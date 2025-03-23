Судьбу определил подарок деда: как главный тренер ярославского «Локомотива» взбирался к славе

Игорь Никитин прошел долгий путь от рядового хоккеиста, до главного тренера «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ХК «Усть-Каменогорск», ХК «Авангард», ХК ЦСКА











23 марта день рождения отмечает главный наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин. В честь праздника мы решили вспомнить историю карьерного взлета любимого ярославского тренера.

Ярославский клуб подписал контракт с Никитиным после его увольнения из ЦСКА. Москвичи под руководством Никитина упустили победу в финале плей-офф. В ярославский клуб тренер пришел в 2021 году. До его прихода ситуация «Локомотива» в лиге была шаткой.

Игорю Никитину и хоккеистам «Локомотива» предстояли притирка, взлеты и падения. И главное — колоссальные изменения.

Первую клюшку вырезали из вишни

До того как стать чутким наставником, известным далеко за пределами Ярославля, Никитин прошел долгий путь: перебрался из Казахстана в Россию, развивал игровую карьеру, нашел жену и воспитал четверых детей. Он родился 23 марта в 1973 году в городе Усть-Каменогорске и уже в детстве начал интересоваться хоккеем, этот вид спорта в то время был популярен среди местных.

Маленького Игоря Никитина в его увлечении спортом поддерживали родные. Дедушка своими руками даже вырезал хоккейную клюшку из вишневого дерева.

— Как и все мальчишки в то время, он играл и занимался многими видами спорта, а подарок от деда лишь помог с окончательным выбором. Так и пришел в хоккей, — процитировали для 76.RU Игоря Никитина в пресс-службе «Локомотива».

Игорь Никитин участвовал в чемпионате СССР Источник: «Хоккей Усть-Каменогорска» / vk.com

Карьерный кульбит

Покорять вершины хоккея Игорь Никитин начал в родном Усть-Каменогорске в Казахстане. В местном «Торпедо» он играл четыре года, пока не привлек внимание тольяттинской «Лады».

Он учился очень хорошо. Всегда был вдумчивым и верным товарищем. Игорь всегда был правильный и никогда не подводил. Алексей Трощинский Играл в одной команде с Игорем Никитиным в Усть-Каменогорске, сейчас работает тренером в ЦСКА

Клуб сделал предложение, и хоккеист перебрался из Казахстана в Россию. В «Ладу» Игорь Никитин пришел в 1994 году. Его друг вспоминает, что переход в другой клуб был нервным:

— Нас в ЦСКА вместе звали, но у Игоря была травма. Сказали, что не будут его брать, я обиделся (не пошел в команду без Никитина, — Прим. Ред.). Поехал в «Динамо», а Игорь в Тольятти уехал, — рассказал 76.RU воспитанник усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Трощинский, который теперь является тренером ЦСКА.

Игорь Никитин играл на позиции защитника Источник: Пресс-служба ХК «Авангард», ХК «Авангард»











За два года игры в клубе Никитин успел завоевать доверие команды и получил капитанскую повязку. Однако он понимал, что нужно двигаться дальше. В 1997 году Никитин играл за «Нефтехимик».

— Период выступлений за тольяттинский клуб оказался весьма удачным, но совместно с тренерским штабом понял, что дальше нужно двигаться в другом направлении. Так, транзитом через «Нефетехимик» из Нижнекамска, оказался в омском «Авангарде», — процитировали Игоря Никитина представители пресс-службы ХК «Локомотив».

В раздевалке называли «Царем»

В «Авангард» Никитин пришел в 24 года. Провел в клубе девять лет — с 1997 по 2006, за это время сыграл 389 игр и заработал там 41 очко, команда стала бронзовым призёром Континентального Кубка. В составе «Авангарда» Никитин стал чемпионом России в 2004 году.

Мы пришли с ним одновременно, в 1997 году. Он играл в основном составе омского «Авангарда». Стабильный игрок защитного плана. Игрок, который выполнял свои функции Дмитрий Затонский Играл в «Авангарде» с 1997 по 2006 вместе с Игорем Никитиным.

— Мы мало вместе побыли в команде. Это был основной защитник, на которого можно было опереться. Ну и по жизни он был всегда умный, рассудительный, — поделился хоккеист Юрий Кузнецов, который знал Никитина как соперника на льду.

В нулевые, во время игры за «Авангард», к Игорю Никитину прилипло прозвище — «Царь». Бывшие коллеги подтвердили этот факт, но никто уже не может достоверно вспомнить, откуда оно пошло.

