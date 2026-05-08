НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 751мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Тренировка «Локомотива»
Военного насмерть придавило деревом
Главные заявления губернатора
Гид подготовки к учебному году
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Места в 10 классы
Как пройти шоферскую комиссию
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Эксперт У какой команды больше шансов на победу? Прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина

У какой команды больше шансов на победу? Прогноз эксперта на финал Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной оценил силы «Локомотива» и «Ак Барса»

3 991
«Локомотив» и «Ак Барс» сразятся в финальной серии игр за Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» и «Ак Барс» сразятся в финальной серии игр за Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» и «Ак Барс» сразятся в финальной серии игр за Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

11 мая в Ярославле пройде т первая игра (6+) финальной серии плей-офф КХЛ. На льду встретятся две сильные команды: «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Редакция 76.RU узнала прогноз бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева.

«Хороший будет финал. Соперники достойны друг друга. Какой хоккей они покажут — увидим. „Ак Барс“ выглядит мощно. Для меня он предпочтительней, хотя „Локомотив“ — характерная команда», — рассказал Владимир Плющев.

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту молодежного чемпионата мира в 2002 году.

Расписание матчей финала Кубка Гагарина | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыРасписание матчей финала Кубка Гагарина | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Расписание матчей финала Кубка Гагарина

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Уже известно расписание игр на финал КХЛ. Матчи пройдут:

  • 11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

  • 17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

Если потребуется, соперникам придется сразиться на льду в дополнительные дни:

  • 19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

  • 23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

Напомним, в полуфинале «Локомотив» играл с «Авангардом». «Железнодорожники» выбили омскую команду из розыгрыша Кубка Гагарина со счетом в серии 4:3. В предыдущие два года также при встречах с ярославцами омичи выбывали из плей-офф КХЛ.

Где вы следите за играми «Локомотива»?

На арене
Дома
В фан-зоне
На сайте и в соцсетях 76.RU
Не смотрю матчи, слежу только за счетом
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 мая, 18:51
Да успокойтесь уже с хоккем вашим! Время покажет,что к чему! Чего там с НПЗ ???
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем