Туристка показала цены на продукты в Абхазии — вы удивитесь

Фрукты и ягоды выглядят очень аппетитно Источник: читательница 72.RU

Туристка из Тюмени Ксения недавно побывала в Абхазии и обратила внимание на то, сколько там стоят обычные продукты и гастрономические сувениры, которые везут оттуда. Своими впечатлениями она поделилась с 72.RU.

Обычные продукты

— Ради любопытства я решила заглянуть в обычный продуктовый магазин и посмотреть цены. Это продукты в Пицунде. Во-первых, обратите внимание, тут всё в рублях. В Абхазии вообще всё продается в рублях, это главная валюта. Но российские карты тут не работают, так что расплатиться не получится. Зато переводом — спокойно: в магазине или на рынке любой продавец раздаст вам Wi-Fi и назовет номер своего российского счета, — говорит читательница.

Вот некоторые фото из супермаркета. Например, творог местной марки «Чабан» стоит 120 рублей за 280 граммов (2% жирности), «Экомилк» — 95 рублей за 180 граммов. Сыр «Брест-Литовск» сливочный стоит здесь 170 рублей против 200 рублей в России.

Стоит обратить внимание и на сыр: здесь он очень вкусный, говорит Ксения. Так, почти 700 граммов можно взять за 687 рублей. Рядом лежащий рассольный сыр стоит около 500 рублей за упаковку, но на рынках можно взять еще дешевле. Туристка рассказывает, что приобрела полкило сыра за 200 рублей.

Источник: читательница 72.RU

— Pringles здесь сейчас продаются за 220 рублей. KitKat отдают по 50 рублей, — рассказывает Ксения.

Источник: читательница 72.RU

Источник: читательница 72.RU

Фрукты-овощи: как дела на рынке

Рыночные прилавки в курортной Пицунде изобилуют овощами и фруктами, которые, как признаётся тюменка, очень даже вкусные. Давайте обратим внимание на цены. Так, местные персики абхазы продают по 250 рублей за 1 килограмм, нектарины — по 300 рублей.

На прилавке много ягод: клубника, малина, черника. Кило черешни отпускается по 400 рублей. Столько же стоит и местный виноград.

Источник: читательница 72.RU

Еще одна популярная позиция здесь — орехи. Кило грецкого стоит 635 рублей. У нас цена на него варьируется от 900 до 2000 рублей. Некоторые отдыхающие, говорит Ксения, брали с собой по 2 килограмма.

Вот реальная цена на грецкие орехи в магазине Источник: читательница 72.RU

Вино, мед: что везут из Абхазии и сколько это стоит

Разумеется, на каждом шагу тут продают домашнее вино. Цены разнятся: где-то с вас попросят 300, а где-то 1000 рублей за бутылку.

— Бутылка домашнего вина объемом полтора литра в среднем стоит до 1000 рублей. Как правило, это сладкие и полусладкие вина. Как нам сказали местные, за тысячу можно купить прямо хорошее. И вроде как никто не отравился, — говорит туристка.

Так наливают вина в винодельне Источник: читательница 72.RU

Продают там и вина в стеклянной таре с завода. Цена колеблется в районе 500 рублей за бутылку. Есть и сухие, и полусухие сорта, однако ничего интересного Ксения для себя не нашла. Говорит, почти то же самое можно купить и в российском магазине.

Еще один популярный сувенир из Абхазии — это мед. Ходовая цена за банку меда — около 1000 рублей. Многие также везут специи и аджику. Она здесь очень острая и ароматная. Разумеется, продают тут и магнитики, и прочую туристическую атрибутику, но покупателей она не особо интересует по сравнению с дарами природы.

За окном пасека, а прямо перед вами — мед в банках. Продается по тысяче рублей Источник: читательница 72.RU

Цены в ресторанах и развлечения

— Стоимость блюд в кафе и забегаловках Пицунды вполне доступная — на уровне Тюмени и ниже. Особенно если учесть, что ела я прямо в туристических местах. Допустим, на озере Рица я взяла в заведении форель за 800 рублей. Но это большое ресторанное блюдо, так что нормально.

Местное пиво продается в заведениях по 170 рублей за бутылку. Шаурма и чебуреки тоже есть — цена колеблется в пределах 300–350 рублей. Семичасовая экскурсия по достопримечательностям страны обошлась в 8000 рублей на группу из шести человек.

В общей же сложности отдых туристке обошелся в 70 тысяч рублей, из которых 36 тысяч ушло на бронирование пансионата, еще порядка 20 тысяч — на перелет и трансфер, а остальное она потратила в Пицунде.