Летали по льду: 15 кадров с тренировки «Локомотива» накануне серии с «Авангардом»

В Ярославле 22 апреля прошла открытая тренировка игроков «Локомотива». Сейчас парни активно готовятся к предстоящей серии с омским «Авангардом». Матч пройдет 24 апреля 2026 года в ярославской «Арене-2000» (6+). Этой игрой начнется полуфинал плей-офф КХЛ.
Мы побывали на тренировке и специально для вас сделали несколько кадров. Только прочувствуйте эту атмосферу!
Будете следить за игрой пары «Локомотив — Авангард»?
Да!
Нет
Свое мнение напишу в комментариях
Ранее мы публиковали мнение хоккейного эксперта о претенденте на победу в паре «Локомотив» — «Авангард». А также рассказывали, какие планы у железнодорожников на серию с омичами.