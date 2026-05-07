Хоккеисты «Авангарда» не могут улететь из Ярославля: почему

Хоккеисты «Авангарда» задержались в Ярославле из-за ограничения полетов в аэропорту Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Хоккеисты «Авангарда» не могут улететь из Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе омского клуба.

Дело в том, что ярославский аэропорт в Туношне закрыли для полетов 7 мая в 02:13. Ограничения ввели для обеспечения безопасности.

«Когда „ястребы“ отправятся в Омск — мы сразу сообщим, и зовем всех встретить их дома, в нашем аэропорту, чтобы показать: мы все — одна большая семья. Берите с собой атрибутику и всю вашу любовь к хоккею», — написала пресс-служба омского клуба.

Напомним, что «Авангард» приезжал в Ярославль на последний матч в серии полуфинала КХЛ, который состоялся 6 мая. «Локомотив» вырвал победу у омской команды со счетом 4:3.

Битва между командами стала самой продолжительной в истории седьмых матчей, матч длился 88 минут и 31 секунду.

«Прошлый рекорд 86:31 был установлен в прошлогодней серии этих команд», — уточнили в КХЛ.

В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014, рассказали в Континентальной хоккейной лиге.

В этом тексте мы разбирали, как ярославцы вырвали победу и что об этом думают сами хоккеисты.