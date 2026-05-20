«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона

«Зенит» — главный фаворит в чемпионской гонке РПЛ в сезоне-26/27.

В России завершился главный чемпионат по футболу. Победителем сезона-2025/26 стал «Зенит». В Санкт-Петербурге тут же решили, что теперь их город — столица футбола. Со статистикой спорить трудно.

За последние 10 лет «Зенит» выигрывал чемпионат 7 раз. По одному титулу — у «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара». Многие эксперты приходят к выводу, что гегемония «Зенита» идет на спад. Спортивный журналист MSK1.RU Дмитрий Бондарев решил разобраться в главных интригах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2026/27, а также попробовать спрогнозировать, кто из московских команд имеет реальные шансы на титул.

Станет ли Москва снова столицей футбола?

Начнем с главного — турнирная таблица РПЛ. Напомним лишний раз себе, как закончился сезон-2025/26. Тройка лучших: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Следом за ними идут две московские команды: «Спартак» и ЦСКА.

В середине турнирной таблицы оказались калининградская «Балтика» и московское «Динамо».

«Динамо» — либо с Гусевым, либо перестройка

Для московских клубов такие результаты — провал. Во всех столичных командах, за исключением «Локомотива», сменились главные тренеры. Первым своего поста неожиданно лишился Валерий Карпин, на которого до начала сезона возлагали большие надежды.

Многие ждали, что «Динамо» с трансферами из «Ростова», а также подписанием Сергеева в пару к Тюкавину, смогут дать позитивный толчок сине-белым. Но как итог — полный провал осенней части чемпионата и 9-е место. Карпин и «Динамо» приняли решение расторгнуть контракт и пойти «каждый своим путем». Тренер отправился руководить сборной России с обещанием больше не совмещать свои посты.

А «Динамо» стало давать новые «последние шансы» Ролану Гусеву. Тот, в свою очередь, действительно зацепился. Сначала жестко прошелся по прошлому тренерскому штабу (в который входил сам), заявив, что была провалена физическая подготовка. А потом дал шансы проявить себя всем, кто сидел на скамейке при Карпине.

Заработав авторитет в раздевалке, Гусев стал пробовать всё больше подтягивать динамовскую молодежь. Давать им время в чемпионате, чтобы был шанс проявить себя в сезоне, который по сути уже ничего не значил.

Дедлайн по решению, оставлять или убирать Гусева, двигался до конца чемпионата. Все хотели мерить его результат по Кубку России. А получилось всё довольно неоднозначно. «Динамо» в двух матчах с «Краснодаром» сыграло вничью — 0:0. Но уступило в серии пенальти.

Журналисты, с которыми за это время наладил отношения Ролан Гусев, сразу после вылета команды в эфире просили оставить тренера и дать ему работать. Всё это — показатель большой работы, которую он проделал. И далеко не вся она была на поле.

Как по мне, у Гусева не получится показать достойный футбол с «Динамо». Результаты будут около топ-5 в следующем сезоне. Но реального успеха не будет ни с новым тренером (кем бы он ни был), ни с Гусевым.

«Локомотив» потеряет Галактионова

Большие перемены могут быть и в «Локомотиве». Окружение тренера Михаила Галактионова активно подогревает почву в прессе о его переходе в ЦСКА. Настолько активно, что «железнодорожникам» даже пришлось публично опровергать эту информацию.

Галактионов же провалил весеннюю часть сезона. Команда на 13 очков отстала от «Краснодара». В последних пяти матчах у «Локо» всего одна победа, а из Кубка России команду вышвырнули «Крылья Советов».

В решающем матче в борьбе за бронзовые медали он не смог мотивировать команду. Как результат, «Локомотив» уступил ЦСКА — 1:3. Но помог «Спартак», который даже не стал бороться за медали.

Если Галактионов останется в «Локомотиве» (а зимой клуб и тренер продлили контракт), я думаю, что ждать успехов не стоит. Команда гарантированно потеряет главного лидера — Алексея Батракова. Уедут еще несколько игроков. Может клуб покинуть и форвард Дмитрий Воробьев.

Сейчас у «Локомотива» «подвисла» половина основного состава. Если удастся отбиться малой кровью и продлить контракты с игроками, кроме Батракова, то топ-6 у «Локо» будет гарантированно. Но говорить однозначно что-то сложно: по игре есть ощущение, что и тренер, и команда уже на чемоданах. Всё зависит от руководства клуба.

