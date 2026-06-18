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Спорт Лионель остановил Криштиану Роналду: что вы могли пропустить на чемпионате мира минувшей ночью

Лионель остановил Криштиану Роналду: что вы могли пропустить на чемпионате мира минувшей ночью

Кратко рассказываем об основных событиях

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Сборная ДР Конго преподнесла сенсацию | Источник: Fifa.com Сборная ДР Конго преподнесла сенсацию | Источник: Fifa.com

Сборная ДР Конго преподнесла сенсацию

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира состоялись заключительные матчи первого тура группового этапа турнира. Не обошлось без сенсаций и на этот раз — команда Португалии не смогла одержать победу над ДР Конго.

Рассказываем об основных событиях игрового дня.

Результаты матчей

Португалия — ДР Конго 1:1

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Жоау Невеш, 6 (1:0). Висса, 45+5 (1:1)

Сборная Португалии перед стартом чемпионата мира многими считалась одним из фаворитов. В дебютном матче «европейские бразильцы» ожиданий не оправдали. Вратарь ДРК Конго Лионель Мпаси остановил Криштиану Роналду и компанию.

Англия — Хорватия 4:2

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Кейн, 12 — с пенальти (1:0). Батурина, 36 (1:1). Кейн, 42 (2:1). Муса, 45+5 (2:2). Беллингем, 47 (3:2). Рэшфорд, 85 (4:2)

В центральном матче первого тура мы увидели повторение полуфинала ЧМ-2018. В первом тайме англичане дважды выходили вперед, но хорваты отыгрывались. Во второй половине встречи на два гола сборной Англии представители Балкан ответить уже не смогли.

Гана — Панама 1:0

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Гол: Йиренкий, 90+5 (1:0)

Не самая громкая вывеска подарили драму. Сборная Панамы была близка к тому, чтобы набрать одно очко и преподнести небольшую сенсацию, но пропустила в дополнительное время.

Узбекистан — Колумбия 1:3

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

Голы: Муньос, 40 (0:1). Файзуллаев, 60 (1:1). Диас, 65 (1:2). Кампас, 90+9 (1:3)

Сборная Узбекистана достойно смотрелась против команды Колумбии и вполне могла рассчитывать на ничью. Узбекский полузащитник Аббос Файзуллаев, рост которого 172 сантиметра, удивил многих — он забил головой.

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Корреспондент 161.RU
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