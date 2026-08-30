НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 758мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Афиша концертов
Ищут актеров массовки
Погиб подросток
Полезная памятка мамам и папам
Новости Ярославля в MAX
Попугай вернулся в зоопарк
Новый состав «Локомотива»
Мемы про 30-летних
Страна и мир Репортаж «По местным не поймешь, что в их гараже стоит яхта»: как живет самый денежный регион России — он изображен на 5-тысячной купюре

«По местным не поймешь, что в их гараже стоит яхта»: как живет самый денежный регион России — он изображен на 5-тысячной купюре

Чем удивляет Хабаровский край с его двухпроцентной ипотекой, китами и самолетами

143
Памятник Николаю Муравьеву-Амурскому&nbsp;— самому известному и любимому всеми россиянами графу. Его портрет в кошельке поднимает настроение всем без исключения | Источник: Анна Шорина / 63.RU; коллаж Евгения Бикунова / Городские медиаПамятник Николаю Муравьеву-Амурскому&nbsp;— самому известному и любимому всеми россиянами графу. Его портрет в кошельке поднимает настроение всем без исключения | Источник: Анна Шорина / 63.RU; коллаж Евгения Бикунова / Городские медиа

Памятник Николаю Муравьеву-Амурскому — самому известному и любимому всеми россиянами графу. Его портрет в кошельке поднимает настроение всем без исключения

Источник:

Анна Шорина / 63.RU; коллаж Евгения Бикунова / Городские медиа

В редакцию наших коллег из 63.RU пришло письмо. Хабаровский край. Родина китов и самолетов. Федеральный пресс-тур. Покажут школы, детсады, заводы и бизнесменов на дальневосточном гектаре. Плюсы и минусы жизни в краю двухпроцентной ипотеки.

Коллеги взяли самоотвод. Один симулировал плоскостопие. Другой сказал, что боится высоты и красной икры. У третьего открылась аллергия на часовые пояса. Редактор на зуме предложил:

— Аня, — сказал он. — Поедешь в Хабаровский край. 30 журналистов со всей страны.

— Женя, за что? — спросила я.

— Ты написала заметку про то, что сызранские помидоры похожи на кинельчеркасские огурцы. Сельчанам не понравилось.

И я полетела в Хабаровск.

Пресс-тур организовала АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края | Источник: Мария Романова / Городские медиаПресс-тур организовала АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Пресс-тур организовала АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Хабаровского края

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

30 журналистов встретились в Хабаровском аэропорту. Выглядели мы как делегация свидетелей экономического чуда.

При заселении в гостиницу организаторы дали подписать бумагу. «Правила поведения при встрече с медведем». Совет первый: быть громкими. Совет второй: держаться кучно. Совет третий: стоять плечом к плечу, создавая впечатление одного большого существа. Совет четвертый: если мишка жрет вас&nbsp;— бейте в нос | Источник: Анна Шорина / 63.RUПри заселении в гостиницу организаторы дали подписать бумагу. «Правила поведения при встрече с медведем». Совет первый: быть громкими. Совет второй: держаться кучно. Совет третий: стоять плечом к плечу, создавая впечатление одного большого существа. Совет четвертый: если мишка жрет вас&nbsp;— бейте в нос | Источник: Анна Шорина / 63.RU

При заселении в гостиницу организаторы дали подписать бумагу. «Правила поведения при встрече с медведем». Совет первый: быть громкими. Совет второй: держаться кучно. Совет третий: стоять плечом к плечу, создавая впечатление одного большого существа. Совет четвертый: если мишка жрет вас — бейте в нос

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

Представила, как 30 взрослых людей лежат пузом в грязи под елкой и коллективно тычут медведя в морду. Хороший план. Надежный | Источник: Анна Шорина / 63.RUПредставила, как 30 взрослых людей лежат пузом в грязи под елкой и коллективно тычут медведя в морду. Хороший план. Надежный | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Представила, как 30 взрослых людей лежат пузом в грязи под елкой и коллективно тычут медведя в морду. Хороший план. Надежный

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

Оставила вещи в номере и отправилась на набережную Амура. Вода мутная — как план начинающего инфобизнесмена. Донимала местных вопросом: «За что вы любите Хабаровск?»

Важно было честное мнение неподготовленных людей. Позже пристала с этим же вопросом к студентам Тихоокеанского госуниверситета. Ответы и тех, и других в этом видео:

Источник:

Анна Шорина, Алексей Ногинский / 63.RU

Некоторые «местные» на набережной оказались не совсем местными. Так, Кристина приехала в Хабаровск с Урала 9 лет назад. Вслед за мужем. По ее наблюдениям, у дальневосточников особый флер.

— Большинство людей выглядит скромно. Подозрительно скромно. По человеку не поймешь, что в его гараже стоит яхта. А в реестрах — недвижимость от Хабаровска до Монако, — рассказывает она.

В рамках пресс-тура показывали три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ рамках пресс-тура показывали три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В рамках пресс-тура показывали три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В гостиницу пришлось возвращаться бегом. У входа уже рычал мотором автобус. Первым делом прессу повезли не к медведям, а в Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ). Вуз — крупнейший научно-образовательный центр региона.

