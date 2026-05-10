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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Боб Хартли рассказал о планах «Локомотива» на серию с «Ак Барсом»: «Готовимся по-другому». Видео

Боб Хартли рассказал о планах «Локомотива» на серию с «Ак Барсом»: «Готовимся по-другому». Видео

Главный тренер ярославцев дал прогноз на финал

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Хартли рассказал о планах «Локомотива» на финальную серию | Источник: Александр Куренной / 76.RUХартли рассказал о планах «Локомотива» на финальную серию | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хартли рассказал о планах «Локомотива» на финальную серию

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 10 мая на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива». Ребята вовсю готовятся к предстоящей серии с казанским «Ак Барсом». Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 11 мая в 14:30 на ярославском льду.

Боб Хартли после тренировки рассказал о настрое «железнодорожников», а также дал прогноз на финальную битву ярославцев с «Ак Барсом».

Главный тренер отметил, что предыдущая серия полуфинала с «Авангардом» получилось очень эмоциональной и веселой.

«Во-первых, она дала нам участие в финале. Но также она дала нам новый заряд. Я надеюсь, парни будут готовы к решающим матчам», — рассказал главный тренер.

Хартли отметил, что «Ак Барс» — достаточно сильная и опытная команда, которую будет не так-то просто обыграть.

«У них есть игроки большого размера, и на самом деле сложно иногда проникать к воротам», — отметил тренер «железнодорожников».

<p>Боб Хартли</p><p>Боб Хартли</p>

Мы будем играть в том же стиле. Мы знаем, что делать.

Боб Хартли

главный тренер «Локомотива»

Каждый раунд, по словам Хартли, это отдельная история. Тренер сравнил игру в хоккей с написанием книги.

«Закончил раунд — закончил главу. Попраздновал немного — и идешь дальше. Сейчас у нас другой соперник, поэтому и готовимся мы тоже по-другому», — объяснил Боб.

Выходные после полуфинала, как рассказывает тренер, в лучшую сторону повлияли на дух команды. Ребята успели отдохнуть и с новыми силами готовы вступать в бой с соперником.

Боб Хартли рассказал, как «Локомотив» будет играть в финале

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

Кстати, ранее мы публиковали прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс Боб Хартли
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Комментарии
5
Гость
10 мая, 19:36
Да уж Боби 😂сирия с Авангардом действительно получилась очень весёлой...Фонбет порулил тут знатно конечно💯 И после веселухи 🤣с двумя шайбами за 13 секунд в 6 матче всё все поняли. И на Авангард в 7 матче никто не поставил. Кроме круглых идиотов конечно...
Гость
10 мая, 17:32
Мы победим!
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Гость
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