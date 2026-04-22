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Спорт Фоторепортаж Летали по льду: 15 кадров с тренировки «Локомотива» накануне серии с «Авангардом»

Летали по льду: 15 кадров с тренировки «Локомотива» накануне серии с «Авангардом»

Игра 24 апреля в Ярославле откроет полуфинал плей-офф КХЛ

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Как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед серией с «Авангардом»&nbsp;— фоторепортаж | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак прошла открытая тренировка «Локомотива» перед серией с «Авангардом»&nbsp;— фоторепортаж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как прошла открытая тренировка «Локомотива» перед серией с «Авангардом» — фоторепортаж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 22 апреля прошла открытая тренировка игроков «Локомотива». Сейчас парни активно готовятся к предстоящей серии с омским «Авангардом». Матч пройдет 24 апреля 2026 года в ярославской «Арене-2000» (6+). Этой игрой начнется полуфинал плей-офф КХЛ.

Мы побывали на тренировке и специально для вас сделали несколько кадров. Только прочувствуйте эту атмосферу!

Команда сосредоточена на победе в предстоящей серии с омским соперником | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоманда сосредоточена на победе в предстоящей серии с омским соперником | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Команда сосредоточена на победе в предстоящей серии с омским соперником

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первый матч состоится на домашнем льду в «Арене 2000» | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервый матч состоится на домашнем льду в «Арене 2000» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первый матч состоится на домашнем льду в «Арене 2000»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На тренировке хоккеисты сосредоточились на упражнениях | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа тренировке хоккеисты сосредоточились на упражнениях | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На тренировке хоккеисты сосредоточились на упражнениях

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Алексей Мельничук на воротах внимательно следит за шайбой | Источник: Александр Куренной / 76.RUАлексей Мельничук на воротах внимательно следит за шайбой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Алексей Мельничук на воротах внимательно следит за шайбой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игры «Локомотива» с омской командой пройдут 24, 26, 28 и 30 апреля | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгры «Локомотива» с омской командой пройдут 24, 26, 28 и 30 апреля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игры «Локомотива» с омской командой пройдут 24, 26, 28 и 30 апреля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Если потребуется, парни сразятся с «Авангардом» еще 2, 4 и 6 мая | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕсли потребуется, парни сразятся с «Авангардом» еще 2, 4 и 6 мая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Если потребуется, парни сразятся с «Авангардом» еще 2, 4 и 6 мая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дмитрий Красоткин наблюдает за отработкой элементов | Источник: Александр Куренной / 76.RUДмитрий Красоткин наблюдает за отработкой элементов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дмитрий Красоткин наблюдает за отработкой элементов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Просто посмотрите, какой настрой! | Источник: Александр Куренной / 76.RUПросто посмотрите, какой настрой! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Просто посмотрите, какой настрой!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Давайте рассмотрим наших ребят поближе! Андрей Сергеев сосредоточенно следит за игрой своей команды | Источник: Александр Куренной / 76.RUДавайте рассмотрим наших ребят поближе! Андрей Сергеев сосредоточенно следит за игрой своей команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Давайте рассмотрим наших ребят поближе! Андрей Сергеев сосредоточенно следит за игрой своей команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Максим Шалунов готовится к битве с омским нападением | Источник: Александр Куренной / 76.RUМаксим Шалунов готовится к битве с омским нападением | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Максим Шалунов готовится к битве с омским нападением

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как думаете, Артур Каюмов забросит шайбу в ворота омичей? | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак думаете, Артур Каюмов забросит шайбу в ворота омичей? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как думаете, Артур Каюмов забросит шайбу в ворота омичей?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это взгляд у Даниила Мисюля! | Источник: Александр Куренной / 76.RUВот это взгляд у Даниила Мисюля! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот это взгляд у Даниила Мисюля!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Все готовы к большой битве! Уже в эту пятницу. | Источник: Александр Куренной / 76.RUВсе готовы к большой битве! Уже в эту пятницу. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Все готовы к большой битве! Уже в эту пятницу.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пожелаем ребятам столько шайб в воротах соперника! | Источник: Александр Куренной / 76.RUПожелаем ребятам столько шайб в воротах соперника! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пожелаем ребятам столько шайб в воротах соперника!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Будете следить за игрой пары «Локомотив — Авангард»?

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Свое мнение напишу в комментариях

Ранее мы публиковали мнение хоккейного эксперта о претенденте на победу в паре «Локомотив» — «Авангард». А также рассказывали, какие планы у железнодорожников на серию с омичами.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
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Плей-офф КХЛ Тренировка ХК Локомотив
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Комментарии
1
Гость
23 апреля, 00:47
А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить».
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Гость
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