— В ТОГУ сейчас 2257 бюджетных мест. Это бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет, — без запинки сыпал цифрами ректор Юрий Марфин. —  Плюс полторы тысячи на платной основе. 3859 студентов готовимся зачислить.

Мы слушали ректора. Пытались запомнить хотя бы одну цифру. Цифры прыгали в голове, как горбуша на нересте.

— Самые востребованные направления? — уточнила я.

— IT, юриспруденция, инженерия, — отчеканил Марфин. — Очень растет интерес к строительству.

Еще бы. Самые масштабные стройки страны — на Дальнем Востоке.

— Более 80% выпускников сразу трудоустраиваются в регионе, — добил нас ректор.

В разные годы вуз именовался Хабаровским государственным техническим университетом, Хабаровским политехническим институтом, Хабаровским автомобильно-дорожным институтом | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ разные годы вуз именовался Хабаровским государственным техническим университетом, Хабаровским политехническим институтом, Хабаровским автомобильно-дорожным институтом | Источник: Анна Шорина / 63.RU
—&nbsp;Основные налогоплательщики Хабаровского края&nbsp;— предприятия горной отрасли. Они испытывают кадровый и технологический дефицит. Наши научные усилия направлены на то, чтобы предлагать технологии безлюдных карьеров и ГОКов, автоматизировать системы принятия решений,&nbsp;— заявил глава университета | Источник: Анна Шорина / 63.RU—&nbsp;Основные налогоплательщики Хабаровского края&nbsp;— предприятия горной отрасли. Они испытывают кадровый и технологический дефицит. Наши научные усилия направлены на то, чтобы предлагать технологии безлюдных карьеров и ГОКов, автоматизировать системы принятия решений,&nbsp;— заявил глава университета | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Растровый электронный микроскоп дает увеличение в 800 тысяч крат. Стоит дороже квартиры в Москве | Источник: Анна Шорина / 63.RUРастровый электронный микроскоп дает увеличение в 800 тысяч крат. Стоит дороже квартиры в Москве | Источник: Анна Шорина / 63.RU
В холле студенты изображали туристов. Девушка гребла в байдарке прямо на мраморном полу, пока ее подруга обживалась в палатке. На парте «горел» нарисованный костер. Все делали вид, что это нормально | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ холле студенты изображали туристов. Девушка гребла в байдарке прямо на мраморном полу, пока ее подруга обживалась в палатке. На парте «горел» нарисованный костер. Все делали вид, что это нормально | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Эти украшения&nbsp;— дело рук студентов ТОГУ | Источник: Анна Шорина / 63.RUЭти украшения&nbsp;— дело рук студентов ТОГУ | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Если вдруг вы не знали, где учат на ювелиров | Источник: Анна Шорина / 63.RUЕсли вдруг вы не знали, где учат на ювелиров | Источник: Анна Шорина / 63.RU
+2
—&nbsp;Сейчас в ТОГУ обучается больше 13 тысяч человек. К 2036 году хотим увеличить количество студентов до 25 тысяч,&nbsp;— делится планами Марфин | Источник: Артем Щуковский / T.me—&nbsp;Сейчас в ТОГУ обучается больше 13 тысяч человек. К 2036 году хотим увеличить количество студентов до 25 тысяч,&nbsp;— делится планами Марфин | Источник: Артем Щуковский / T.me
В ТОГУ можно еще и модельером стать | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ ТОГУ можно еще и модельером стать | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Вуз играет в высшей образовательной лиге. Вместе с Московским авиационным институтом запустили программу для Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Кто-то же должен собирать самолеты, пока мы пишем про них репортажи.

Вместе с Высшей школой экономики и Альфа-Банком сделали магистратуру. Регион насыщается инвестициями. Нужны специалисты — считать эти деньги.

Вместе с МГИМО открыли бакалавриат по языковому сопровождению бизнеса в Северо-Восточной Азии. Теперь местные предприниматели смогут вежливо объяснить китайским партнерам, почему цена за куб древесины снова выросла, и цитировать Конфуция.

Мы вышли из университета, ошпаренные интеллектом. В автобусе уже ждал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Повез на экскурсию на север города в микрорайон Ореховая Сопка. Показать, где студенты и молодые специалисты до 35 лет могут снять жилье в 3 раза ниже рыночной стоимости. Это если попадут в федеральную программу льготной аренды.

