НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

зап.

 746мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Зарплаты хоккеистов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Пожар после атаки БПЛА
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Спорт КХЛ устроила революцию: клубы поддержали перепосев, отмену кубка и рекордные трибуны

КХЛ устроила революцию: клубы поддержали перепосев, отмену кубка и рекордные трибуны

Лига изменит формат плей-офф

283
Совещание руководителей клубов КХЛ прошло 28 мая | Источник: КХЛ / TelegramСовещание руководителей клубов КХЛ прошло 28 мая | Источник: КХЛ / Telegram

Совещание руководителей клубов КХЛ прошло 28 мая

Источник:

КХЛ / Telegram

Континентальная хоккейная лига изменит формат Кубка Гагарина уже со следующего сезона. На совещании руководителей клубов 28 мая большинство команд поддержали идею перепосева со второго раунда плей-офф по общей таблице чемпионата. Вместе с этим лига объявила о рекордной посещаемости, сокращении финансового разрыва между клубами и отказе от Кубка открытия.

Клубы КХЛ проголосовали за новый способ формирования пар в плей-офф. Если изменения окончательно утвердят на правлении лиги, то со второго раунда команды будут играть не по заранее фиксированной сетке, а с перепосевом по общей таблице регулярного чемпионата на каждой стадии. Как сообщает «Фонтанка», за реформу проголосовали 16 из 22 клубов.

Первый раунд останется прежним — внутри конференций. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября сразу несколькими матчами. При этом Кубок открытия лига решила отменить: по словам президента КХЛ Алексея Морозова, клубы все равно не относились к нему серьезно. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта, а плей-офф — до 23 мая. Команды вновь проведут по 68 матчей.

Регулярный чемпионат сезона-2025/26 стал самым посещаемым в истории КХЛ. Лига собрала 5 874 018 зрителей на 748 матчах, а средняя посещаемость составила 7853 человека за игру — это тоже рекорд. Общая посещаемость сезона превысила 6,5 миллиона зрителей.

В КХЛ также сообщили о сокращении финансового разрыва между клубами. Если в сезоне-2024/25 разница в расходах на зарплаты составляла 2,4 раза, то теперь — 1,7. При этом доля собственных коммерческих доходов клубов за пять лет выросла с 7,6% до более чем 18%, а по итогам нынешнего сезона может превысить 20%.

Напомним, что обладателем Кубка Гагарина-2026 стал ярославский «Локомотив».

ПО ТЕМЕ
Артем КузьминАртем Кузьмин
Артем Кузьмин
Руководитель отдела спорта
КХЛ Кубок Гагарина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем