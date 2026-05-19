НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт ЧМ по футболу-2026 Криштиану Роналду поедет на шестой чемпионат мира

Криштиану Роналду поедет на шестой чемпионат мира

Он попал в заявку сборной Португалии

98
Криштиану Роналду впервые на чемпионате мира сыграл в 2006 году | Источник: TransfermarktКриштиану Роналду впервые на чемпионате мира сыграл в 2006 году | Источник: Transfermarkt

Криштиану Роналду впервые на чемпионате мира сыграл в 2006 году

Источник:

Transfermarkt

Сборная Португалии объявила предварительную заявку на чемпионат мира — 2026. 41-летний нападающий Криштиану Роналду отправится на свой шестой мундиаль.

В заявке сборной Португалии 27 человек — из нее исключат одного футболиста.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Рикардо Велью («Генчлербирлиги»).

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нуньеш, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Томаш Араужу («Бенфика»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нелсон Семеду («Фенербахче»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш («Аль‑Хиляль»), Саму Кошта («Мальорка»).

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Рамос (ПСЖ), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль‑Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»).

Впервые Криштиану Роналду отправился на чемпионат мира в 2006 году. Тогда же он добился своего лучшего результата на мундиалях — португальцы заняли четвертое место.

На чемпионатах мира Криштиану Роналду забил восемь голов — все на групповых этапах. До португальца еще никто не принимал участия в шести мундиалях. Догнать его по этому показателю может Лионель Месси — сборная Аргентины свою заявку еще не объявляла.

На групповом этапе сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чемпионат мира пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
это ерунда, вот править четверть века постоянно поигрывая и оставаться до 150 - вот это настоящая игра
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Рекомендуем