По дороге к новостройкам мэр заявил, что вернет Хабаровску статус Дальневосточной столицы. Сейчас это звание у Владивостока. Там море и саммиты. Но! Владивосток стоит на краю страны. Буквально свесил ноги в Тихий океан. А столица должна быть в центре. Логика мэра безупречна. Правда, центр Дальнего Востока всё равно упирается в Китай. Но это уже детали большой геополитики… | Источник: Анна Шорина / 63.RUПо дороге к новостройкам мэр заявил, что вернет Хабаровску статус Дальневосточной столицы. Сейчас это звание у Владивостока. Там море и саммиты. Но! Владивосток стоит на краю страны. Буквально свесил ноги в Тихий океан. А столица должна быть в центре. Логика мэра безупречна. Правда, центр Дальнего Востока всё равно упирается в Китай. Но это уже детали большой геополитики… | Источник: Анна Шорина / 63.RU

По дороге к новостройкам мэр заявил, что вернет Хабаровску статус Дальневосточной столицы. Сейчас это звание у Владивостока. Там море и саммиты. Но! Владивосток стоит на краю страны. Буквально свесил ноги в Тихий океан. А столица должна быть в центре. Логика мэра безупречна. Правда, центр Дальнего Востока всё равно упирается в Китай. Но это уже детали большой геополитики…

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

— Это новые отремонтированные квартиры с мебелью и техникой. Участники программы заходят и живут, — глава Хабаровска улыбался так, будто лично красил тут стены.

Мы тоже улыбнулись. И зашли. В гости к счастливым новоселам. За аренду всего готовенького они платят втрое меньше рыночной ставки. Остальное за них покрывает бюджет. Ореховую Сопку осваивают по мастер-плану. Вместе с домами здесь строят и соцобъекты. В доказательство мэр повез нас в детский сад и лицей.

—&nbsp;Сейчас аренда копейки выходит&nbsp;— около 8 тысяч рублей. Плюс платежи за коммунальные услуги. Квартира&nbsp;— 33 квадратных метра. До этой программы снимала другое жилье, приходилось платить 30 тысяч рублей в месяц,&nbsp;— делится радостью медработница краевой больницы Елена Наливайко | Источник: Анна Шорина / 63.RU—&nbsp;Сейчас аренда копейки выходит&nbsp;— около 8 тысяч рублей. Плюс платежи за коммунальные услуги. Квартира&nbsp;— 33 квадратных метра. До этой программы снимала другое жилье, приходилось платить 30 тысяч рублей в месяц,&nbsp;— делится радостью медработница краевой больницы Елена Наливайко | Источник: Анна Шорина / 63.RU
На дворах и детских площадках здесь решили не экономить&nbsp;— земли на Дальнем Востоке хватает | Источник: Анна Шорина / 63.RUНа дворах и детских площадках здесь решили не экономить&nbsp;— земли на Дальнем Востоке хватает | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Воспользоваться щедростью государства и попасть в программу льготной аренды может не только молодежь, но и, например, участники СВО, медики, педагоги | Источник: Анна Шорина / 63.RUВоспользоваться щедростью государства и попасть в программу льготной аренды может не только молодежь, но и, например, участники СВО, медики, педагоги | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Локация застраивается ударными темпами | Источник: Анна Шорина / 63.RUЛокация застраивается ударными темпами | Источник: Анна Шорина / 63.RU
В 2018-м в Ореховой Сопке открыли лицей «Звездный». Здание в форме спутника&nbsp;— символизирует устремленность в будущее | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ 2018-м в Ореховой Сопке открыли лицей «Звездный». Здание в форме спутника&nbsp;— символизирует устремленность в будущее | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Холл лицея&nbsp;— это уже почти космос | Источник: Анна Шорина / 63.RUХолл лицея&nbsp;— это уже почти космос | Источник: Анна Шорина / 63.RU
+5
Лицей&nbsp;— один из крупнейших в городе | Источник: Анна Шорина / 63.RUЛицей&nbsp;— один из крупнейших в городе | Источник: Анна Шорина / 63.RU
В «Звездном» больше 1,5 тысячи учеников | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ «Звездном» больше 1,5 тысячи учеников | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Этой весной в микрорайоне открыли детский сад на 320 детей | Источник: Анна Шорина / 63.RUЭтой весной в микрорайоне открыли детский сад на 320 детей | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Садик, говорят, тоже один из крупнейших в Хабаровске | Источник: Анна Шорина / 63.RUСадик, говорят, тоже один из крупнейших в Хабаровске | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Бассейн в садике мелкий. Заниматься в нем любят все малыши | Источник: Анна Шорина / 63.RUБассейн в садике мелкий. Заниматься в нем любят все малыши | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Если снимать квартиру в Хабаровске без льготной программы, то однушка обойдется в среднем в 37 тысяч рублей в месяц.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Для тех, кто хочет и может платить за свое, есть программа «Дальневосточная и арктическая ипотека»: 2% годовых, минимальный взнос — от 20%, срок  — до 20 лет. Сумма — 6 миллионов или 9, если площадь жилья превышает 60 квадратных метров. По этой схеме купили или построили себе жилье 189 тысяч семей. По всему Дальнему Востоку.

Вид на набережную Амура | Источник: Анна Шорина / 63.RUВид на набережную Амура | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Вид на набережную Амура

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

Хабаровский край — в тройке лидеров. Здесь двухпроцентные кредиты получили 27 тысяч жителей. Общая сумма — 144 миллиарда.

