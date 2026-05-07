Когда «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом»: расписание финальной серии КХЛ

Появилось расписание игр «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале КХЛ Источник: Александр Куренной / 76.RU

В континентальной хоккейной лиге опубликовали расписание игр финала плей-офф. Ярославский ХК «Локомотив» 6 мая обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, обеспечив себе выход в финал. Теперь железнодорожникам предстоит побороться за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом».

В КХЛ рассказали, что седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» стал самым продолжительным в истории седьмых матчей и продлился 88 минут и 31 секунду.

Матчи финала КХЛ пройдут в следующие даты:

11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

Если потребуется, соперникам придется сразиться на льду в дополнительные дни:

19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

Когда пройдут игры финальной серии «Локомотива» с «Ак Барсом» Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014, рассказали в Континентальной хоккейной лиге.