Боб Хартли рассказал о планах на серию с «Авангардом»: «Команда похожа на нашу»

Главный тренер и игроки «Локомотива» озвучили свои ожидания от игры с омским «Авангардом» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле 22 апреля прошла открытая тренировка хоккеистов «Локомотива». Ребята во всю готовятся к предстоящему матчу с омским «Авангардом», который пройдет 24 апреля 2026 года в ярославской «Арене-2000» (6+). Этим матчем стартует полуфинал плей-офф КХЛ.

Главный тренер железнодорожников отметил, что у омичей произошло много изменений, они стали сильными конкурентами для ярославской команды.

«Очень быстрая и опытная команда, похожа на нашу. Нужно отдать омичам должное, поскольку они смогли перестроиться за короткий срок», — рассказал Боб Хартли.

У нас классная команда, у них — тоже. Ожидаю хорошую серию. Боб Хартли главный тренер ХК «Локомотив»

Тренер также выделил нападающих «Авангарда». По мнению Хартли, у омской команды хорошо отработан переход из обороны в атаку.

«Окулов — особенный игрок. Когда он играл за ЦСКА, тоже был лидером. Окулов очень опасен», — отметил главный тренер «Локомотива».

Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» с «Авангардом» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Что думают игроки

Нападающий железнодорожников Александр Полунин рассказал, что пауза между играми позволила команде отдохнуть и набраться сил.

«Нас ждет серьезная серия, мы плодотворно готовимся», — рассказал хоккеист.

На вопрос, можно ли считать омский «Авангард» самым сильным соперником плей-офф, Полунин ответил кратким: «Наверное».

Александр Полунин рассказал, чего он ждет от игры с «Авангардом» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

По мнению Байрона Фрэза, «Авангард» очень сильная команда, с которой будет тяжело играть. Серия будет активной, с большим количеством борьбы.

«В „Авангарде“ много игроков из Северной Америки, они физически развиты. Но в то же время их лидеры проводят большое количество времени на льду. Нам нужно чаще проводить силовые приёмы, играть в тело — это сделает для них серию намного тяжелее», — ответил Байрон Фрэз на вопрос 76.RU.

Байрон Фрэз высказался о предстоящей игре с «Авангардом» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Напоминаем, что первый матч полуфинала Кубка Гагарина состоится уже в эту пятницу — 24 апреля в 19:00. Игры «Локомотива» с омской командой пройдут также 26, 28 и 30 апреля. Если потребуется, парни сразятся на льду еще 2, 4 и 6 мая.