— Результат этой работы виден и в динамике рынка: с 2024 года стоимость жилья в новостройках ДФО впервые стала ниже среднероссийской, а в 2026 году разница достигла 22% в пользу Дальнего Востока, — сообщила 63.RU замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

На берегу Амура собираются построить Хабаровск-Сити. В проекте&nbsp;— 800 тысяч квадратов жилой застройки и еще 300 тысяч квадратов коммерческой | Источник: Корпорация развития Дальнего Востока и АрктикиНа берегу Амура собираются построить Хабаровск-Сити. В проекте&nbsp;— 800 тысяч квадратов жилой застройки и еще 300 тысяч квадратов коммерческой | Источник: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

На берегу Амура собираются построить Хабаровск-Сити. В проекте — 800 тысяч квадратов жилой застройки и еще 300 тысяч квадратов коммерческой

Источник:

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

Кроме мэра Хабаровска, встречались и с губернатором края Дмитрием Демешиным. Журналистов собрали у него в резиденции. Стулья расставили прямо под кедрами и соснами.

Он сказал, что сам предложил уйти от заседаний в кабинетах и протокола. Показал щетину — как доказательство своего бунтарства. Тембром голоса напоминал молодого Льва Лещенко.

Губернатор вышел к прессе в джинсах и белой рубашке. Высокий, статный, бывший прокурор. А еще мастер спорта по боксу и многодетный отец (какой генофонд!) | Источник: Артем Щуковский / T.meГубернатор вышел к прессе в джинсах и белой рубашке. Высокий, статный, бывший прокурор. А еще мастер спорта по боксу и многодетный отец (какой генофонд!) | Источник: Артем Щуковский / T.me

Губернатор вышел к прессе в джинсах и белой рубашке. Высокий, статный, бывший прокурор. А еще мастер спорта по боксу и многодетный отец (какой генофонд!)

Источник:

Артем Щуковский / T.me

— На Дальний Восток всегда ехали за романтикой и рублем. И рубля у нас здесь больше, чем в других местах, — зашел с козырей глава Хабаровского края. — Романтика тоже остается. Но люди тут практичные, предпочитают зарабатывать деньги. Хабаровчане — точно крепкие, точно волевые.

Журналисты закивали. Им бы кто подкинул романтики до зарплаты. Губернатор перешел к цифрам:

— У нас действует программа поддержки трудовых ресурсов. В этом году в край приедут 282 специалиста — работать на предприятиях региона. Это высший и средний инженерный состав. Люди, которые получают большие зарплаты. Поддерживаем в переезде и работников здравоохранения, образования, культуры.

По федеральной программе «Земский доктор» врачу дают 2 миллиона рублей. Плюс полмиллиона от края. И жилье от муниципалитета на время работы. Педагогов тоже поддерживают рублем сверх программы «Земский учитель».

Про зарплаты рабочих разговор отдельный.

— Если бульдозерист не боится работать вахтой в тайге, на горно-обогатительном комбинате он будет получать 400 тысяч рублей с учетом высокой разрядности, — привел пример Демешин. — Сварщик 6-го разряда, работающий со сложной сваркой, получит 500 тысяч рублей на той же вахте за 800 километров от Хабаровска. Слушайте, это великолепнейшая зарплата.

В докладах Хабаровскстата заработок дальневосточников выглядит поскромнее. Правда, и цифры там усредненные.

Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа
Источник: Мария Романова / Городские медиаИсточник: Мария Романова / Городские медиа

Четверть вакансий на Дальнем Востоке приходится на Хабаровский край. Второе место после Приморья.

— На конец июля на сервисе по поиску работы было открыто 11,3 тысячи вакансий, — поделились в hh.ru.

Кого чаще всего ищут местные работодатели и сколько они готовы платить?

—&nbsp;В 2026 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в Хабаровском крае&nbsp;— 94,2 тысячи рублей,&nbsp;— поделились аналитики сервиса hh.ru | Источник: Мария Романова / Городские медиа—&nbsp;В 2026 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в Хабаровском крае&nbsp;— 94,2 тысячи рублей,&nbsp;— поделились аналитики сервиса hh.ru | Источник: Мария Романова / Городские медиа

— В 2026 году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в Хабаровском крае — 94,2 тысячи рублей, — поделились аналитики сервиса hh.ru

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Кроме льгот, 2%-й ипотеки и помощи в переезде, есть на Дальнем Востоке еще одна плюшка — бесплатная земля.

Показать, как работает программа по раздаче гектаров, возили в поселок Кутузовка в районе имени Лазо. На базу отдыха «Заимка Узалы». Добираться сюда нужно по трассе «Уссури». Асфальт кончается за 7 километров до таежного рая. Дальше — русская народная вибромассажная терапия.

