Боб Хартли рассказал о планах «Локомотива» на серию с «Ак Барсом»: «Готовимся по-другому». Видео

Хартли рассказал о планах «Локомотива» на финальную серию Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 10 мая на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива». Ребята вовсю готовятся к предстоящей серии с казанским «Ак Барсом». Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 11 мая в 14:30 на ярославском льду.

Боб Хартли после тренировки рассказал о настрое «железнодорожников», а также дал прогноз на финальную битву ярославцев с «Ак Барсом».

Главный тренер отметил, что предыдущая серия полуфинала с «Авангардом» получилось очень эмоциональной и веселой.

«Во-первых, она дала нам участие в финале. Но также она дала нам новый заряд. Я надеюсь, парни будут готовы к решающим матчам», — рассказал главный тренер.

Хартли отметил, что «Ак Барс» — достаточно сильная и опытная команда, которую будет не так-то просто обыграть.

«У них есть игроки большого размера, и на самом деле сложно иногда проникать к воротам», — отметил тренер «железнодорожников».

Мы будем играть в том же стиле. Мы знаем, что делать. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

Каждый раунд, по словам Хартли, это отдельная история. Тренер сравнил игру в хоккей с написанием книги.

«Закончил раунд — закончил главу. Попраздновал немного — и идешь дальше. Сейчас у нас другой соперник, поэтому и готовимся мы тоже по-другому», — объяснил Боб.

Выходные после полуфинала, как рассказывает тренер, в лучшую сторону повлияли на дух команды. Ребята успели отдохнуть и с новыми силами готовы вступать в бой с соперником.

Боб Хартли рассказал, как «Локомотив» будет играть в финале Источник: Кристина Полевая / Городские медиа