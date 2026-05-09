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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Есть обстоятельства»: как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль на финал плей-офф

«Есть обстоятельства»: как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль на финал плей-офф

Казанская команда схлестнется с «Локомотивом» в борьбе за Кубок Гагарина

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Как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак «Ак Барс» будет добираться в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как «Ак Барс» будет добираться в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда «Ак Барс» поедет на игры (6+) финала плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле на поезде. Об этом рассказал главный тренер барсов Анвар Гатиятулин во время пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались, пришлось ли команде корректировать подготовку, когда стало известно, что в Ярославль нужно будет ехать на поезде.

«Нет, есть обстоятельства, при которых приняли решение ехать на поезде. Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днём запланирована тренировка, дальше тоже всё по графику», — приведены слова Анвара Гатиятулина в публикации на сайте клуба «Ак Барс».

Первая игра (6+) финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится 11 мая. Билеты на нее уже раскуплены. Мы рассказывали, почем их продавали.

Редакция 76.RU узнала прогноз бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева на финал Кубка Гагарина.

«Хороший будет финал. Соперники достойны друг друга. Какой хоккей они покажут — увидим. „Ак Барс“ выглядит мощно. Для меня он предпочтительней, хотя „Локомотив“ — характерная команда», — рассказал Владимир Плющев.

Также мы публиковали расписание матчей между «Локомотивом» и «Ак Барсом» на финал плей-офф.

Напомним, «Локомотив» пробился в финал плей-офф, вырвав победу у омского «Авангарда». Команде удалось забросить победную шайбу во втором овертайме. После игры омичи на два дня застряли в Ярославле из-за того, что в аэропорте в Туношне ввели ограничения. Ночью 9 мая хоккеистам, все же, удалось вернуться в Омск. Об этом рассказали наши коллеги из NGS55.RU.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Ак Барс ХК Локомотив Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
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Комментарии
2
Гость
20 мая, 00:42
А локомотив как обратно ехал ??? Пешком ломилимь?
Гость
9 мая, 21:33
Ну, "Ак-Барс" могли бы и пару-тройку автобусов зафрахтовать и по платке доехать.
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Гость
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