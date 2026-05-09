«Есть обстоятельства»: как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль на финал плей-офф

Как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда «Ак Барс» поедет на игры (6+) финала плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле на поезде. Об этом рассказал главный тренер барсов Анвар Гатиятулин во время пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались, пришлось ли команде корректировать подготовку, когда стало известно, что в Ярославль нужно будет ехать на поезде.

«Нет, есть обстоятельства, при которых приняли решение ехать на поезде. Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днём запланирована тренировка, дальше тоже всё по графику», — приведены слова Анвара Гатиятулина в публикации на сайте клуба «Ак Барс».

Первая игра (6+) финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится 11 мая. Билеты на нее уже раскуплены. Мы рассказывали, почем их продавали.

Редакция 76.RU узнала прогноз бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева на финал Кубка Гагарина.

«Хороший будет финал. Соперники достойны друг друга. Какой хоккей они покажут — увидим. „Ак Барс“ выглядит мощно. Для меня он предпочтительней, хотя „Локомотив“ — характерная команда», — рассказал Владимир Плющев.

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