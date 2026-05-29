КХЛ устроила революцию: клубы поддержали перепосев, отмену кубка и рекордные трибуны

Совещание руководителей клубов КХЛ прошло 28 мая Источник: КХЛ / Telegram

Континентальная хоккейная лига изменит формат Кубка Гагарина уже со следующего сезона. На совещании руководителей клубов 28 мая большинство команд поддержали идею перепосева со второго раунда плей-офф по общей таблице чемпионата. Вместе с этим лига объявила о рекордной посещаемости, сокращении финансового разрыва между клубами и отказе от Кубка открытия.

Клубы КХЛ проголосовали за новый способ формирования пар в плей-офф. Если изменения окончательно утвердят на правлении лиги, то со второго раунда команды будут играть не по заранее фиксированной сетке, а с перепосевом по общей таблице регулярного чемпионата на каждой стадии. Как сообщает «Фонтанка», за реформу проголосовали 16 из 22 клубов.

Первый раунд останется прежним — внутри конференций. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября сразу несколькими матчами. При этом Кубок открытия лига решила отменить: по словам президента КХЛ Алексея Морозова, клубы все равно не относились к нему серьезно. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта, а плей-офф — до 23 мая. Команды вновь проведут по 68 матчей.

Регулярный чемпионат сезона-2025/26 стал самым посещаемым в истории КХЛ. Лига собрала 5 874 018 зрителей на 748 матчах, а средняя посещаемость составила 7853 человека за игру — это тоже рекорд. Общая посещаемость сезона превысила 6,5 миллиона зрителей.

В КХЛ также сообщили о сокращении финансового разрыва между клубами. Если в сезоне-2024/25 разница в расходах на зарплаты составляла 2,4 раза, то теперь — 1,7. При этом доля собственных коммерческих доходов клубов за пять лет выросла с 7,6% до более чем 18%, а по итогам нынешнего сезона может превысить 20%.