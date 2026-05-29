Первые кокетки мира: самые горячие жены российских футболистов

Ради такой команды мы бы даже в футбол играть научились! Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Екатерина Григорьева, жена Антона Шунина

Екатерина родилась в 1988 году в закрытом военном городке Высокий Мурманской области и с ранних лет грезила о карьере манекенщицы. Шагом к красивому будущему стали бальные танцы: с девяти лет девочка упорно тренировалась, успешно штурмовала паркет и регулярно забирала кубки на соревнованиях.

Первый серьезный успех пришел к Екатерине в 2009 году, когда она заняла третье место на региональном конкурсе «Краса Заполярья». Дальше была главная сцена страны — «Мисс Россия». Первая попытка в 2010 году обернулась неудачей: Григорьева даже в финал не прошла. Через два года девушка вернулась на конкурс совершенно другим человеком: сбросила 7 кило, вернула свой естественный цвет волос и уверенно ворвалась в десятку красивейших девушек страны.

Екатерина Григорьева с детства хотела быть моделью Источник: _kate_g_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Настоящим триумфом для Григорьевой стал 2012 год, когда она завоевала серебро на телепроекте «Топ-модель по-русски» (12+), после чего подписала контракты с крупнейшими модельными агентствами планеты.

Она уверенно шла к своей модельной цели Источник: _kate_g_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2014 году Екатерина ворвалась на международные показы высокой моды и удостоилась чести открывать престижную Неделю моды в Нью-Йорке. После этого триумфа на девушку посыпались предложения от культовых мировых брендов.

Но главное предложение ждало Екатерину впереди Источник: _kate_g_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но главным достижением стал контракт с бельевым гигантом Victoria’s Secret: в 2015 году Екатерина вошла в историю как вторая российская модель, официально примерившая легендарные крылья «ангела» бренда.

Видел бы Илья Кормильцев эти крылья — он бы написал совсем другую песню Источник: _kate_g_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2015 году Екатерина через мобильное приложение познакомилась с голкипером московского «Динамо» Антоном Шуниным. Виртуальная искра совпала с географической: молодые люди случайно оказались в одном терминале аэропорта Шереметьево. Антон улетал на очередной футбольный матч, а Катя — на шоу Victoria’s Secret. В 2018 году Шунин сделал любимой предложение, летом того же года они сыграли свадьбу. А спустя два года супруги стали родителями. После рождения ребенка топ-модель поставила карьеру на паузу и полностью посвятила себя заботам о дочке.

+4

Кристина Семенкова, жена Дмитрия Баринова

Кристина родилась в Донецке в 1996 году, а переехав в Москву, успешно отучилась на факультете ресторанно-гостиничного бизнеса. Однако с ее яркой внешностью и высоким ростом обойти стороной индустрию моды было практически невозможно, и девушка стала профессиональной моделью.

Ну какие гостиницы с такими данными? Источник: krissemenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она прекрасно чувствует себя в кадре, но при этом никогда не пыталась пиариться за счет громкой фамилии избранника и всегда держалась в стороне от светских интриг. Настолько в стороне, что об их истории отношений с полузащитником Дмитрием Бариновым практически ничего не известно. Даже поклонники узнали о том, что они вместе, после того, как пара опубликовала в соцсетях свадебные фото.

Кристина Семенкова и Дмитрий Баринов не спешили кричать всем о своих отношениях Источник: krissemenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свадьбу футболист и модель сыграли в 2023 году в бешеном спортивном темпе: церемонию втиснули в крошечный перерыв между матчами Российской Премьер-Лиги. Спортсмен отыграл сложнейший матч против «Сочи», быстро съездил в ЗАГС и уже спустя 48 часов отправился на следующую игру в Самару.

Неизвестно, где Кристина чаще видит своего мужа — дома или на стадионе Источник: krissemenkova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кристина к тому времени уже отлично понимала специфику жизни спортсмена с ее бесконечными сборами и спортивными травмами и осознанно променяла съемки и показы на роль надежной опоры для капитана. 9 августа 2023 года у пары родился сын Иван, так что Кристине в ближайшие годы есть чем заняться.

+4

Вероника Ерохина, жена Александра Ерохина

Вероника родилась в Барнауле в 1989 году и с ранних лет увлекалась хореографией, что переросло в серьезные занятия спортивными бальными танцами. На этом поприще Ника добилась внушительных успехов: благодаря победам на турнирах она выполнила жесткие нормативы и получила почетное звание кандидата в мастера спорта.

Вероника Ерохина влюбилась в своего земляка и не подозревала, что станет женой футболиста Источник: erokhina_nika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда пришло время определяться с будущей профессией, выбор пал на экономическую сферу. В 2011 году девушка успешно защитила диплом менеджера-маркетолога в родном Барнауле. Впрочем, поработать по специальности ей так и не довелось. В том же году Вероника официально связала свою жизнь с футболистом Александром Ерохиным. Почти сразу после свадьбы спортсмен заключил соглашение с футбольным клубом «Краснодар», и молодожены отправились обустраивать быт на юг страны.