Во времена великих экспедиций по Уссури эту землю топтал Дерсу Узала. Охотник был проводником известного путешественника Владимира Арсеньева, героем его книг, а еще прототипом мастера Йоды (да, того самого персонажа «Звездных войн») | Источник: Анна Шорина / 63.RUВо времена великих экспедиций по Уссури эту землю топтал Дерсу Узала. Охотник был проводником известного путешественника Владимира Арсеньева, героем его книг, а еще прототипом мастера Йоды (да, того самого персонажа «Звездных войн») | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Близ реки Хор охотник Дерсу Узала устраивал стоянки. Одно из таких мест&nbsp;— то самое, где сейчас стоит база | Источник: Анна Шорина / 63.RUБлиз реки Хор охотник Дерсу Узала устраивал стоянки. Одно из таких мест&nbsp;— то самое, где сейчас стоит база | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Хор на языке удэгейцев означает «черт». Эта река&nbsp;— один из самых крупных притоков Уссури | Источник: Анна Шорина / 63.RUХор на языке удэгейцев означает «черт». Эта река&nbsp;— один из самых крупных притоков Уссури | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Делегацию прессы встретил один из хозяев турбазы Александр Сафронов. Загорелый и румяный одновременно. Видимо, от свежего таежного воздуха.

— У базы два собственника. Я и Алексей Колодезный, — приминая траву мокасинами цвета сгущенки, сообщил предприниматель. — Мы очень любим горную рыбалку. Ездим в дикие места. Там нет никакой инфраструктуры. Начиная с туалета. Решили построить крутую базу премиум-класса на берегу горной реки Хор. Чтобы рыбаки могли привезти жен и детей в комфортные условия уровня 4–5 звезд.

Сафронов показывал А-фреймы, барнхаусы и глэмпинги.

На базу отдыха едут со всей страны: Приморье, Амурская область, Архангельск, Москва, Питер | Источник: Анна Шорина / 63.RUНа базу отдыха едут со всей страны: Приморье, Амурская область, Архангельск, Москва, Питер | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Был даже турист из Австралии. Русский парень. Родился в Хабаровске, вырос, эмигрировал. Видимо, австралийские кенгуру ему окончательно надоели, потянуло к родным комарам | Источник: Артем Щуковский / T.meБыл даже турист из Австралии. Русский парень. Родился в Хабаровске, вырос, эмигрировал. Видимо, австралийские кенгуру ему окончательно надоели, потянуло к родным комарам | Источник: Артем Щуковский / T.me
В каждом домике с комфортом могут разместиться 4 гостя | Источник: Артем Щуковский / T.meВ каждом домике с комфортом могут разместиться 4 гостя | Источник: Артем Щуковский / T.me
—&nbsp;Мы до сих пор еще благоустраиваем территорию. На взятом гектаре построили 4 глэмпинга,&nbsp;— рассказал Александр Сафронов. | Источник: Анна Шорина / 63.RU—&nbsp;Мы до сих пор еще благоустраиваем территорию. На взятом гектаре построили 4 глэмпинга,&nbsp;— рассказал Александр Сафронов. | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Цена вопроса&nbsp;— от 20 тысяч рублей в сутки за домик | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена вопроса&nbsp;— от 20 тысяч рублей в сутки за домик | Источник: Анна Шорина / 63.RU
+6
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Еще одна кровать&nbsp;— на втором «этаже» | Источник: Анна Шорина / 63.RUЕще одна кровать&nbsp;— на втором «этаже» | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Баня оплачивается отдельно | Источник: Анна Шорина / 63.RUБаня оплачивается отдельно | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU

Спросила о главном:

— Вложения окупились?

Бизнесмен посмотрел на реку. Вздохнул:

— Еще не окупились. Платим кредиты. 2 раза получали поддержку бюджетную. 2 миллиона рублей. И 5 миллионов.

— А бизнес-план был?

— Начали строить в ковид, — ответил предприниматель. — Куб древесины стоил 8 тысяч. Потом стал стоить 20. Поэтому бизнес-плана, можно сказать, не было. Всё было на коленке. Сколько нам на это надо? Ну, вот столько-то. По факту эта цифра была, мягко говоря, далека от реальности.

После экскурсии обедали в ресторане на базе отдыха. Это первый и единственный локаворский ресторан премиум-класса. Локаворский&nbsp;— это когда еда не приехала из Китая. Она жила здесь вчера и лично здоровалась с шеф-поваром. Продукты собраны, пойманы и выкопаны прямо за углом. В лесах и реках. Свежепойманная рыба, дичь, фермерские овощи | Источник: Анна Шорина / 63.RUПосле экскурсии обедали в ресторане на базе отдыха. Это первый и единственный локаворский ресторан премиум-класса. Локаворский&nbsp;— это когда еда не приехала из Китая. Она жила здесь вчера и лично здоровалась с шеф-поваром. Продукты собраны, пойманы и выкопаны прямо за углом. В лесах и реках. Свежепойманная рыба, дичь, фермерские овощи | Источник: Анна Шорина / 63.RU

После экскурсии обедали в ресторане на базе отдыха. Это первый и единственный локаворский ресторан премиум-класса. Локаворский — это когда еда не приехала из Китая. Она жила здесь вчера и лично здоровалась с шеф-поваром. Продукты собраны, пойманы и выкопаны прямо за углом. В лесах и реках. Свежепойманная рыба, дичь, фермерские овощи

