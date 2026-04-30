Возьмет ли «Авангард» реванш у «Локомотива» — что говорит эксперт

Что эксперты думают об исходе четвертого матча серии «Локомотив» — «Авангард» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

30 апреля на льду «G-Drive Арены» в Омске начнется четвертый матч полуфинальной серии плей-офф между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «ястребов». Напомним, команды играют до четырех побед.

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд дал нашим коллегам из NGS55.RU прогноз на предстоящую игру. По его словам, обе команды равные, поэтому шансы одержать победу одинаковые. При этом он отметил, что выиграет тот, кто лучше будет готов.

«Равные команды абсолютно. Кто лучше готов будет, тот и выиграет. От нюансов будет зависеть: ошибется вратарь, допустим, или удалится кто-нибудь также на 5 минут, как в прошлой игре», — рассказал Вайсфельд.

Посмотреть, как прошел прошлый матч в Омске, вы можете в нашем фоторепортаже. Там увидите грустного главного тренера Ги Буше и мощную поддержку болельщиков. Все новости о хоккее — в нашем сюжете.