hh.ru.



Кого чаще всего ищут местные работодатели и сколько они готовы платить?

— В 2026 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в Хабаровском крае — 94,2 тысячи рублей, — поделились аналитики сервиса hh.ru Источник: Мария Романова / Городские медиа

Кроме льгот, 2%-й ипотеки и помощи в переезде, есть на Дальнем Востоке еще одна плюшка — бесплатная земля.

Показать, как работает программа по раздаче гектаров, возили в поселок Кутузовка в районе имени Лазо. На базу отдыха «Заимка Узалы». Добираться сюда нужно по трассе «Уссури». Асфальт кончается за 7 километров до таежного рая. Дальше — русская народная вибромассажная терапия.

Делегацию прессы встретил один из хозяев турбазы Александр Сафронов. Загорелый и румяный одновременно. Видимо, от свежего таежного воздуха.

— У базы два собственника. Я и Алексей Колодезный, — приминая траву мокасинами цвета сгущенки, сообщил предприниматель. — Мы очень любим горную рыбалку. Ездим в дикие места. Там нет никакой инфраструктуры. Начиная с туалета. Решили построить крутую базу премиум-класса на берегу горной реки Хор. Чтобы рыбаки могли привезти жен и детей в комфортные условия уровня 4–5 звезд.

Сафронов показывал А-фреймы, барнхаусы и глэмпинги.

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Спросила о главном:

— Вложения окупились?

Бизнесмен посмотрел на реку. Вздохнул:

— Еще не окупились. Платим кредиты. 2 раза получали поддержку бюджетную. 2 миллиона рублей. И 5 миллионов.

— А бизнес-план был?

— Начали строить в ковид, — ответил предприниматель. — Куб древесины стоил 8 тысяч. Потом стал стоить 20. Поэтому бизнес-плана, можно сказать, не было. Всё было на коленке. Сколько нам на это надо? Ну, вот столько-то. По факту эта цифра была, мягко говоря, далека от реальности.

После экскурсии обедали в ресторане на базе отдыха. Это первый и единственный локаворский ресторан премиум-класса. Локаворский — это когда еда не приехала из Китая. Она жила здесь вчера и лично здоровалась с шеф-поваром. Продукты собраны, пойманы и выкопаны прямо за углом. В лесах и реках. Свежепойманная рыба, дичь, фермерские овощи Источник: Анна Шорина / 63.RU Нам вынесли борщ из дикого мяса. Это был не суп. Это была густая рубиновая месть всем столичным бизнес-ланчам. Затем пошла строганина из оленя. Мясо таяло во рту быстрее, чем надежда редактора на трезвый финал этого текста. Следом прибыл салат с олениной и папоротником… Источник: Анна Шорина / 63.RU

Уезжали потрясенные. Сначала живописными местами. Потом — кухней. Хабаровский край бил наотмашь красотой.

На этих кадрах немного городской атмосферы:

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Для измученных топливным кризисом журналистов главной достопримечательностью Хабаровска оказались АЗС без очередей и с бензином! Решили с коллегами: иногда отсутствие новостей — это лучший информационный повод.

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В один из вечеров после мероприятий зашла в местный продуктовый «Раз Два». Аналог наших «Пятерочки» и «Магнита». На полках — изобилие товаров из Китая: от необычных вкусняшек до борщевого набора. Лук, морковь, картофель, свекла — всё из КНР. Капуста, правда, отечественная. Молоко и хлеб тоже свои.

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