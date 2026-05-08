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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 За билетами на финальные игры «Локомотива» выстроилась дикая очередь. Сколько они стоят

За билетами на финальные игры «Локомотива» выстроилась дикая очередь. Сколько они стоят

Не всем болельщикам удастся посмотреть матчи на арене

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Сколько стоят билеты на финальные игры серии плей-офф КХЛ в Ярославле | Источник: Максим Цирулев / 76.RUСколько стоят билеты на финальные игры серии плей-офф КХЛ в Ярославле | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Сколько стоят билеты на финальные игры серии плей-офф КХЛ в Ярославле

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Хоккейные болельщики выстроились в многотысячную очередь за билетами на финальную серию (6+) игр плей-офф КХЛ. На льду встретятся «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Первые два матча (6+) пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая.

В 11:00 8 мая открыли продажу билетов. За считаные минуты на сайте «Локомотива» онлайн-очередь превысила 11 тысяч человек. Судя по всему, попасть на матч смогут не все желающие, так как вместимость «Арены-2000», где пройдет игра, 8905 человек.

«Пожалуйста, будьте внимательны! У вас будет всего пять минут на переход к покупке и десять минут на саму покупку билета. <…> В случае если вы не подтвердите переход к покупке, вы будете возвращены в конец очереди», — уточняется на сайте «Локомотива».

Огромная онлайн-очередь выстроилась за покупкой билетов на «Локомотив» | Источник: ХК «Локомотив»Огромная онлайн-очередь выстроилась за покупкой билетов на «Локомотив» | Источник: ХК «Локомотив»

Огромная онлайн-очередь выстроилась за покупкой билетов на «Локомотив»

Источник:

ХК «Локомотив»

Стоимость билетов на первые две игры финальной серии (6+), которые пройдут в Ярославле, варьируется от 2400 до 5500 рублей в зависимости от категории мест.

Самыми дорогими будут места на клубной трибуне — от 5150 до 5500 рублей. Это центральная зона арены рядом со скамейками игроков, откуда открывается хороший обзор на лед.

Билеты первой категории, расположенные в центральных секторах, откуда обычно ведутся телевизионные трансляции, стоят 4200 рублей. Чем дальше кресла от центра площадки и хуже обзор, тем ниже цена билета.

Место в ресторанной зоне обойдется болельщикам в 3400 рублей, а билет в гостевом секторе — в 2500 рублей.

А вы где будете смотреть первые две игры «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ?

Дома
На арене
В фан-зоне в городе
Буду следить за игрой в соцсетях 76.RU
Еще не знаю
Не буду смотреть игру
Напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс
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Комментарии
25
Гость
9 мая, 07:35
Интересно.А "авангард" то улетел?Аэропорт закрыт .
Гость
8 мая, 14:10
Было бы из-за чего страдать.
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Гость
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