НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Эксклюзив Возьмет ли «Авангард» реванш у «Локомотива» — что говорит эксперт

Возьмет ли «Авангард» реванш у «Локомотива» — что говорит эксперт

Команды встретятся в четвертом матче полуфинальной серии

2 150
Что эксперты думают об исходе четвертого матча серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Что эксперты думают об исходе четвертого матча серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Что эксперты думают об исходе четвертого матча серии «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

30 апреля на льду «G-Drive Арены» в Омске начнется четвертый матч полуфинальной серии плей-офф между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «ястребов». Напомним, команды играют до четырех побед.

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд дал нашим коллегам из NGS55.RU прогноз на предстоящую игру. По его словам, обе команды равные, поэтому шансы одержать победу одинаковые. При этом он отметил, что выиграет тот, кто лучше будет готов.

«Равные команды абсолютно. Кто лучше готов будет, тот и выиграет. От нюансов будет зависеть: ошибется вратарь, допустим, или удалится кто-нибудь также на 5 минут, как в прошлой игре», — рассказал Вайсфельд.

Посмотреть, как прошел прошлый матч в Омске, вы можете в нашем фоторепортаже. Там увидите грустного главного тренера Ги Буше и мощную поддержку болельщиков. Все новости о хоккее — в нашем сюжете.

Как думаете, кто выиграет в матче?

Самый лучший коллектив — это наш «Локомотив»!
Конечно, «Авангард»!
Не люблю хоккей
Мне все равно
Соглашусь с экспертом
Ответ напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Плей-офф КХЛ ХК Локомотив ХК Авангард Хоккей Прогноз эксперта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 апреля, 17:24
.Депутатов будут искать по ночам и выходным — что еще хотят разрешить приставам.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем