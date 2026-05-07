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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Они выходили умирать на льду»: как «Локомотив» вырвался в финал Кубка Гагарина. Разбор

«Они выходили умирать на льду»: как «Локомотив» вырвался в финал Кубка Гагарина. Разбор

За счет чего ярославцам удалось перевернуть ход полуфинала

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Содержание
Ярославль снова в финале Кубка Гагарина | Источник: Максим Цирулев / 76.RU Ярославль снова в финале Кубка Гагарина | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославль снова в финале Кубка Гагарина

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Ярославль второй день охмелен победой хоккеистов «Локомотива» над омским «Авангардом». Полуфинальная серия завершилась 6 мая около полуночи, как и год назад, седьмая встреча в противостоянии ушла за пределы основного времени, дойдя до второго овертайма. О невероятной развязке серии и мнения и игроков о ней — в материале 76.ru.

«Тяжело с ними играть»

Ярославская команда начала стартовый отрезок матча очень лихо. Спустя несколько десятков секунд первую шайбу в матче забросил Никита Кирьянов. Трибуны «Арены-2000» моментально завелись и стали поддерживать свою команду еще яростнее. Омичи не сдюжили, начав сразу искать моменты у ворот Исаева. До перерыва это получилось сделать у форварда «Авангарда» Александра Волкова, подстроившегося под отскок от вратаря соперника. Омск продолжал владеть инициативой все оставшееся время периода.

«На протяжении трех лет серии с Омском — это за пределом фантастики. Две крутые команды. Все три года просто невероятные, тяжело с ними играть. Очень хорошая команда», — рассказал уже после игры форвард «Локомотива» Максим Березкин.

Битва шайб

Второй период начался с атак ярославцев. При ближней лавке хозяевам было удобно запирать омичей в зоне и быстро менять свою пятерку игроков. Отличную возможность для гола имел Егор Сурин, но голкипер омичей Серебряков в очередной раз сыграл надежно. Спустя несколько минут при попытке заехать в зону соперника тот же Сурин в неподходящий момент упал.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов быстро совершил перехват, убежал в атаку и метким броском поразил ворота ярославцев. Во второй половине матча при суматохе у ворот хозяев Джозеф Чеккони смог подкараулить отскок и с острого угла американский защитник Омска забросил шайбу в ворота. «Локомотив» снова вынужден был отыгрывать две шайбы. До перерыва у ярославцев получилось сократить преимущество гостей до минимума. Из убойной позиции нападающий Максим Шалунов свои хлестким броском отправил шайбу в сетку ворот гостей.

На конец второго периода счет был 2:3.

«Они выходили умирать на льду»

В заключительном периоде основного времени Ярославль бросился в атаку, создавая один момент за другим. Под таким натиском «Авангард» полностью закрылся и думал только об обороне. Свой момент, чтобы забить и сравнять счет, действующий чемпион нашел за восемь минут до конца встречи. Егор Сурин с неудобной руки отправил шайбу в ворота Серебрякова.

«Три поражения с „плюс два“? Играли против очень мастеровитой команды. „Локомотив“ знал, что он на грани вылета.

<p>Никита Серебряков</p><p>Никита Серебряков</p>

Мы были в этой ситуации в том году. Понимали, что они выходили умирать на льду

Никита Серебряков

Вратарь ХК «Авангард»

Игра перешла в дополнительное время, где исход всей серии и целого сезона для команд должен был решить один лишь точный бросок. Первый овертайм прошел без заброшенной шайбы, а во втором «Локомотив» убежал в атаку, и ярославский нападающий Максим Березкин своим броском завершил эту семиматчевую серию. Весь Ярославль ликовал от выхода в третий для клуба подряд финал Кубка Гагарина.

Финальный гол в серии с «Авангардом»

Источник:

1/2 финала / 6 мая 2026 / Матч № 70, КХЛ / video.khl.ru

После матча автор победной шайбы поделился эмоциями от момента.

<p>Максим Березкин</p><p>Максим Березкин</p>

Я на протяжении двух овертаймов себе в голове говорил, что забью, так и получилось. Это шок! У меня просто слезы на глазах были. Болельщики сумасшедшие. Безумие!

Максим Березкин

Нападающий ХК «Локомотив»

«Форвард „Локомотива“ Артур Каюмов высказался о восстановлении после семиматчевой серии.

<p>Артур Каюмов</p><p>Артур Каюмов</p>

Отдохнем один день, подготовимся как следует и снова в бой

Артур Каюмов

Форвард ХК «Локомотив»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев после встречи смог подобрать слова для журналистов.

«Не могу передать эти эмоции, насколько больно и неприятно сейчас, когда мы проиграли, но в моменте мы отдали всё. Даже не было сил, чтобы ехать на смену», — ответил Пономарев.

В финале Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Встречи пройдут 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* — если понадобится.

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Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
ХК Локомотив Кубок Гагарина
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Комментарии
6
Гость
7 мая, 17:47
Ой, да ладно. За премию побольше они выходят "биться". Никаких "умирать", только деньги.
Гость
7 мая, 16:54
,как говорится - повезло.
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Гость
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