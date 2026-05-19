Криштиану Роналду поедет на шестой чемпионат мира

Криштиану Роналду впервые на чемпионате мира сыграл в 2006 году Источник: Transfermarkt

Сборная Португалии объявила предварительную заявку на чемпионат мира — 2026. 41-летний нападающий Криштиану Роналду отправится на свой шестой мундиаль.

В заявке сборной Португалии 27 человек — из нее исключат одного футболиста. Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Рикардо Велью («Генчлербирлиги»). Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нуньеш, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Томаш Араужу («Бенфика»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нелсон Семеду («Фенербахче»). Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш («Аль‑Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»). Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Рамос (ПСЖ), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль‑Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»).

Впервые Криштиану Роналду отправился на чемпионат мира в 2006 году. Тогда же он добился своего лучшего результата на мундиалях — португальцы заняли четвертое место.

На чемпионатах мира Криштиану Роналду забил восемь голов — все на групповых этапах. До португальца еще никто не принимал участия в шести мундиалях. Догнать его по этому показателю может Лионель Месси — сборная Аргентины свою заявку еще не объявляла.