Судя по фотографиям в блоге Вероники, она вообще больше любит южные направления Источник: erokhina_nika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А началось всё задолго до популярности и больших контрактов. В 2006 году Ника пришла на день рождения к приятельнице, где среди гостей оказался Ерохин, который привлек ее внимание. Симпатия была взаимной. Вот только Вероника жила в Барнауле, а Александр уже пару лет тренировался в московской академии «Локомотива», так что все их отношения ограничивались перепиской и редкими свиданиями.

Пока Александр разъезжал по городам со своей командой, Вероника и не думала, что у нее сложатся крепкие отношения с футболистом Источник: erokhina_nika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вероника и не думала, что такие отношения перерастут во что-то большее, поэтому делала ставку на учебу и диплом, а не на мечты о скорой свадьбе. Но встречи становились всё более частыми, к тому же пара время от времени устраивала себе заграничные поездки. В одном из таких путешествий Александр сделал возлюбленной предложение. Дело было в 2011 году в Париже. Вероника без раздумий ответила «да».

Когда Александр сделал Веронике предложение, она была всеми руками за Источник: erokhina_nika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара постоянно живет на чемоданах и за годы совместной жизни сменила несколько городов. Из-за этого Вероника временно оставила карьеру и взяла на себя домашние хлопоты и обустройство быта. К тому же осенью 2017 года в семье родился первенец.

Впрочем, Ника не привыкла сидеть без дела и открыла в родном Барнауле собственный салон красоты.

+4

Ксения Песьякова, жена Сергея Песьякова

Ксения родилась в Ярославле в 1989 году и до 22 лет вела самую обычную жизнь под родительским крылом.

Судьбоносная встреча с будущим мужем произошла в 2008 году. В то время Сергей Песьяков защищал ворота ярославского «Шинника». Молодой человек первым решился сделать шаг навстречу и подошел познакомиться к Ксении в ресторане. Роман развивался красиво, но спустя всего полгода голкипер подписал контракт с московским «Спартаком» и уехал в столицу.

Расстояние чуть не разрушило отношения Ксении и Сергея, но футболист оказался настойчив Источник: ksenia_peso / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для девушки, которая вообще не собиралась покидать родной город, этот переезд показался настоящим предательством. Ксения решила, что на этом их история закончена. Следующие три года молодые люди практически не общались, ограничиваясь редкими поздравлениями с праздниками.

Мы бы на месте Сергея тоже не сдавались Источник: ksenia_peso / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всё изменилось в 2012 году. Сергей решил вернуть любимую и проявил максимальную настойчивость. В один из дней он прямо заявил Ксении: он настроен на серьезную семью, поэтому ей пора бросать дела в Ярославле и переезжать к нему. Девушка была ошарашена таким напором, но отказываться не стала. Спустя два года, в 2014-м, влюбленные официально поженились.

Ксения думала стать юристом, но у жизни на нее оказались другие планы Источник: ksenia_peso / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Ксении есть диплом о высшем юридическом образовании, однако строить карьеру в судах или адвокатских конторах она не собирается. Долгое время все ее дни были полностью посвящены материнству: на другие дела из-за воспитания детей просто не оставалось сил.

Но как только малыши подросли и отправились в детский сад, Ксения сразу занялась саморазвитием. Она успешно отучилась на курсах визажистов, а благодаря эффектной внешности теперь регулярно получает приглашения на съемки в рекламе и предложения поработать профессиональной моделью.

+4

Марина Кондратюк, жена Матвея Сафонова

Марина родилась в Краснодаре в 1995 году. Окончив гимназию, она всерьез подумывала о карьере в журналистике, но на бюджет не поступила и подала документы в Кубанский государственный аграрный университет, где отучилась на налоговика. Правда, по специальности работать не стала — устроилась стюардессой. Так, на одном из рейсов она и познакомилась с вратарем Матвеем Сафоновым.

Иногда для счастья достаточно удачно сесть в самолет Источник: kondraaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Увидев Марину, Сафонов тут же забыл о том, что он женат, стал ухлестывать за привлекательной и неприступной бортпроводницей и добился своего. А весной 2025-го Матвей и Марина поженились. Свадебная церемония прошла в очень узком кругу. О пополнении в семье супруги пока не думают.

Детей у Марины и Матвея нет, так что всё внимание получает собака Источник: kondraaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Встретив свою любовь, Марина попрощалась с небом, после чего сменила несколько совершенно разных профессий: она успела поработать в ресторанной сфере и менеджером по продажам стройматериалов.

А еще у Марины потрясающая хоба Источник: kondraaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но настоящую отдушину девушка нашла в юморе: в 2022 году она начала выходить на сцену краснодарского стендап-клуба в качестве комика. Параллельно Марина активно развивала медийную карьеру: снималась в проектах у популярных блогеров, регулярно светилась в футбольных интернет-передачах и в итоге запустила собственное спортивное шоу «Карты, деньги, два мяча» (16+).

Сейчас Марина развивает собственный бренд одежды.

+4

О других женах футболистов вы можете узнать в видео — вот оно, ниже, прямо под этим текстом.

Источник: Городские медиа