За билетами на финальные игры «Локомотива» выстроилась дикая очередь. Сколько они стоят

Сколько стоят билеты на финальные игры серии плей-офф КХЛ в Ярославле Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Хоккейные болельщики выстроились в многотысячную очередь за билетами на финальную серию (6+) игр плей-офф КХЛ. На льду встретятся «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Первые два матча (6+) пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая.

В 11:00 8 мая открыли продажу билетов. За считаные минуты на сайте «Локомотива» онлайн-очередь превысила 11 тысяч человек. Судя по всему, попасть на матч смогут не все желающие, так как вместимость «Арены-2000», где пройдет игра, 8905 человек.

«Пожалуйста, будьте внимательны! У вас будет всего пять минут на переход к покупке и десять минут на саму покупку билета. <…> В случае если вы не подтвердите переход к покупке, вы будете возвращены в конец очереди», — уточняется на сайте «Локомотива».

Огромная онлайн-очередь выстроилась за покупкой билетов на «Локомотив» Источник: ХК «Локомотив»

Стоимость билетов на первые две игры финальной серии (6+), которые пройдут в Ярославле, варьируется от 2400 до 5500 рублей в зависимости от категории мест.

Самыми дорогими будут места на клубной трибуне — от 5150 до 5500 рублей. Это центральная зона арены рядом со скамейками игроков, откуда открывается хороший обзор на лед.

Билеты первой категории, расположенные в центральных секторах, откуда обычно ведутся телевизионные трансляции, стоят 4200 рублей. Чем дальше кресла от центра площадки и хуже обзор, тем ниже цена билета.

Место в ресторанной зоне обойдется болельщикам в 3400 рублей, а билет в гостевом секторе — в 2500 рублей.