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

Нам вынесли борщ из дикого мяса. Это был не суп. Это была густая рубиновая месть всем столичным бизнес-ланчам. Затем пошла строганина из оленя. Мясо таяло во рту быстрее, чем надежда редактора на трезвый финал этого текста. Следом прибыл салат с олениной и папоротником… | Источник: Анна Шорина / 63.RUНам вынесли борщ из дикого мяса. Это был не суп. Это была густая рубиновая месть всем столичным бизнес-ланчам. Затем пошла строганина из оленя. Мясо таяло во рту быстрее, чем надежда редактора на трезвый финал этого текста. Следом прибыл салат с олениной и папоротником… | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Нам вынесли борщ из дикого мяса. Это был не суп. Это была густая рубиновая месть всем столичным бизнес-ланчам. Затем пошла строганина из оленя. Мясо таяло во рту быстрее, чем надежда редактора на трезвый финал этого текста. Следом прибыл салат с олениной и папоротником…

Источник:

Анна Шорина / 63.RU

Уезжали потрясенные. Сначала живописными местами. Потом — кухней. Хабаровский край бил наотмашь красотой.

На этих кадрах немного городской атмосферы:

Вид из окна гостиницы: река Амур и колесо обозрения в парке на набережной | Источник: Анна Шорина / 63.RUВид из окна гостиницы: река Амур и колесо обозрения в парке на набережной | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Между Хабаровском и китайским Фуюанем&nbsp;— всего несколько часов по Амуру. Время пути до Китая варьируется от 1,5 до 4 часов. Зависит от типа судна | Источник: Анна Шорина / 63.RUМежду Хабаровском и китайским Фуюанем&nbsp;— всего несколько часов по Амуру. Время пути до Китая варьируется от 1,5 до 4 часов. Зависит от типа судна | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Китайцы отвечают полной взаимностью. Они тоже любят этот водный маршрут | Источник: Анна Шорина / 63.RUКитайцы отвечают полной взаимностью. Они тоже любят этот водный маршрут | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Проезд в трамвае в Хабаровске стоит 40 рублей. В троллейбусе&nbsp;— столько же. Но после 8 вечера цена уже 45 рублей. Стоимость проезда в автобусах зависит от перевозчиков. Ценник доходит до 70 рублей | Источник: Анна Шорина / 63.RUПроезд в трамвае в Хабаровске стоит 40 рублей. В троллейбусе&nbsp;— столько же. Но после 8 вечера цена уже 45 рублей. Стоимость проезда в автобусах зависит от перевозчиков. Ценник доходит до 70 рублей | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Хабаровские остановки&nbsp;разделены на 2 части. Слева&nbsp;— закрытая кабинка с usb-портами для зарядки гаджетов. Зимой в «аквариуме» работает отопление. Справа&nbsp;— обычная лавочка под крышей | Источник: Анна Шорина / 63.RUХабаровские остановки&nbsp;разделены на 2 части. Слева&nbsp;— закрытая кабинка с usb-портами для зарядки гаджетов. Зимой в «аквариуме» работает отопление. Справа&nbsp;— обычная лавочка под крышей | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Амур в Хабаровске вечером выглядит так, будто кто-то пролил на горизонт банку абрикосового варенья | Источник: Анна Шорина / 63.RUАмур в Хабаровске вечером выглядит так, будто кто-то пролил на горизонт банку абрикосового варенья | Источник: Анна Шорина / 63.RU
+19
Главная улица Хабаровска носит имя Муравьева-Амурского. Здесь стоит большинство исторических зданий города | Источник: Анна Шорина / 63.RUГлавная улица Хабаровска носит имя Муравьева-Амурского. Здесь стоит большинство исторических зданий города | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Дом № 1 на Муравьева-Амурского — Дальневосточная государственная научная библиотека. До революции здесь работал «Торговый дом Плюсниных». Раньше тут считали прибыль, теперь ищут смысл жизни… | Источник: Анна Шорина / 63.RUДом № 1 на Муравьева-Амурского — Дальневосточная государственная научная библиотека. До революции здесь работал «Торговый дом Плюсниных». Раньше тут считали прибыль, теперь ищут смысл жизни… | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Хабаровская набережная и Амур | Источник: Анна Шорина / 63.RUХабаровская набережная и Амур | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Николаю Муравьеву-Амурскому открыли в 1891 году. После революции скульптуру сняли. Место графа на постаменте занял вождь пролетариата Владимир Ленин. В 1992 году заново отлитого из бронзы генерала вернули на законное место | Источник: Анна Шорина / 63.RUПамятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Николаю Муравьеву-Амурскому открыли в 1891 году. После революции скульптуру сняли. Место графа на постаменте занял вождь пролетариата Владимир Ленин. В 1992 году заново отлитого из бронзы генерала вернули на законное место | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Это исторический центр Хабаровска, и местная молодежь явно решила не уезжать в Москву. Старинные особняки деликатно подсвечены. Кафе выставили летние веранды | Источник: Анна Шорина / 63.RUЭто исторический центр Хабаровска, и местная молодежь явно решила не уезжать в Москву. Старинные особняки деликатно подсвечены. Кафе выставили летние веранды | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Этот надземный переход открыли в 2003-м. Местные уверены: конструкция портит ансамбль главной площади и закрывает вид на «белый дом» | Источник: Анна Шорина / 63.RUЭтот надземный переход открыли в 2003-м. Местные уверены: конструкция портит ансамбль главной площади и закрывает вид на «белый дом» | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Местные красоты | Источник: Анна Шорина / 63.RUМестные красоты | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Скульптуры советской эпохи со всего Хабаровска собрали во дворе краевого музея рядом с набережной. Узнали Володеньку Ульянова? | Источник: Анна Шорина / 63.RUСкульптуры советской эпохи со всего Хабаровска собрали во дворе краевого музея рядом с набережной. Узнали Володеньку Ульянова? | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
В центре Хабаровска, прямо в подворотне, притаился бар с необычной вывеской | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ центре Хабаровска, прямо в подворотне, притаился бар с необычной вывеской | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Теремок, известный в Хабаровске как «Городской дом», построили в 1909 году. Сначала тут заседала городская управа. Потом&nbsp;— Горсовет. С 1949 года внутри галдят дети&nbsp;— здание отдали под Дворец пионеров. Сейчас здесь Дворец детского творчества «Маленький принц» | Источник: Анна Шорина / 63.RUТеремок, известный в Хабаровске как «Городской дом», построили в 1909 году. Сначала тут заседала городская управа. Потом&nbsp;— Горсовет. С 1949 года внутри галдят дети&nbsp;— здание отдали под Дворец пионеров. Сейчас здесь Дворец детского творчества «Маленький принц» | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Архитектурный облик Хабаровска | Источник: Анна Шорина / 63.RUАрхитектурный облик Хабаровска | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
До революции в этом здании был немецкий универмаг (торговый дом «Кунста и Альберса»). После&nbsp;— Центральный гастроном | Источник: Анна Шорина / 63.RUДо революции в этом здании был немецкий универмаг (торговый дом «Кунста и Альберса»). После&nbsp;— Центральный гастроном | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Трафик на Муравьева-Амурского не стихает даже после заката | Источник: Анна Шорина / 63.RUТрафик на Муравьева-Амурского не стихает даже после заката | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Сначала дорога ведет вниз, а потом вверх | Источник: Анна Шорина / 63.RUСначала дорога ведет вниз, а потом вверх | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
—&nbsp;На любом светофоре 99% машин будет с правым рулем. Это «японки». Они проще в обслуживании: запчасти всегда в доступе. Везти запчасти на ту же «Ниву» или «Ладу» из центра России сложнее. У меня в семье у всех праворульные авто. На машине с левым рулем ездил раз в жизни,&nbsp;— рассказал местный предприниматель и блогер Артем Щуковский. —&nbsp;Сейчас цены на «японок» примерно такие: 500 тысяч рублей&nbsp;— машина, которая будет ездить, от 1 миллиона рублей&nbsp;— машина, в которой будет еще и комфортно ездить | Источник: Анна Шорина / 63.RU—&nbsp;На любом светофоре 99% машин будет с правым рулем. Это «японки». Они проще в обслуживании: запчасти всегда в доступе. Везти запчасти на ту же «Ниву» или «Ладу» из центра России сложнее. У меня в семье у всех праворульные авто. На машине с левым рулем ездил раз в жизни,&nbsp;— рассказал местный предприниматель и блогер Артем Щуковский. —&nbsp;Сейчас цены на «японок» примерно такие: 500 тысяч рублей&nbsp;— машина, которая будет ездить, от 1 миллиона рублей&nbsp;— машина, в которой будет еще и комфортно ездить | Источник: Анна Шорина / 63.RU
У российских городов один на всех склад чугунных ограждений? | Источник: Анна Шорина / 63.RUУ российских городов один на всех склад чугунных ограждений? | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Для измученных топливным кризисом журналистов главной достопримечательностью Хабаровска оказались АЗС без очередей и с бензином! Решили с коллегами: иногда отсутствие новостей — это лучший информационный повод.

Никакой паники и скупки горючего ведрами | Источник: Анна Шорина / 63.RUНикакой паники и скупки горючего ведрами | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Такие цены были 8 августа этого года | Источник: Анна Шорина / 63.RUТакие цены были 8 августа этого года | Источник: Анна Шорина / 63.RU
После возвращения домой попросила хабаровских коллег прислать свежие фото заправок. Это снимок от 27 августа | Источник: предоставлено жителем ХабаровскаПосле возвращения домой попросила хабаровских коллег прислать свежие фото заправок. Это снимок от 27 августа | Источник: предоставлено жителем Хабаровска
Никто не берет АЗС на абордаж | Источник: предоставлено жителем ХабаровскаНикто не берет АЗС на абордаж | Источник: предоставлено жителем Хабаровска
Эта заправка находится на улице Калинина в Хабаровске | Источник: предоставлено жителем ХабаровскаЭта заправка находится на улице Калинина в Хабаровске | Источник: предоставлено жителем Хабаровска
Увы, но во многих городах России пока свободные заправки встречаются реже, чем амурский тигр в тайге | Источник: предоставлено жителем ХабаровскаУвы, но во многих городах России пока свободные заправки встречаются реже, чем амурский тигр в тайге | Источник: предоставлено жителем Хабаровска
+1
В Хабаровске бензин течет рекой. И это самая спокойная река во всём регионе | Источник: предоставлено жителем ХабаровскаВ Хабаровске бензин течет рекой. И это самая спокойная река во всём регионе | Источник: предоставлено жителем Хабаровска

