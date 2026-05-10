Боб Хартли рассказал о планах «Локомотива» на серию с «Ак Барсом»: «Готовимся по-другому». Видео

В Ярославле 10 мая на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива». Ребята вовсю готовятся к предстоящей серии с казанским «Ак Барсом». Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 11 мая в 14:30 на ярославском льду.
Боб Хартли после тренировки рассказал о настрое «железнодорожников», а также дал прогноз на финальную битву ярославцев с «Ак Барсом».
Главный тренер отметил, что предыдущая серия полуфинала с «Авангардом» получилось очень эмоциональной и веселой.
«Во-первых, она дала нам участие в финале. Но также она дала нам новый заряд. Я надеюсь, парни будут готовы к решающим матчам», — рассказал главный тренер.
Хартли отметил, что «Ак Барс» — достаточно сильная и опытная команда, которую будет не так-то просто обыграть.
«У них есть игроки большого размера, и на самом деле сложно иногда проникать к воротам», — отметил тренер «железнодорожников».
Мы будем играть в том же стиле. Мы знаем, что делать.
Каждый раунд, по словам Хартли, это отдельная история. Тренер сравнил игру в хоккей с написанием книги.
«Закончил раунд — закончил главу. Попраздновал немного — и идешь дальше. Сейчас у нас другой соперник, поэтому и готовимся мы тоже по-другому», — объяснил Боб.
Выходные после полуфинала, как рассказывает тренер, в лучшую сторону повлияли на дух команды. Ребята успели отдохнуть и с новыми силами готовы вступать в бой с соперником.
Кстати, ранее мы публиковали прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина.