«Травмы неизбежны»: эксперт — о том, каким будет финал за Кубок Гагарина

В четвертом матче финала Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» взял вверх над ярославским «Локомотивом» (2:1) и сравнял счет в противостоянии. Команды возвращаются в Ярославль при равном счете в серии — 2-2.

Болельщики и эксперты уже не так однозначно оценивают шансы обеих команд забрать кубок. Исход четвертой игры специально для 76.RU прокомментировал хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский.

«Сам хоккей прямо мужской»

Оба коллектива по разу смогли одержать победу у себя дома и в гостях. «Локомотив» стал первой командой в этом плей-офф, кто смог одолеть «Ак Барс» на их льду. Сделали это ярославцы в третьей встрече, где оказались сильнее 4:1. В четвертом матче убедительнее были уже казанцы, которые смогли найти и реализовать свой момент менее чем за 10 минут до конца третьего периода.

«В финальной серии очень хороший хоккей высокого уровня. Встречаются равные команды, поэтому здесь открытая и честная борьба. Сам хоккей прямо мужской», — сказал Фастовский.

Каждая команда заставляет другую ошибаться за счет активности и физического давления, ну а дальше кто меньше сделает ошибок или, кто больше реализует огрехи соперника. От этого и зависит. Кирилл Фастовский бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибири»

«Они были активнее и настойчивее»

Если заглянуть после матча в статистику бросков, может сложиться ощущение, что ярославский клуб физически просел. Все-таки за плечами у команды Боба Хартли был семиматчевый триллер против Омска.

За первый период «железнодорожники» нанесли 9 бросков по воротам соперника, а за два оставшихся отрезка матча — 7 (2 — во втором и 5 — в третьем).

Наш эксперт считает, что в текущем поражении «Локомотива» нельзя говорить о физическом состоянии ярославцев.

«Мне не показалось, что „Локомотив“ просел физически. „Ак Барс“ в четвертой игре играл совершенно по-другому. Они были активнее и настойчивее, и то не сразу. Первый период все же остался за „Локомотивом“, но Казани удалось выровнять игру, и пошла обоюдоострый хоккей, где хозяева смогли реализовать свой момент в большинстве. Все решили нюансы. Обе команды нет так много создают моментов. Доминирования одной команды над другой не будет», — рассказал эксперт.

«Травму Иванова можно назвать несчастным случаем»

За пять минут до конца второй двадцатиминутки в результате столкновения с бортом травму получил форвард «Локомотива» Георгий Иванов. Позже нападающий вернулся на свою скамейку, но в третьем периоде провел лишь одну смену.

«Ничего криминального в моменте с травмой Георгия Иванова не было. Была обычная борьба. Абсолютно игровой момент. Хоккеист „Ак Барса“ Кателевский пытался блокировать Иванова по правилам, привез его в борт. Георгий пытался затормозить, чтобы не влететь в борт сильно, то есть это нормальная хоккейная борьба. Дальше не очень удачно получилось. Это можно назвать несчастным случаем. В следствие такой борьбы травмы неизбежны», — заявил хоккейный функционер.

«Ребята габаритные»

Мы попросили Кирилла Фастовского поделиться своим мнением и ожиданиями по оставшейся части серии. А также оценить фактор переездов на поездах — из-за перекрытий ярославского аэропорта, казанцы добирались в столицу «Золотого кольца» на чартерном поезде.

«Во всей оставшейся части серии будет равная и вязкая игра. Хоккеистам важно просто сохранять хладнокровие при таком нервном и психологическом напряжении. Ну и восстановление. В принципе, конечно, на поезде тяжеловато хоккеистам ездить из-за того, что они просто габаритные ребята — на полках не помещаются. Только в этом проблема. Спать в поезде не все могут. Правда, если команды приезжают за двое суток до матча, то решающего влияния в переездах на поезде нет», — сказал Фастовский.

Кубок уже за стеклом, и обе команды его видят и хотят забрать себе. На это у них есть свои аргументы. Кирилл Фастовский бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибири»