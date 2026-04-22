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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Боб Хартли рассказал о планах на серию с «Авангардом»: «Команда похожа на нашу»

Боб Хартли рассказал о планах на серию с «Авангардом»: «Команда похожа на нашу»

Первый матч полуфинала плей-офф КХЛ пройдет 24 апреля в Ярославле

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Главный тренер и игроки «Локомотива» озвучили свои ожидания от игры с омским «Авангардом» | Источник: Максим Цирулев / 76.RUГлавный тренер и игроки «Локомотива» озвучили свои ожидания от игры с омским «Авангардом» | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Главный тренер и игроки «Локомотива» озвучили свои ожидания от игры с омским «Авангардом»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле 22 апреля прошла открытая тренировка хоккеистов «Локомотива». Ребята во всю готовятся к предстоящему матчу с омским «Авангардом», который пройдет 24 апреля 2026 года в ярославской «Арене-2000» (6+). Этим матчем стартует полуфинал плей-офф КХЛ.

Главный тренер железнодорожников отметил, что у омичей произошло много изменений, они стали сильными конкурентами для ярославской команды.

«Очень быстрая и опытная команда, похожа на нашу. Нужно отдать омичам должное, поскольку они смогли перестроиться за короткий срок», — рассказал Боб Хартли.

<p>Боб Хартли</p><p>Боб Хартли</p>

У нас классная команда, у них — тоже. Ожидаю хорошую серию.

Боб Хартли

главный тренер ХК «Локомотив»

Тренер также выделил нападающих «Авангарда». По мнению Хартли, у омской команды хорошо отработан переход из обороны в атаку.

«Окулов — особенный игрок. Когда он играл за ЦСКА, тоже был лидером. Окулов очень опасен», — отметил главный тренер «Локомотива».

Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» с «Авангардом»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Что думают игроки

Нападающий железнодорожников Александр Полунин рассказал, что пауза между играми позволила команде отдохнуть и набраться сил.

«Нас ждет серьезная серия, мы плодотворно готовимся», — рассказал хоккеист.

На вопрос, можно ли считать омский «Авангард» самым сильным соперником плей-офф, Полунин ответил кратким: «Наверное».

Александр Полунин рассказал, чего он ждет от игры с «Авангардом»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

По мнению Байрона Фрэза, «Авангард» очень сильная команда, с которой будет тяжело играть. Серия будет активной, с большим количеством борьбы.

«В „Авангарде“ много игроков из Северной Америки, они физически развиты. Но в то же время их лидеры проводят большое количество времени на льду. Нам нужно чаще проводить силовые приёмы, играть в тело — это сделает для них серию намного тяжелее», — ответил Байрон Фрэз на вопрос 76.RU.

Байрон Фрэз высказался о предстоящей игре с «Авангардом»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Напоминаем, что первый матч полуфинала Кубка Гагарина состоится уже в эту пятницу — 24 апреля в 19:00. Игры «Локомотива» с омской командой пройдут также 26, 28 и 30 апреля. Если потребуется, парни сразятся на льду еще 2, 4 и 6 мая.

Ранее мы публиковали мнение хоккейного эксперта о претенденте на победу в паре «Локомотив» — «Авангард».

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Максим Цирулев
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Комментарии
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Гость
22 апреля, 18:37
Нет ничего проще! Акулова в аут, остальным в бубен, и мы снова Чемпионы!🤣🤣🤣
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Гость
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