Когда «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом»: расписание финальной серии КХЛ

В континентальной хоккейной лиге опубликовали расписание игр финала плей-офф. Ярославский ХК «Локомотив» 6 мая обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, обеспечив себе выход в финал. Теперь железнодорожникам предстоит побороться за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом».
В КХЛ рассказали, что седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» стал самым продолжительным в истории седьмых матчей и продлился 88 минут и 31 секунду.
Матчи финала КХЛ пройдут в следующие даты:
11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);
13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);
15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);
17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).
Если потребуется, соперникам придется сразиться на льду в дополнительные дни:
19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);
21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);
23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).
В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014, рассказали в Континентальной хоккейной лиге.
Мы публиковали большой фоторепортаж о том, как Ярославль болел за «Локомотив»: эмоции пришедших в фан-зоны зашкаливали.