В один из вечеров после мероприятий зашла в местный продуктовый «Раз Два». Аналог наших «Пятерочки» и «Магнита». На полках — изобилие товаров из Китая: от необычных вкусняшек до борщевого набора. Лук, морковь, картофель, свекла — всё из КНР. Капуста, правда, отечественная. Молоко и хлеб тоже свои.

Столько стоило молоко в Хабаровске 31 июля 2026 года | Источник: Анна Шорина / 63.RUСтолько стоило молоко в Хабаровске 31 июля 2026 года | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Килограмм картошки&nbsp;— 109,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RUКилограмм картошки&nbsp;— 109,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Крыло куриное&nbsp;— 616,99 руб./кг, бедро&nbsp;— 399,99 руб./кг, филе грудки&nbsp;— 539,99 руб./кг | Источник: Анна Шорина / 63.RUКрыло куриное&nbsp;— 616,99 руб./кг, бедро&nbsp;— 399,99 руб./кг, филе грудки&nbsp;— 539,99 руб./кг | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Цена указана за кило моркови | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена указана за кило моркови | Источник: Анна Шорина / 63.RU
+30
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Местные производители всё еще продают ровно 1 литр молока | Источник: Анна Шорина / 63.RUМестные производители всё еще продают ровно 1 литр молока | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Цена за десяток яиц С2 | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена за десяток яиц С2 | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Цена за 10 яиц СО | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена за 10 яиц СО | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Цена указана за упаковку. К примеру, за 300 граммов охлажденного стейка «Ранчо» просят 1049,99 рубля, за шницель того же веса&nbsp;— 959,99 рубля. А вот 200 граммов охлажденного стейка в маринаде продают за 549,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена указана за упаковку. К примеру, за 300 граммов охлажденного стейка «Ранчо» просят 1049,99 рубля, за шницель того же веса&nbsp;— 959,99 рубля. А вот 200 граммов охлажденного стейка в маринаде продают за 549,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RU
В бутылке&nbsp;— 930 граммов кефира | Источник: Анна Шорина / 63.RUВ бутылке&nbsp;— 930 граммов кефира | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Репчатый лук уже расфасован. Кило за 95,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RUРепчатый лук уже расфасован. Кило за 95,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Сетка чеснока обойдется в 59,99 рубля, килограмм свеклы&nbsp;— 117,99 рубля. Всё из Китая | Источник: Анна Шорина / 63.RUСетка чеснока обойдется в 59,99 рубля, килограмм свеклы&nbsp;— 117,99 рубля. Всё из Китая | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Рисовые крекеры и арахис | Источник: Анна Шорина / 63.RUРисовые крекеры и арахис | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Сметана в ассортименте | Источник: Анна Шорина / 63.RUСметана в ассортименте | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Мармеладные кола и пицца | Источник: Анна Шорина / 63.RUМармеладные кола и пицца | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Соленый папоротник. Отечественный. 300 граммов&nbsp;— 284,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RUСоленый папоротник. Отечественный. 300 граммов&nbsp;— 284,99 рубля | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Японские конфеты из сырого шоколада и персиковые мармеладные мишки из Китая | Источник: Анна Шорина / 63.RUЯпонские конфеты из сырого шоколада и персиковые мармеладные мишки из Китая | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Цена указана за килограмм | Источник: Анна Шорина / 63.RUЦена указана за килограмм | Источник: Анна Шорина / 63.RU
А здесь уже за упаковку | Источник: Анна Шорина / 63.RUА здесь уже за упаковку | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Огурцы наши! | Источник: Анна Шорина / 63.RUОгурцы наши! | Источник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Источник: Анна Шорина / 63.RUИсточник: Анна Шорина / 63.RU
Маракуйя (2 штуки в упаковке) по 79 и 89 рублей, ананас&nbsp;— 219 рублей | Источник: Анна Шорина / 63.RUМаракуйя (2 штуки в упаковке) по 79 и 89 рублей, ананас&nbsp;— 219 рублей | Источник: Анна Шорина / 63.RU

Пресс-тур по Хабаровскому краю закончился в аэропорту. Директором воздушной гавани оказался Юрий Кондратчик — внук Юрия Гагарина. Он очень похож на легендарного космонавта. Я, разумеется, не упустила шанс и сделала с ним интервью.

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Дальний Восток Хабаровский край Хабаровск Переезд Зарплата Губернатор Работа Бензин Цена на продукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Рекомендуем