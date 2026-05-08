У какой команды больше шансов на победу? Прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Ак Барс» сразятся в финальной серии игр за Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

11 мая в Ярославле пройде т первая игра (6+) финальной серии плей-офф КХЛ. На льду встретятся две сильные команды: «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Редакция 76.RU узнала прогноз бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева.

«Хороший будет финал. Соперники достойны друг друга. Какой хоккей они покажут — увидим. „Ак Барс“ выглядит мощно. Для меня он предпочтительней, хотя „Локомотив“ — характерная команда», — рассказал Владимир Плющев.

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту молодежного чемпионата мира в 2002 году.

Расписание матчей финала Кубка Гагарина Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Уже известно расписание игр на финал КХЛ. Матчи пройдут:

11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

Если потребуется, соперникам придется сразиться на льду в дополнительные дни:

19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

Напомним, в полуфинале «Локомотив» играл с «Авангардом». «Железнодорожники» выбили омскую команду из розыгрыша Кубка Гагарина со счетом в серии 4:3. В предыдущие два года также при встречах с ярославцами омичи выбывали из плей-офф КХЛ.