Когда он играл, он сам себя готовил, он знал, что и как делать Алексей Трощинский Играл в одной команде с Игорем Никитиным в Усть-Каменогорске, сейчас работает тренером в ЦСКА

— Он был не совсем спокойным хоккеистом. Игорь был таким до поры до времени. Он не боялся и бился, когда это надо, — рассказал бывший хоккеист «Авангарда» Дмитрий Затонский, который застал Игоря Никитина и играл с ним с 1997 по 2006 год.

Однако все поменялось в нулевые. Никитин получил травму спины, которая тревожила его и не давала выкладываться на максимум.

— Списывать все на одну лишь травму было бы неправильно. Да, беспокоили боли в спине, но самое главное в том, что нужно было по максимуму приносить пользу команде, а свой максимум показывать было уже сложно, — процитировали Игоря Никитина в пресс-службе «Локомотива» для 76.RU.

Трезвый взгляд на происходящее помог Никитину подготовить почву: он поступил в Высшую школу тренеров в Омске. В это же время перешел играть за «Сибирь». Уже через два сезона стало понятно: игровую карьеру надо завершать.

Если не можешь на сто процентов из-за травмы работать, то не работаешь. Это у нас с детства заложено. Алексей Трощинский Играл в одной команде с Игорем Никитиным в Усть-Каменогорске, сейчас работает тренером в ЦСКА

Подхватил команду в кризис

В 2008 году Никитину поступило предложение стать помощником главного тренера «Авангарда» Сергея Герсонского. В начале сезона команда с треском провалила большинство игр. Предыдущего тренера сняли, Никитина с приставкой врио назначили руководить процессом.

«Как был дисциплинированным, тихим, спокойным, рассудительным и умным игроком, так он в принципе себя и показал в качестве тренера», — сообщил бывший хоккеист «Авангарда» Юрий Кузнецов, который провел с Никитиным один год в команде.

Под руководством Никитина «Авангард» одержал победу в нескольких матчах подряд. Однако клуб скоро нашел нового главного тренера — Уэйна Флеминга. Он, правда, подал в отставку незадолго до окончания чемпионата 2009 года. Никитин вывел команду в плей-офф, но не провел дальше второго раунда.

Игорь Никитин стал тренером «Авангарда» Источник: Пресс-служба ХК «Авангард», ХК «Авангард»











— С теплотой вспоминаю это время. Игорь всегда был требовательный, и к команде тоже. Играли честно, что могли ребята, то и выдавали, и дисциплина была. Там, где он работал, всегда был порядок, — вспоминает начало тренерской работы Игоря Никитина тренер ЦСКА Алексей Трощинский.

Уволен весь тренерский штаб

В сезоне 2009/2010 Игорь Никитин официально стал главным тренером «Авангарда». Низкие показатели команды сначала вынудили клуб устроить перестановки в тренерском составе. Потом, в 2011 году, и вовсе уволить всех, кто был причастен к тренерской работе.

Долго без дела Никитин не пробыл: в июле 2011 года он вошел в тренерский штаб сборной России. В 2012 и 2014 году Россия выигрывала чемпионат мира, а в 2018 году — Олимпийские игры, тогда сборную возглавил Олег Знарок.

2013 год стал стартом начало работы Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова. Сначала они вместе работали в «Сибири», а потом в ЦСКА. В 2017 году Никитин перешел с должности ассистента на пост главного тренера ЦСКА, сменив Квартального.

ЦСКА под руководством Игоря Никитина проиграл в финале плей-офф Источник: Финал Кубка Гагарина 2021. Матч № 1. ЦСКА — «Авангард» (6+) / YouTube «Pro Авангард»











Под управлением Никитина в 2017 году в первый сезон ЦСКА дошел до финала плей-офф, но уступил там «Ак Барсу». В 2019-ом ЦСКА обыграл омский «Авангард» и получил Кубок Гагарина. После этого Никитин был признан лучшим тренером КХЛ.

Однако в 2021 году ЦСКА проиграл в финале тому же омскому «Авангарду». После поражения Игорь Никитин был уволен.

Устроил встряску в ярославском клубе

В том же 2021 году Никитин подписал контракт с «Локомотивом» и возглавил его 25 сентября. До этого команда под руководством Андрея Скабелки начала сезон провально. Первые матчи «Локомотив» проигрывал, команде нужны были перемены.

Сейчас Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В первый год совместной работы Никитина и «Локомотива» команда заняла шестое место на Западе, и 12-ое в плей-офф. Во второй — третье место на Западе, пятое в плей-офф. Третий — третье место на Западе, второе в плей-офф.

Игорь Никитин вывел «Локомотив» в финал плей-офф впервые с 2009 года. Проигрыш в финале плей-офф в сезоне 23/24 стал толчком к преобразованию системы игры. И вот в сезоне 2024/2025 «Локомотив» занял первое место в Регулярном Чемпионате КХЛ. Команда стала обладателем Кубка Континента им. Тихонова.