ЦСКА без тренера, но с русской молодежью

В ЦСКА ждут Галактионова. Но не так всё однозначно — всё-таки у армейцев остается надежда пригласить топ-иностранца. Только перерыв летом довольно короткий. Так что определяться надо в ближайшие две-три недели. И приход Галактионова может укрепить русский костяк в команде. Но, кто бы ни пришел, команду придется значительно пересобирать.

Нападение у ЦСКА — ужас. Спортивный менеджмент клуба полностью промахнулся с трансферами зимой. Надо бы всё исправлять, но ресурсы на масштабные изменения второй сезон подряд, кажется, могли и закончиться. По текущему состоянию у ЦСКА в следующем сезоне будет борьба за первую пятерку. Но я точно не удивлюсь, если команда окажется на 7–8-м месте по итогу следующего сезона, кого бы ни привели.

Пока же русская основа команды — Кисляк, Глебов, Лукин, Акинфеев, Баринов, Круговой — выглядит обнадеживающе. Особенно если придет тренер, который умеет работать с молодыми игроками.

«Спартак» — чемпион, но есть «НО»

В «Спартаке» — всё хорошо. Такие слова мечтают услышать тысячи болельщиков. Но это не так. Если по составу, кажется, всё здорово и нужны лишь точечные усиления, то стабильности в результатах пока нет.

Хуан Карседо, который весной возглавил «Спартак», всё еще ищет качество в команде. Но атака у красно-белых — тихий ужас. Угальде не в форме, Ливай Гарсия — очевидный пассажир, которого взяли за безумные 20 миллионов евро. Отдельный совет разобраться «Спартаку», кто привез этот мешок и больше ни в коем случае не подпускать его на порог клуба.

Если команда сможет найти качественного форварда и более-менее продать тех, кто выдает себя за нападающих, то шансы у «Спартака» есть. Карседо смог стабилизировать оборону, а вывел на уровень и без того мощную полузащиту. Если «Лукойл» сделает хотя бы один качественный трансфер в атаку, то топ-2 у команды будет гарантированно.

Реально же «Спартак» не просто может, а станет чемпионом. Нужно лишь решить вопрос с атакой. А для этого — потратить не один десяток миллионов евро.

А какие перспективы у «Краснодара» и «Зенита»

«Краснодар» и «Зенит» уже три года подряд до последнего тура претендуют на чемпионство. Пока это противостояние закончилось 2:1 в пользу «Зенита». И в следующем сезоне нас ждет очередной этап борьбы за титул.

В 2025 году «Краснодар» стал подписывать новичков еще весной. В этом году пока спокойно, если не считать переход Ильи Вахании, который был согласован еще зимой.

И это неудивительно. У Мурада Мусаева после зимы осталась крайне короткая обойма. В этом году с большой вероятностью команду покинет Эдуард Сперцян. Он стал одним из лучших, если не лучшим игроком чемпионата. Он повторил рекорд по количеству голевых передач — отдав 16, а также забил 13 голов. И по системе гол + пас набрал 29 очков в 30 турах.

Сложно представить, как после такого сезона за Сперцяном не придут европейские клубы. Уже известно, что игроком интересуется «Марсель». Но это наверняка не единственная команда. Но потерять армянина «Краснодару» опасно. Так как реальной замены ему пока нет. И найти такого же продуктивного игрока будет очень сложно.

В остальном южанам важно решить проблему со скамейкой. В случае травмы ключевых игроков команда становится слабее. И во многом именно качественных замен не хватило «Краснодару», чтобы завоевать чемпионство.

Для «Зенита» сезон закончился превосходно, хотя по ходу команда была лишь 2 тура лидером чемпионата. Сказать, что всё было удачно, нельзя. Команда из Санкт-Петербурга остается главным фаворитом на победу в следующем сезоне из-за разницы бюджета, а также длины и качества состава.

Поэтому масштабных изменений ждать не стоит, хотя вопрос с форвардом всё еще не решен. Александр Соболев более-менее стал забивать, но качественного конкурента у него нет. Значит, при травме есть риск, что команда из Санкт-Петербурга останется без форварда.

Пока Сергей Семак в такие моменты на позицию «девятки» переводит Луиса Энрике, но его лучшие качества заметно теряются. Не молодеет и Дуглас Сантос, который этим летом поедет на чемпионат мира. В следующем сезоне его мотивация может заметно снизиться. Аналогичные проблемы в очередной раз могут быть и с Венделом.

Пока «Зенит» остается «венделозависимым»: когда у бразильца идет игра — команда бегает, играет в яркий комбинационный футбол, но как только настрой у него пропадает… «Зениту» становится очень непросто. Во многом из-за этого большую часть сезона «Краснодар» шел на первом месте.

Дмитрий Бондарев Корреспондент MSK1.RU

