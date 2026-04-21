Хоккейный эксперт определил претендента на победу в паре «Авангард» — «Локомотив»

Леонид Вайсфельд уверен, что в этом году «Авангард» выглядит лучше Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославле в пятницу, 24 апреля, стартует серия полуфинала Кубка Гагарина, в которой местный «Локомотив» сразится с «Авангардом» (6+). В прошлом году в четвертьфинале Кубка в упорной борьбе ярославцы обыграли омичей, но на этот раз фаворита в паре нет. В этом уверен хоккейный эксперт и спортивный комментатор Леонид Вайсфельд.

«Любой прогноз конечно — это гадание на кофейной гуще. Команды равные, одинаковые. И 7-й матч в серии вполне может быть. Но в этом году у „Авангарда“ шансов против „Локомотива“ больше, ситуация для вас лучше», — рассказал нашим коллегам из NGS55.RU эксперт.

Леонид Вайсфельд поедет в Ярославль, где будет комментировать первые два матча. А если серия затянется до шести встреч, то возможно, он приедет и в Омск. На G-Drive Арене пройдут третья (28 апреля) и четвертая (30 апреля) игры.

Ранее мы публиковали подробное расписание всех игр, а также мнение генерального менеджера «Авангарда» о предстоящей серии матчей.