Самые яркие красотки Олимпиады-2026: ради них точно стоит следить за соревнованиями

Рассказываем про самых ярких красоток предстоящей Олимпиады Источник: adeliya_petrosian, mikaelashiffrin, eileengu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 6 по 22 февраля в Италии проходят зимние Олимпийские игры. За это время разыграют 116 комплектов наград.

Всё это время спортсмены будут в центре внимания миллионов зрителей. В этом материале рассказываем про самых ярких участниц Олимпиады.

Аделия начала заниматься фигурным катанием в четыре года Источник: adeliya_petrosian / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Аделия Петросян — 18-летняя российская фигуристка из Москвы. Она начала заниматься катанием в четыре года. В юности тренировалась сначала у Ирины Страховой, а затем перешла в группу к Этери Тутберидзе.

Девушка считается одной из самых влиятельных спортсменок России Источник: adeliya_petrosian / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Аделия быстро прогрессировала и уже в 14 лет стала известна тем, что впервые среди женщин исполнила два четверных риттбергера в одной произвольной программе — это прыжки, которые редко выполняют даже мужчины-одиночники.



На Олимпиаде в Италии российская спортсменка будет выступать под нейтральным флагом.

Красотка со стальным характером

У Линдси Вонн стальной характер Источник: Emily Shur / lindseyvonn.com

Линдси Вонн 41 год, она является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории США: 82 победы на этапах Кубка мира, олимпийское золото Ванкувера-2010 и четыре общих Кубка мира. Она начала кататься на лыжах в два года в родной Миннесоте. За время карьеры стала символом не только спортивного мастерства, но и невероятной стойкости. Вонн перенесла более 10 переломов и 14 операций, неоднократно возвращаясь на трассу через боль: например, после тяжелого падения на Олимпиаде в Турине она стартовала уже через два дня после травмы, а после разрыва связок в 2013 году вернулась к соревнованиям в 2015-м.

Вонн — одна из самых титулованных горнолыжниц Америки Источник: Erich Spiess / lindseyvonn.com

Завершив карьеру в 34 года в 2019 году, Вонн не ушла из публичного пространства. Она основала благотворительный фонд, поддерживающий девочек и молодых спортсменок, выпустила книгу о здоровом отношении к телу и сняла документальный фильм о финальном сезоне карьеры. Однако в 2024 году Вонн вернулась в большой спорт.

Поставила абсолютный рекорд

У спортсменки рекордное число наград Источник: mikaelashiffrin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американской горнолыжнице Микаэле Шифрин 30 лет. Уже к 28 годам она побила легендарный рекорд шведа Ингемара Стэнмарка, одержав 87-ю победу на этапах Кубка мира. Достижение Стэнмарка (86 побед), продержавшееся более 30 лет, пало в сезоне, когда Шифрин вернулась на пик формы после тяжелого периода. Сначала она обогнала рекорд Линдси Вон, а затем и абсолютный рекорд Стэнмарка.

В 2024 году Шифрин объявила о помолвке с норвежским горнолыжником Александром Омодтом Кильде Источник: mikaelashiffrin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Путь к этому успеху омрачила личная трагедия: в 2020 году погиб ее отец Джеф Шифрин, который привел Микаэлу в горные лыжи. Вскоре умерла и бабушка спортсменки. Пережив нервный срыв и депрессию, Шифрин провалила выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако в новом сезоне она вновь продемонстрировала выдающуюся стабильность. В отличие от Стэнмарка, побеждавшего только в технических дисциплинах, Шифрин — универсал: ее победы распределены между слаломом (53), гигантским слаломом (20), супергигантом, скоростным спуском и другими видами.

Несколько раз представляла Белоруссию

Марина Зуева несколько раз представляла Белоруссию на Олимпийских играх Источник: marinazueva__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

33-летняя конькобежка Марина Зуева родом из Минска, где появилась на свет 20 марта 1992 года. Спортсменка представляла Белоруссию на двух Олимпийских играх — в 2018 и 2022 годах. Лучшее олимпийское достижение — шестая позиция в масс-старте на Играх в Пхёнчхане.

В последние годы спортсменка тренируется в Китае Источник: marinazueva__ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В юношеские годы Зуева параллельно занималась не только конькобежным спортом, но и велоспортом. Последние два сезона тренируется в Китае под руководством бывшего главного тренера сборной Белоруссии Сергея Минина. На предстоящей Олимпиаде планирует стартовать на дистанциях 3000 и 5000 метров.

Забрала два золота за раз

У Айлин Гу китайские корни Источник: eileengu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Айлин Гу — 22-летняя фристайлистка, представляющая Китай. Она вошла в историю экстремального фристайла как первая спортсменка, сумевшая завоевать два золота на одних Олимпийских играх в Пекине: она успешно выступает сразу в трех экстремальных дисциплинах.

Раньше спортсменка выступала за сборную США, но позже стала представлять Китай Источник: eileengu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Айлин Гу родилась в Сан-Франциско и выросла в США. Ее мать, Ян Гу, имеет китайские корни. В 15 лет спортсменка попала в сборную США, а в 2019 году выиграла этап Кубка мира в слоупстайле. Спустя несколько дней Гу объявила о решении принять гражданство Китая, подчеркнув уважение к своим корням.

Сильнейшая лыжница поколения

Диггинс начала кататься на лыжах в четыре года Источник: jessiediggins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

34-летняя Джесси Диггинс считается одной из ключевых фигур, популяризирующих лыжные гонки в Соединенных Штатах. На лыжи она встала в возрасте четырех лет, а уже к 11 годам начала участвовать в соревнованиях со спортсменами старше себя.

Джесси участвует в разных видах гонок Источник: jessiediggins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хотя ее первые громкие успехи были связаны со спринтерскими дистанциями, со временем Джесси проявила себя как исключительно разносторонняя спортсменка, способная конкурировать с лидерами в любом формате гонок.