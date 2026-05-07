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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Когда «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом»: расписание финальной серии КХЛ

Когда «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом»: расписание финальной серии КХЛ

Публикуем список дат в удобной карточке

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Появилось расписание игр «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале КХЛ | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоявилось расписание игр «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале КХЛ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Появилось расписание игр «Локомотива» с «Ак Барсом» в финале КХЛ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В континентальной хоккейной лиге опубликовали расписание игр финала плей-офф. Ярославский ХК «Локомотив» 6 мая обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3, обеспечив себе выход в финал. Теперь железнодорожникам предстоит побороться за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом».

В КХЛ рассказали, что седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» стал самым продолжительным в истории седьмых матчей и продлился 88 минут и 31 секунду.

Матчи финала КХЛ пройдут в следующие даты:

  • 11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

  • 17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

Если потребуется, соперникам придется сразиться на льду в дополнительные дни:

  • 19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

  • 23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

Когда пройдут игры финальной серии «Локомотива» с «Ак Барсом» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыКогда пройдут игры финальной серии «Локомотива» с «Ак Барсом» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Когда пройдут игры финальной серии «Локомотива» с «Ак Барсом»

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские порталы

В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014, рассказали в Континентальной хоккейной лиге.

Мы публиковали большой фоторепортаж о том, как Ярославль болел за «Локомотив»: эмоции пришедших в фан-зоны зашкаливали.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс КХЛ Финал Кубок Гагарина Расписание матчей
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Комментарии
4
Гость
7 мая, 13:31
Ангелы на небе нам помогают.
Гость
7 мая, 13:21
Будто и дело. Они - чужие, на бобах сидят. Никто не сложит и не споёт про них песню: "Команда молодости нашей..."
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Гость
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